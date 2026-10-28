Al menos 30 fallecidos en el choque de dos trenes en España

Los sistemas de señalización implantados en las vías son los que evitan que un tren choque con otro en la misma vía.

Toledo/El choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo (España) deja el menos 30 víctimas confirmadas por el gobierno regional, aunque protección civil estima que pronto puede ascender a medio centenar. En el tren AVE viajaban casi 400 personas, mientras en el Iryo iban cerca de 146.

El siniestro se registró a las 8:54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos vagones de este último, según la última información oficial hasta el momento.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha llegado a las 9:40 horas al centro de control H24 de Adif en Atocha, donde recopilará toda la información disponible hasta el momento sobre el accidente de tren, antes de trasladarla a los medios de comunicación.

El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante

La Consejera Portavoz de Castilla La Mancha –región donde se ha producido el siniestro–, Esther Padilla, ha asegurado que todos los heridos han sido evacuados ya fuera de los trenes y los medios de rescate van a proceder a extraer a los cadáveres. Según ha señalado, han priorizado la atención a los heridos y ha precisado que la información que tiene su gobierno es que son 30 los fallecidos por el momento pero que esa cifra se elevará.

Las consejerías de Sanidad de todas las Comunidades Autónomas –que tienen la competencia, así como las de emergencias y protección civil– se han puesto a la disposición del gobierno de Castilla-La Mancha, no obstante, ha pedido que quien esté en disposición de donar que se acerque a los hospitales para donar sangre.

La Guardia Civil investiga ya las causas de un siniestro que los ingenieros han calificado de anómalo, ya que las vías cuentan con un sistema extraordinariamente seguro de fabricación alemana que, en caso de fallo, avisa para que se active el control humano.

Los sistemas de señalización implantados en las vías son los que evitan que un tren choque con otro en la misma vía, de forma que avisa al tren que circula por detrás de la presencia de un tren parado delante, activando incluso los frenos automáticos o avisándole en su pantalla.

Además, en el centro de control de Adif en Atocha se vigila la ubicación de todos los trenes. Cuando uno se para, aparece en la pantalla que ese tren está ocupando un tramo en concreto, por lo que no debería de ser ocupado por otro tren que viene por detrás.

Por el momento, Adif ha anunciado que va a situar un punto de atención a los afectados en Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba Julio Anguita, donde estaba previsto que el AVE de Renfe llegase a las 9:44 horas.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) está de camino a Urda (Toledo) para colaborar en el dispositivo. Además, el Equipo de Grandes Catástrofes de la Guardia Civil también se despliega por el accidente. Defensa indica que la UME está próxima a llegar a la localidad con los medios necesarios para colaborar en el dispositivo.

Todos los partidos políticos, excepto Vox, han suspendido los actos de precampaña electoral, previa a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Todos los partidos políticos, excepto Vox, han suspendido los actos de precampaña electoral, previa a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre

Líderes de varios países europeos, empezando por Francia e Italia, han enviado sus condolencias a España. También lo han hecho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que han expresado la solidaridad de la Unión Europea con las víctimas.

El sinisestro se produce diez meses después del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad –también AVE (empresa pública española) e Iryo (marca italiana)– en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero de 2026, que causó la muerte de 46 personas, entre ellas la cubana Tamara Valdés. El anterior accidente más grave de la alta velocidad española, que en los últimos años ha crecido exponencialmente, se produjo en 2013, cuando un Alvia que conectaba Madrid con Ferrol se salió en una curva en Angrois, cerca de Santiago de Compostela, por exceso de velocidad. Murieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas.

Son los antecedentes más importantes en democracia, junto con siniestro del Metro de Valencia el 3 de julio de 2006, cuando el descarrilamiento de un convoy que viajaba a muy alta velocidad se salió en una curva provocando 43 muertos y 47 heridos.