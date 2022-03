37 cubanos están varados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá con "visados falsos"

37 cubanos, entre los que hay tres niños, se encuentran varados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá desde este sábado. Los migrantes buscan "proseguir camino" hacia Nicaragua, pero las autoridades migratorias colombianas alegan que sus visados de tránsito son falsos.

Sadira Cecilia Mayor, una habanera de 33 años, detalla a 14ymedio que los 37 viajeros salieron del aeropuerto de La Habana ayer a las 9:45 am en un vuelo de la aerolínea Wingo. "Algunos hicimos escala aquí para seguir en otro vuelo a Panamá o Managua, pero el destino final de todos era Nicaragua".

En el caso de Mayor, debía esperar 16 horas en El Dorado para tomar otro avión, que finalmente perdió debido a que las autoridades migratorias declararon a los 37 pasajeros como "inadmisibles", con lo cual no pueden proseguir su viaje hacia otro país y han sido advertidos de que serán repatriados a Cuba.

Según explica Mayor, al llegar -pasado el mediodía- al aeropuerto El Dorado, algunos de los viajeros del vuelo pasaron sin problemas los controles migratorios pero otros no. "Nos dijeron que los visados de tránsito eran falsos, pero no habíamos tenido ningún problema cuando los presentamos a la aerolínea en La Habana para abordar el avión".

En la mayoría de los casos, los visados de tránsito fueron gestionados y pagados a través de internet por familiares residentes en el extranjero. "Pero ahora nos dicen que se trata de un sitio web falso, de un bulo, porque han clonado la página de ese trámite de migración de Colombia y que todo se ve exactamente igual pero en lugar de terminar en .co termina en .com y tiene un guion de más".

"Nos dijeron que los visados de tránsito eran falsos, pero no habíamos tenido ningún problema cuando los presentamos a la aerolínea en La Habana para abordar el avión"

Debido a la congestión del consulado colombiano en La Habana, la opción de tramitar el permiso de forma digital resultó una posibilidad menos complicada y más rápida para los viajeros, detalla la mujer. Sin embargo, el proceso terminó siendo falso. "Nos sentimos estafados".

Una vez pagado el trámite online, los viajeros recibieron por correo electrónico la confirmación de un supuesto visado de tránsito que presentaron al chequeo de vuelo en La Habana. "Hicimos el checkin, pasamos migración en Cuba, nos volvieron a revisar los papeles para subir el avión y nadie nos dijo nada de que eran falsos", detalla Mayor.

"Nosotros lo que queremos es seguir hacia nuestro destino. Ya estamos aquí y no les cuesta nada dejarnos continuar pero dicen que no pueden porque la ley no les permite dejarnos seguir", cuenta a este diario. Mayor ha intentado comunicarse con la oficina en Bogotá de la Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, pero no ha recibido respuesta.

Los viajeros todavía no se plantean una solicitud de asilo político en Colombia y concentran sus esfuerzos en el reclamo de proseguir su periplo, pero temen que la próxima madrugada las autoridades los repatríen en un vuelo que sale hacia La Habana.

Entre los migrantes hay un barbero, un bicitaxista y una ingeniera informática, además de otras tantas ocupaciones. La mayoría vendió todas sus pertenencias para costear el viaje. "Yo no tenía casa propia pero para poder pagar el boleto vendí toda mi ropa", explica Mayor. "Aquí hay gente que ya no tiene nada en Cuba".

"No nos dan alimentos, lo poco que hemos podido comer hemos tenido que pagarlo de nuestro bolsillo y, claro, como esto es un aeropuerto todo es carísimo", lamenta. Al lugar donde han podido comprar unas hamburguesas los llevan escoltados por la policía para evitar que se fuguen.

En febrero pasado, la ex directiva de Televisión Cubana Yailén Insúa Alarcón pidió asilo político en Colombia

En febrero pasado, la ex directiva de Televisión Cubana Yailén Insúa Alarcón, de 42 años, pidió asilo político en Colombia. La periodista y su esposo pasaron 11 días durmiendo en el suelo del aeropuerto El Dorado de Bogotá hasta que lograron un salvoconducto para salir de la terminal aérea.

Ambos quedaron varados en Colombia al no poder abordar un vuelo que los llevaría a Nicaragua. "Nada más llegué a Bogotá, la empleada de la aerolínea me dijo que no podía abordar el vuelo a Managua porque tenía una orden del Gobierno nicaragüense de 'no abordaje' y estaba considerada una persona non grata", comentó entonces en una entrevista con 14ymedio.

En su solicitud de asilo político, Insúa alegó miedo a represalias si regresaba a la Isla debido a los conflictos con las autoridades que condujeron a su salida de los medios oficiales. "Era una espina para ellos y desde 2017 no puedo trabajar en ningún medio. Me tuve que poner a dar hasta clases para poder mantenerme", detalló a este diario.

Los cubanos necesitan un permiso de tránsito para hacer escala en Colombia rumbo a otros destinos, pero a mediados de febrero, el consulado colombiano en La Habana informó que no se aceptarán nuevas solicitudes de visados de tránsito hasta que no se terminen de tramitar las aplicaciones que aún se encuentran pendientes, debido al incremento de la demanda.

"Se recuerda a los solicitantes de todo tipo de visados que no deben adquirir y pagar boletos aéreos sin tener fecha de cita consular, así como que todo tipo de visa, incluidas las Visas de Tránsito, están sujetas a la facultad discrecional de la autoridad consular competente de aprobar, requerir o denegar, según sea el caso", agregó una nota de cancillería.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.