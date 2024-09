Más de 70.000 personas que luchan con el Ejército ruso han muerto en Ucrania, según la BBC

Londres/Kiev/Más de 70.000 personas que luchan con el Ejército ruso han muerto en Ucrania, muchas de ellas voluntarios que se unieron a las fuerzas armadas en el comienzo del conflicto en 2022, según datos analizados por la cadena británica BBC.

Los nombres de los muertos en Ucrania, sus obituarios y fotografías de sus funerales se publican en los medios de comunicación y en las redes sociales de Rusia, agrega la emisora.

Según la corporación, el servicio ruso de la BBC y la web independiente Mediazona han recopilado estos datos y ha verificado la información para identificar a los muertos en la guerra.

Las nuevas tumbas en los cementerios también han ayudado a proporcionar los nombres de los soldados muertos en Ucrania, que suelen estar marcados con banderas y coronas de flores enviadas por el Ministerio de Defensa, de acuerdo con el análisis.

Algunas familias no comparten públicamente los detalles de las muertes de sus familiares, y el análisis de la BBC no incluye nombres que no pudieran ser verificados

La investigación ha permitido identificar los nombres de 70.112 soldados rusos muertos en Ucrania, pero se estima que la cifra real es considerablemente mayor.

Entre los fallecidos hay 13.781 que fueron voluntarios, mientras que ex prisioneros, que se alistaron a cambio de indultos por sus delitos, eran antes el grupo más numeroso, pero ahora representan el 19% de todas las muertes confirmadas.

Por otro lado, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó en su discurso a la nación de este jueves que sus fuerzas armadas han conseguido debilitar las capacidades de asalto rusas en la región de Donetsk del este de Ucrania, gracias, en parte, a la operación militar en el óblast ruso de Kursk, que habría obligado a Moscú a desplazar allí a unos 40.000 soldados.

“Las Fuerzas Armadas de Ucrania han conseguido ahora reducir las capacidades de asalto de los ocupantes en la región de Donetsk”, dijo Zelenski, que reconoció sin embargo que “la situación sigue siendo extremadamente difícil” en la zona, especialmente en los ejes de Kurajove y Pokrovsk.

Zelenski agregó que el Ejército ucraniano “ya ha conseguido desviar unas 40.000 tropas” a la región rusa de Kursk, donde Kiev empezó el pasado 6 de agosto su operación transfronteriza más ambiciosa de esta guerra y tiene bajo su control decenas de localidades.

Obligar a Rusia a transferir una parte sustancial de las tropas que utiliza para tratar de avanzar en el este de Ucrania es uno de los objetivos declarados de la invasión de territorio ruso lanzada por Kiev, que, según dijo Zelenski, también está consiguiendo hacer un gran número de prisioneros de guerra rusos que después son intercambiados por cautivos ucranianos.

El presidente ucraniano explicó, además, sin dar más detalles, que Ucrania está preparando “negociaciones detalladas y sustanciales” con sus socios que tienen que ver con la situación de Donetsk y otras zonas del frente.

Según el último boletín del Centro para Estrategias de Defensa de Kiev, Ucrania ha conseguido parar la contraofensiva lanzada por Rusia para recuperar territorio en Kursk y sigue ganando terreno en algunas zonas del territorio que controla en esta región rusa.

Al mismo tiempo, el laboratorio de ideas ucraniano también dice haber identificado ligeros avances rusos en ciertas zonas de los ejes de Limán, Pokrovsk, Toretsk y Kurajove.