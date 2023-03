Agentes de Migración en México no dan detalles de la cubana que fue liberada por sus secuestradores

El Instituto Nacional de Migración (INM) no ha ofrecido detalles sobre la cubana de 39 años que quedó bajo su custodia luego de que este miércoles fuera liberada por sus secuestradores en un paraje del municipio de Nopaltepec, en el Estado de México. Según la Fiscalía General de Justicia de ese estado, la migrante fue trasladada a la estación Las Agujas de la Ciudad de México.

El comisario de Seguridad Pública de Nopaltepec, Eduardo Camargo Martínez, que prefirió mantener en el anonimato el nombre de la cubana por haber sido víctima de secuestro, confirmó a 14ymedio que la mujer es originaria de Pinar del Río y, según su relato, llevaba tres días privada de su libertad.

En el acta administrativa se indica que la migrante fue interceptada el lunes pasado por cuatro sujetos armados en la Central Camionera del Norte en Ciudad de México, donde planeaba abordar un ómnibus con destino a Guanajuato para seguir su viaje hacia la frontera con Estados Unidos. La mujer fue subida a una camioneta donde la encañonaron y obligaron a dar el número telefónico de un familiar para exigir dinero a cambio de su liberación.

La cubana dijo que durante el secuestro, estuvo en tres sitios distintos, y fue liberada 30 minutos antes de que sus familiares entregaran el dinero. La víctima fue encontrada por un habitante de Tepetzingo el miércoles, mientras caminaba entre cultivos de maíz y frijol. Tras relatarle lo sucedido, la mujer fue llevada a las oficinas de la Comisaría de Nopaltepec.

Camargo Martínez indicó que al presentar la denuncia, la migrante traía un bolso y se identificó con un pasaporte expedido en La Habana, Cuba, el 11 de noviembre del 2021. Sobre su estado físico, el comisionado afirmó que no presentaba ninguna lesión. Las autoridades le facilitaron un teléfono para comunicarse con su esposo, que se encuentra en EE UU, para pedirle "no realizar ningún depósito", sin embargo la mujer no confirmó si finalmente hubo algún pago.

El funcionario precisó que no se pudo dar seguimiento a la denuncia, debido a que personal de la Fiscalía Antisecuestros en el municipio de Nezahualcóyotl confirmó que la migrante no contaba con visado, por lo que fue entregada a los agentes de Migración.

Personal de la estación Las Agujas consultado por este diario, dijo desconocer la estancia de la mujer en el centro migratorio. A este sitio, fueron ingresados en febrero pasado al menos 10 cubanos pese a contar con parole humanitario de EE UU. Dachel, Yida y Amehd fueron liberados tras denunciar su caso en redes sociales. Luis Ángel Sánchez y Noelvis La O Pereira aún permanecían en el lugar hasta la última semana del mes pasado.

En mayo de 2022, los migrantes cubanos Bárbara Rodríguez Téllez y su hijo Sadiel González revelaron que estuvieron 26 días en cautiverio en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez con El Paso (Texas). "Me apuntaban con un arma aquí (en el cuello) y a él lo arrodillaban. Si yo no decía lo que ellos me decían, mataban a mi hijo", contó la mujer que debieron pagar 30.000 dólares para evitar que los mataran.

La zona de Ciudad Juárez, donde fueron secuestrados Rodríguez y González, está controlada por los cárteles de Juárez y Jalisco Nueva Generación, este último bajo el mando de Nemesio Oserguera Cervantes, El Mencho, por quien el Departamento de Estado de EE UU ofrece 10 millones de dólares.

