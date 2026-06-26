Tras 24 horas de los terremotos en Venezuela, se cuentan al menos 235 muertos y 4.300 heridos

Los rescatistas apuran para localizar al mayor número posible de personas en estas 72 primeras horas vitales.

Madrid/Al menos 235 muertos y 4.300 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela pasadas las 24 horas de dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano La Guaira, mientras continúan las labores de búsqueda de supervivientes y el Gobierno sigue evaluando los daños materiales.

Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno.

Solo en La Guaira más de 100 edificios colapsaron, mientras se mantiene la movilización de más de 100 equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas y se espera el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones para este viernes.

Al margen de la movilización anunciada por el Gobierno, miles de civiles venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas, también han organizado recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de Caracas y La Guaira.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó La Guaira, considerada el epicentro de la devastación, junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en medio de un ambiente de escasez informativa por parte de las autoridades.

Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, uno de los mayores contingentes llega de España. El ministro de Defensa informó de que el avión del Ejército del Aire fletado para prestar ayuda a Venezuela ya volaba hacia el país con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid. Antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó de la muerte de dos españoles en los terremotos, confirmada por familiares, y dijo que hay otros 80 ciudadanos nacionales desaparecidos.

En la noche del jueves, el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) confirmó la llegada a Venezuela de un grupo de rescatistas de El Salvador –188, según un comentario en X de Delcy Rodríguez– y República Dominicana como parte de la ayuda internacional para las labores de búsqueda.

México confirmó el envío de rescatistas y personal sanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el contingente, de 261 agentes del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, evaluará las necesidades sobre el terreno antes de decidir un eventual refuerzo de la misión. Además, envió dos aviones con ayuda humanitaria.

Chile, uno de los países más expuestos a terremotos del mundo, también anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate tras una conversación entre el presidente José Antonio Kast y Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó La Guaira, considerada el epicentro de la devastación, junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez

EE UU desplegará de equipos de búsqueda y rescate procedentes de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la prioridad inmediata es localizar a personas atrapadas entre los escombros y señaló que Washington evaluará posteriormente cómo colaborar en la reconstrucción de infraestructuras y telecomunicaciones.

Previamente, el Departamento de Estado anunció en un comunicado el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones para operar sobre el terreno.

Además, Estados Unidos autorizó este jueves transacciones a Venezuela, prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las "labores de socorro" por los terremotos del miércoles.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre de 2026, que "de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela".

La directriz deja claro que esta autorización no incluye el desbloqueo de bienes sujetos al reglamento de sanciones, en el marco legal establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Tampoco aplica a "ninguna otra transacción o actividad prohibida por otra Orden Ejecutiva o por cualquier parte" estipulada en el capítulo de sanciones aplicadas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que el viernes enviará en un carguero militar una misión humanitaria de búsqueda y rescate integrada por 36 bomberos especializados en este tipo de operaciones, cuatro técnicos de la Defensa Civil y otros cuatro técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, además de los materiales necesarios para montar un hospital de campaña.

Estados Unidos autorizó este jueves transacciones a Venezuela, prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las "labores de socorro" por los terremotos del miércoles

Ecuador enviará 47 rescatistas y dos perros entrenados. Panamá y República Dominicana también enviarán personal, mientras que Colombia activó a sus Fuerzas Militares, Policía, Defensa Civil y equipos especializados de gestión del riesgo para un eventual despliegue.

El portavoz presidencial de Argentina, Adrian Ravier, anunció el envío de asistencia humanitaria a Venezuela, país que "atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente".

También, Cuba informó de que su misión médica en Venezuela participa desde el primer momento en la atención a los damnificados y, tampoco faltaron ofrecimientos de Perú, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Uruguay ofrecieron. Por su parte, Haití, que sufrió el devastador terremoto de 2010, aseguró comprender con "especial sensibilidad" el sufrimiento del pueblo venezolano.

Canadá prepara el envío de ayuda humanitaria y defendió la necesidad de revisar la ausencia de representación canadiense en capitales como Caracas, con cuyo Gobierno mantiene profundas diferencias políticas.

En cuanto a la ayuda en especies, al menos 40 toneladas de ayuda humanitaria comenzaron a salir este jueves desde Panamá hacia Venezuela, informó la Federación Internacional de la Cruz Roja, que tiene sus bodegas en el Centro Regional Logístico de Asistencia Humanitaria.

Un primer envío, de 17 toneladas y destinado a 800 familias, "sale hoy [por el jueves] en la noche hacia Venezuela con un tránsito estimado solamente de dos horas", dijo a EFE la jefe regional de la Gestión de la Cadena de Suministro de la Cruz Roja en Panamá, Stephanie Murillo.

Una mujer a las afueras de un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas. / EFE/ Boris Vergara

Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que sus conversaciones con las autoridades venezolanas se centrarán en cómo apoyar las necesidades adicionales derivadas de la catástrofe.

China, uno de los principales aliados políticos y económicos de Venezuela, aseguró que está dispuesto a proporcionar "toda la ayuda" que esté a su alcance, de acuerdo con las necesidades del país. Rusia, entretanto, expresó su solidaridad con el "amigo pueblo venezolano" y afirmó que atenderá "con prontitud" cualquier solicitud de asistencia.

La solidaridad también llegó desde el Vaticano. El papa León XIV dispuso una primera ayuda de 100.000 euros, que será canalizada a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

El chef español José Andrés anunció el envío de un millón de dólares a Venezuela para ayudar ante el «caos provocado» por los terremotos y apoyar las labores de la organización humanitaria World Central Kitchen, que ya se está movilizando para distribuir alimentos.

La Unión Europea puso en marcha el sistema satelital Copernicus para cartografiar las zonas afectadas y coordinó, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, la ayuda ofrecida por España, Italia y la República Checa.

Francia anunció el despliegue inmediato de un equipo de 85 rescatistas especializados en salvamento y desescombro. El presidente Emmanuel Macron aseguró, tras hablar con Rodríguez, que París está dispuesto a actuar junto a sus socios europeos para atender las necesidades que planteen las autoridades venezolanas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que sus conversaciones con las autoridades venezolanas se centrarán en cómo apoyar las necesidades adicionales derivadas de la catástrofe

Países Bajos enviará un contingente de al menos 60 especialistas, entre bomberos, médicos, ingenieros y perros de rescate, y reservó hasta dos millones de euros para financiar la misión.

Libia transmitió sus condolencias, Argelia expresó su disposición a contribuir a los esfuerzos de socorro e Israel dijo que ha comenzado los preparativos para un eventual despliegue de una delegación humanitaria.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela pidió el levantamiento de las restricciones a internet y a los medios de comunicación para facilitar el flujo de información durante la emergencia.

Los aeropuertos internacionales de Venezuela, excepto Maiquetía –el principal del país, que sirve a Caracas– están operativos, confirmó a EFE la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza.

El aeropuerto de Maiquetía fue cerrado el miércoles debido a los graves daños que sufrió su estructura, por lo que algunas aerolíneas, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, cancelaron sus vuelos de este jueves en la ruta Madrid-Caracas. Por su parte, tras una breve suspensión, la panameña Copa Airlines reanudó sus vuelos a las ciudades de Barquisimeto, Valencia y Barcelona, pero mantuvo cancelados los viajes con destino a Caracas.

El aeropuerto de Maiquetía fue cerrado el miércoles debido a los graves daños que sufrió su estructura, por lo que algunas aerolíneas, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra

Venezolanos residentes en Argentina y Ecuador han activado redes de ayuda y plataformas digitales para intentar ubicar a familiares y allegados que permanecen incomunicados tras los dos terremotos.

En Venezuela, la Iglesia católica pidió acudir a los centros de acopio en Caracas y otras ciudades, para colaborar con alimentos, insumos médicos, ropa y herramientas para ayudar a los afectados.

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) expresó su "preocupación y conmoción" en una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Jesús González de Zárate; al arzobispo metropolitano de Caracas, Raúl Biord Castillo, y al secretario general de la CEV, José Antonio da Conceiçao Ferreira.

"Nuestras oraciones están con ustedes y su pueblo, para que puedan recuperarse pronto de esta catástrofe, con la solidaridad y los esfuerzos de todos", expresó.

Los obispos cubanos refirieron haber visto "imágenes de edificios, casas y templos dañados» y lamentaron "el dolor, la tristeza y los momentos de inseguridad e incertidumbre que han vivido" los venezolanos por el impacto de los potentes terremotos registrados el miércoles en el litoral Caribe de Venezuela.

"Nuestras plegarias se elevan, de modo particular, por los fallecidos, sus familiares y amigos", señaló el mensaje que además manifestó «el fraterno afecto de la Iglesia y de los obispos cubanos".

La COCC invocó a la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, para que "acompañe y consuele al pueblo venezolano, especialmente a aquellos que han visto afectados sus seres queridos, su serenidad y sus bienes, con este desastre que han sufrido".

Numerosos mensajes de familiares dentro y fuera de Venezuela sobre desaparecidos han llenado en las últimas horas varias redes sociales, mientras que se mantienen los reportes de fallas de conexión telefónica y servicio eléctrico en algunas de las zonas afectadas.

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo a EFE este jueves que la situación en las zonas afectadas por los dos terremotos es de una "devastación realmente aterradora", mientras el organismo coordina el despliegue de al menos 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate.

"La situación sobre el terreno es de una devastación realmente aterradora", afirmó Fletcher en una conversación telefónica con EFE, y advirtió que el organismo ya prestaba asistencia humanitaria a unos ocho millones de personas en Venezuela antes de los sismos.

"El desafío ya es grande. Esto lo hace mucho, mucho más difícil, pero nuestro foco total está en esta respuesta de emergencia", añadió el diplomático británico.