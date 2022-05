Cubanos pagan 30.000 dólares para evitar que los maten en México

"Estamos vivos de milagro", dijo Bárbara Rodríguez Téllez. Esta cubana contó a CNN en Español la pesadilla que vivió al estar 26 días en cautiverio en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez con El Paso, Texas. "Ver que podían matar a mi hijo... Me apuntaban con un arma aquí (en el cuello) y a él lo arrodillaban. Si yo no decía lo que ellos me decían, mataban a mi hijo".

Rodríguez y González abandonaron la Isla el pasado 17 de marzo. Volaron a Nicaragua e iniciaron la travesía en busca de llegar a Estados Unidos. Luego de casi dos meses de trayecto y a pocos kilómetros de los límites con la frontera en Ciudad Juárez, un grupo armado detuvo el ómnibus en que viajaban.

"Ahí nos llevan a una parte del lado izquierdo de la carretera, unos cuantos kilómetros adentro, que es como un desierto", mencionó González que los mantuvieron por 26 días retenidos arriba del ómnibus. Y fue gracias a sus tías, hermanas de su madre afincadas en EE UU, que pudieron pagar el dinero que les exigían para ser liberados. "Han gastado casi 30.000 mil dólares en nosotros dos".

"Me apuntaban con un arma aquí (en el cuello) y a él lo arrodillaban. Si yo no decía lo que ellos me decían, mataban a mi hijo", relató Bárbara Rodríguez

El tráfico de personas es una de las actividades ilícitas más rentables. Recientemente, se ha calculado que los ingresos de los contrabandistas que trafican con migrantes de América Latina y el Caribe hacia los Estados Unidos fueron de casi 7.000.000.000 dólares por año, según cifras de la Oficina Nacional para Centroamérica Norteamérica y el Caribe.

Esta madre e hijo cruzaron a Estados Unidos, pero fueron retornados. Gónzález aseguró que permanecerán en el refugio, a la espera de una resolución, porque a "Cuba, no regreso".

La zona de Ciudad Juárez, donde fueron secuestrados Rodríguez y González, está controlada por el Cártel de Juárez y el Cártel Jalisco Nueva Generación, este último bajo el mando de Nemesio Oserguera Cervantes, El Mencho, por quien el Departamento de Estado de EE UU ofrece 10.000.000 de dólares.

Ante el flujo de migrantes que buscan llegar a EE UU, los cárteles mexicanos han extendido sus tentáculos al tráfico ilegal de personas. En diciembre del año pasado el Gobierno de México reconoció que existían redes que operan desde países de Sudamérica y Centroamérica, que cobran de entre 5.000 y 15.000 dólares a cada migrante con la promesa de llevarlos a territorio estadounidense.

"Estamos hablando de un negocio que se estima en más de 14.000.000.000 dólares. Es una organización delincuencial que tomó vida propia por el monto y están poniendo en riesgo a muchas personas", precisó el canciller mexicano Marcelo Ebrard ante medios en ese mismo mes.

