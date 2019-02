Alejandro Sanz y Juanes clausuran concierto en Cúcuta apelando a la libertad

(EFE).- Alejandro Sanz, Juanes y los venezolanos Chyno y Nacho clausuraron este viernes el concierto Venezuela Aid Live, que se celebró en la ciudad colombiana de Cúcuta, con mensajes a favor de la libertad y de esperanza hacia el pueblo venezolano.



"Ha llegado la hora de la gente, del pueblo, porque esto no se trata de nosotros (...) se trata de ustedes, ustedes son los verdaderamente importantes. Que nadie les robe el relato de su libertad, que es suya", dijo Sanz al inicio de su actuación.



El intérprete español aseguró que su relación con Venezuela es como la de "esos dos novios que no se ven pero que se extrañan y se añoran todo el rato", e hizo referencia a todos los venezolanos que han emigrado del país, "como muchos de ustedes, que están fuera de su casa, de su tierra y no pueden disfrutar del país que tienen".

En el concierto que clausuraron los artistas, celebrado en el lado colombiano del puente Tienditas, donde hay almacenadas toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela, se presentaron un total de 32 intérpretes de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, México, República Dominicana, Puerto Rico, Suecia y Venezuela.

Alejandro Sanz saltó al escenario con una gorra de Venezuela e interpretó los temas Corazón Partío y Back In The City, mientras que Juanes tocó Volverte a Ver, "Es tiempo de cambiar" y A Dios le pido.



Juanes, por su parte, dijo que "nunca la oscuridad va a ser más grande que la luz. La luz jamás nos la van a quitar porque nosotros somos más fuertes que ellos".



Agregó que "hay una luz al final del túnel", en referencia a Venezuela, y dedicó su primera canción ( Volverte a ver) a que "en algún momento sea una sola Venezuela".

La presencia de Juanes sobre el escenario coincidió con la llegada a Cúcuta del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, donde se abrazó con los mandatarios de Colombia, Iván Duque; Chile, Sebastián Piñera; Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el secretario de la OEA, Luis Almagro.



A su turno, el dúo venezolano subió al escenario después de varios años separados y afirmaron que "la reconstrucción del país comienza aquí", dijo Nacho.



"Nosotros vamos a rescatar a nuestro país (...) aceptamos la invitación por nuestra gente, por nuestra Venezuela, estamos muy felices de verlos congregados en un solo sentimiento, es un solo amor. Venezuela, Colombia, Dios te bendiga", concluyó por su parte Chyno, el otro miembro del dúo.



Al Venezuela Aid Live, organizado por el empresario británico Richard Branson, asistieron más de 317.000 personas, según cifras de la organización, que busca movilizar al menos 100 millones de dólares para el país caribeño.

