Asesinan al principal testigo de cargo contra Cristina Fernández de Kirchner

(EFE).- Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de la expresidenta argentina y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue hallado muerto este sábado en El Calafate, en la austral provincia de Santa Cruz, tras permanecer desaparecido desde el jueves, informó el juez del caso, Carlos Narvarte, quien precisó que se trata de un homicidio.



El cuerpo del empresario y exsecretario fue encontrado "enterrado, envuelto en una sábana", en el terreno de una casa de la villa turística tras los datos revelados por uno de los cuatros jóvenes detenidos por el caso de su desaparición, precisó el magistrado a la televisión local.



Gutiérrez sufrió un golpe en la cabeza y un corte de arma blanca, indicó el juez, quien señaló que aunque "no se conoce el móvil del homicidio", éste podría ser "pasional o por alguna desavenencia" ya que uno de los detenidos "tenía una vinculación más estrecha" y se encontraron objetos de la víctima en la casa.



"El móvil pudo haber sido -porque faltaron un televisor y un equipo de música- sentimental, donde se produjo un desacuerdo y comenzó la agresión, o pudo haber sido un arreglo, una cosa premeditada, para proceder a torturar y apoderarse de las cosas de esa persona. No tengo ningún elemento que me indique que pudo haber sido una cuestión política", declaró esta tarde el juez al canal Todo Noticias.

El magistrado informó que, según las primeras investigaciones, el homicidio habría sido perpetrado en la vivienda del exsecretario de Fernández en El Calafate y luego su cuerpo habría sido trasladado en su propia camioneta hasta el lugar donde fue hallado.



La desaparición de Gutiérrez había sido denunciada el jueves por su madre y en un allanamiento a su casa en la noche del viernes se hallaron "indicios y manchas de sangre", tras lo cual el juez dispuso otros allanamientos y en la madrugada de este sábado se detuvo a cuatro personas supuestamente vinculadas con el hecho.



Gutiérrez había sido procesado en 2018 por supuesto lavado de activos y luego declaró como arrepentido en la conocida "causa de los cuadernos" sobre los supuestos sobornos que habrían pagado empresarios a funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) -fallecido en 2010- y su esposa y sucesora Cristina Fernández (2007-2015).



La coalición opositora Juntos por el Cambio consideró que "el secuestro, desaparición y asesinato de Fabián Gutiérrez, que en 2018 confesó ante la Justicia haber sido testigo de los circuitos de corrupción del kirchnerismo, es un crimen de la mayor gravedad institucional".



La alianza del expresidente conservador Mauricio Macri (2015-2019) instó a que la investigación del homicidio de Gutiérrez pase la órbita de la Justicia Federal "por la posible conexión de su muerte con delitos federales" y "que no haya familiares de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el proceso", en referencia a que el caso quede bajo la órbita de la fiscal Natalia Mercado, sobrina de la expresidenta.

"La justicia provincial ya está tratando de instalar, sin prueba alguna, hipótesis sobre el motivo del asesinato. Vale resaltar esto último ya que el juez, la fiscal y las fuerzas policiales responden al poder político enquistado en la provincia de Santa Cruz", aseveró Juntos por el Cambio en un comunicado de prensa.

Gutiérrez fue un estrecho colaborador de Néstor Kirchner y su esposa, a quienes conoció en Santa Cruz, la provincia donde ambos exmandatarios gestaron sus carreras políticas.



Fue primero secretario privado de Kirchner, luego se alejó momentáneamente del cargo para volver a ocuparlo cuando Fernández asumió la Presidencia, hasta 2010.



En 2017 la Justicia le abrió una causa por supuesto lavado de activos y al año siguiente Gutiérrez fue procesado por el juez Claudio Bonadio.



Gutiérrez declaró como "imputado colaborador" en la "causa de los cuadernos" sobre corrupción, en la que habría informado acerca de supuestos bolsos con dinero llevados a la residencia de los Kirchner en El Calafate y la ruta de los presuntos sobornos.



En junio pasado, un juez revocó el procesamiento de Cristina Fernández y diversos exfuncionarios en la "causa de los cuadernos, en la que la actual vicepresidenta había sido procesada en 2018 por presuntamente haber encabezado una asociación ilícita para cobrar millonarias sumas de dinero por parte de empresarios de la obra pública.



En concreto, en el capítulo de la causa en la que ha sido desvinculada, al igual que algunos de sus antiguos colaboradores, como el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, se investigan las supuestas maniobras del Grupo Techint, mayor conglomerado siderúrgico de Argentina, para el pago de sobornos a la cúpula del entonces Gobierno.



Fernández afronta además múltiples procesamientos por supuesta corrupción durante su mandato, que ella atribuye a una persecución de la Justicia, por el mecanismo de 'lawfare' (guerra judicial) impulsado por el anterior presidente, Mauricio Macri.



Sin embargo, en los últimos meses diversas decisiones de jueces han aliviado la situación de la exmandataria, que en diciembre pasado volvió al poder, esta vez como vicepresidenta, tras vencer en las urnas junto a Alberto Fernández a Macri, y en febrero se anuló la última orden de prisión preventiva que pesaba en su contra.

