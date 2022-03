Ucrania y Rusia no avanzan ni en corredores humanitarios ni en alto el fuego

(Con información de Efe).- La invasión de Ucrania entra en su segunda semana: miles de muertos, más de dos millones de refugiados –la mayor cifra en Europa desde la segunda guerra mundial–, un creciente número de ciudades bombardeadas y muertos civiles, y corredores humanitarios que, según fuentes ucranianas, han posibilitado ya la evacuación de 40.000 personas, pero que funcionan con mucha dificultad.

Mientras continúan los bombardeos de ciudades ucranianas y la evacuación de civiles, se celebró este jueves en el balneario turco de Antalya la primera negociación de alto nivel entre Rusia y Ucrania, con los ministros de Exteriores de ambos países, Serguei Lavrov y Dimitro Kuleba, respectivamente. El anfitrión del encuentro fue el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, quien también participó en la reunión.

En ella, no se lograron avances sobre la apertura de un corredor humanitario para evacuar la ciudad de Mariúpol, sitiada por las tropas rusas, ni para lograr un alto el fuego, anunció en ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, tras el encuentro.

"No hemos hecho progresos, porque al parecer en Rusia hay otras personas que deciden eso"

"He venido con un objetivo humanitario. Abrir un corredor humanitario para la gente que quiere salir de Mariúpol. Desafortunadamente, el ministro Lavrov no estaba en posición de comprometerse, dijo Kuleba a los medios tras el breve encuentro.

El ministro dijo que la reunión "había sido fácil y difícil a la vez", al mantener Lavrov "su habitual discurso sobre Ucrania", y subrayó que su propio propósito en la entrevista había sido humanitario.

"El lugar más crítico es ahora Mariúpol, bombardeada desde el aire y con artillería. Vine aquí para conseguir un pasillo humanitario que permita a los civiles que lo deseen huir de la ciudad y para llevar ayuda humanitaria", dijo Kuleba. "También hablamos de un alto el fuego de 24 horas para resolver los asuntos humanitarios más urgentes. No hemos hecho progresos, porque al parecer en Rusia hay otras personas que deciden eso".

"Creo que cuando dos ministros de Exteriores se encuentran, tienen un mandato de negociar, por habérseles sido confiado por sus dirigentes, su Parlamento, y estoy dispuesto a avanzar en esto para poner fin al sufrimiento de civiles y permitir salirles de las zonas ocupadas por las fuerzas rusas", dijo Kuleba.

Hasta ahora se habían reunido delegaciones de menor rango en Bielorrusia para tantear las posibilidades de un alto el fuego o para acordar corredores humanitarios en diferentes regiones de Ucrania. Las conversaciones en Bielorrusia, declaró tajante ek ministro de Asuntos Exteriores ruso tras la reunión en Turquía, son el único formato viable.

Rusia insiste en sus exigencias para poner fin a la invasión, como la neutralidad y desmilitarización de Ucrania, y un reconocimiento ucraniano de la soberanía rusa sobre la península de Crimea y de la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugangsk. Moscú considera el encuentro negociador de este jueves en Turquía como una continuación de los contactos iniciados a menor nivel.

Ucrania insiste en que su interés es "el alto el fuego, la liberación de nuestros territorios y la solución sin condiciones de todos los problemas humanitarios y las catástrofes causadas por el ejército ruso"

Por su parte, Ucrania insiste en que su interés es "el alto el fuego, la liberación de nuestros territorios y la solución sin condiciones de todos los problemas humanitarios y las catástrofes causadas por el ejército ruso", señaló el ministro Kuleba en un vídeo emitido en Facebook.

Ucrania ha insinuado esta semana que podría negociar un estatus de neutralidad y renunciar a solicitar una entrada en la OTAN, pero se niega a ceder parte de su territorio.

El Ejército ucraniano informó este jueves de que se esfuerza por frenar el avance de la ofensiva militar rusa por el sureste del país, donde las fuerzas militares de Moscú siguen intentando controlar una franja de territorio hasta el estratégico puerto de Odesa, a fin de crear un corredor terrestre que incluya la anexionada península de Crimea.

Según el más reciente parte de guerra del Ministerio de Defensa de Ucrania, emitido al comenzar este jueves el decimoquinto día de la invasión militar, las fuerzas ucranianas "continúan frenando" la ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas en la ciudad de Donetsk, en la zona de Slobozhansky y en el distrito de Tavriya, todas en el sureste del país.

Así mismo, dio cuenta de operaciones de defensa en las ciudades de Jarkov y Ojtirka, en la misma región. "Los principales esfuerzos se centran en evitar que el enemigo avance en dirección sureste", aseguró el Ministerio de Defensa en su parte de guerra, en el que indicó que también prosigue la "defensa circular" de la ciudad de Mariupol, más cercana a la costa del Mar de Azov.

Mientras tanto, el alcalde de Mariúpol, Vadym Boychenko, ha cifrado esta noche en 1.207 los civiles fallecidos en su ciudad durante los nueve días que llevan asediados por tropas Rusia. Al pedir ayuda y mantener un corredor humanitario en la ciudad, Boychenko afirmó, además, que Mariúpol no dispone de calefacción, agua ni electricidad, y que los ciudadanos están agotando alimentos y medicinas, según recogen los medios.

Aviones rusos bombardearon la madrugada de este jueves barrios residenciales de la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, según ha denunciado el gobernador de la ciudad, Dimitro Zhyvytsky.

"Los rusos están bombardeando sistemáticamente las ciudades ucranianas", algo que su Ejército "sabe hacer bien" como lo prueba su actuación pasada en Alepo, en Siria, o en Grozni, en Chechenia

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, acusó este jueves a Rusia de haberse embarcado en una estrategia de bombardeo sistemático de las ciudades ucranianas, es decir a los civiles, ante el fracaso de la guerra relámpago, y afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, tendrá que responder por esos hechos.

"Los rusos están bombardeando sistemáticamente las ciudades ucranianas", algo que su Ejército "sabe hacer bien" como lo prueba su actuación pasada en Alepo, en Siria, o en Grozni, en Chechenia, denunció Borrell en una entrevista en la emisora France Info.

Preguntado sobre si considera que hay voluntad de Moscú de atacar a los civiles, y por tanto si se puede considerar que comete crímenes de guerra, respondió que los rusos "bombardean sistemáticamente las ciudades (...) allí donde viven los civiles".

"No buscan objetivos militares", añadió, porque no son capaces de vencer la resistencia de las tropas ucranianas. A la cuestión de si Putin tendrá que responder de esos actos, Borrell dijo: "Eso creo, sí", aunque reconoció no saber qué forma tomará eso, recordó que la Corte Penal Internacional ha empezado a investigar posibles crímenes de guerra.

El jefe de la diplomacia europea, que se encuentra en Versalles donde esta tarde comienza una cumbre de los Veintisiete, explicó que uno de los temas que abordarán los jefes de Estado y de Gobierno será el mantenimiento o no de las compras de gas y petróleo ruso. Borrell reiteró que la Unión Europea como tal no enviará a Ucrania cazas como pide su presidente, Volodímir Zelenski, aunque algún Estado miembro por su cuenta podría hacerlo.

En cualquier caso, reiteró que se seguirán enviando equipamientos militares para el Ejército ucraniano: "Hay que ayudar a Ucrania, pero hay que evitar la escalada"

Zelenski afirmó que millones de personas pueden morir si los países occidentales no prestan apoyo aéreo contra la invasión rusa y "cierran" el cielo de Ucrania. "En el futuro será demasiado tarde. Créanme, si esto se prolonga de esta manera, verá cómo acabarán cerrando el cielo, pero perderemos a millones de personas", dijo Zelenski en una entrevista emitida por el canal británico Sky News.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoció en la Conferencia de Ottawa sobre Seguridad y Defensa que la decisión de la OTAN de no establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania fue "dolorosa", pero busca evitar una "guerra total" con Rusia.

Washington también advirtió este miércoles de que Rusia podría estar planeando el uso de armas químicas o biológicas en Ucrania, con el pretexto de responder a una presunta amenaza en el país que es "falsa"

Estados Unidos zanjó este miércoles la polémica por la propuesta de Polonia de transferirle aviones de combate para mandarlos a Ucrania al considerar que podría provocar una reacción de Rusia que llevaría a una escalada militar con la OTAN. Así lo transmitió el secretario de Defensa de EE UU, Lloyd Austin, a su homólogo polaco, Mariusz Blaszczak, durante la llamada telefónica que mantuvieron durante esta jornada.

Estados Unidos calcula que hasta 6.000 soldados rusos y un máximo de 4.000 ucranianos pueden haber muerto en las dos primeras semanas de invasión de Ucrania, aseguró este miércoles una fuente oficial a la cadena televisiva CBS News. La cifra de bajas en las filas de Rusia es muy superior a la que proporcionó apenas este martes el director de Inteligencia del Pentágono, el general Scott Berrier, quien habló de entre 2.000 y 4.000 militares rusos muertos en combate, durante una audiencia ante el Congreso estadounidense.

Washington también advirtió este miércoles de que Rusia podría estar planeando el uso de armas químicas o biológicas en Ucrania, con el pretexto de responder a una presunta amenaza en el país que, aseguró, es "falsa". La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, lanzó esa advertencia como respuesta a las acusaciones rusas de que Estados Unidos está financiando un supuesto programa biológico-militar desarrollado en Ucrania.

La junta ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles el desembolso de 1.400 millones de dólares en ayuda de emergencia a Ucrania, y advirtió de que la guerra provocará una "profunda recesión" en el país. La cantidad aprobada por el Fondo encaja con la solicitada por el Gobierno ucraniano, y servirá para "mitigar el impacto económico" de la guerra iniciada por Rusia, indicó el FMI en un comunicado.

