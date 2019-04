Assange, arrestado por la policía de Londres en la embajada de Ecuador

Julian Assange, fundador del portal WikiLeaks y prófugo de la justicia británica, ha sido detenido este jueves en el interior de la embajada de Ecuador en Londres, según ha confirmado Scotland Yard.

La policía metropolitana de Londres señaló inicialmente que el periodista fue apresado en virtud de una orden de arresto emitida por la Corte de Magistrados de Westminster (Londres) el 29 de junio de 2012, cuando el australiano incumplió las condiciones de su libertad condicional en Reino Unido. Sin embargo, posteriormente Scotland Yard ha anunciado que concurre una orden de extradición de EE UU.

El informático y activista está retenido "en nombre de las autoridades de Estados Unidos" y "en virtud de la Sección 73 de la Ley de Extradición. Está en custodia policial y comparecerá ante la Corte de Westminster lo antes posible", señaló un portavoz de la Policía.

La detención se ha producido tras serle retirada la inmunidad diplomática por parte de Ecuador, como ha confirmado el propio Lenín Moreno. El presidente ecuatoriano ha informado de los motivos en un vídeo emitido en su cuenta de Twitter.



En este contexto, la cancillería de Ecuador ha anunciado la retirada de la nacionalidad ecuatoriana que ostentaba desde 2017 Assange por presuntas irregularidades en su concesión.

El ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, ha ofrecido una rueda de prensa en Quito en la que el Gobierno ha explicado la decisión de poner fin al asilo del activista y ha añadido:

"La nacionalidad ha sido suspendida por irregularidades (..) por constituir un acto administrativo lesivo", dijo el canciller.

WikiLeaks confirmó que Ecuador ha clausurado el asilo político que había concedido a Assange, una decisión que calificó de "ilegal" y de "violación del derecho internacional".

La abogada de Assange, Jennifer Robinson, dijo por su parte que las autoridades de EE UU habían emitido en diciembre de 2017 una orden de arresto contra el periodista por conspirar con Chelsea Manning, la soldado estadounidense que filtró cables diplomáticos confidenciales del Gobierno de ese país.

En un tuit, el ministro británico de Interior, Sajid Javid, dijo que casi siete años después de su reclusión en la embajada de Ecuador, podía confirmar que "Assange está ahora bajo custodia policial y afronta la acción de la Justicia en el Reino Unido".



"Quisiera agradecer a Ecuador por su cooperación y a la policía metropolitana por su profesionalismo. Nadie está por encima de la ley", subrayó.



Por su parte, el ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, afirmó en otro tuit que Assange "no es un héroe", al tiempo que agradeció al presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, por su cooperación para asegurar que el periodista afronte su responsabilidad ante la Justicia.



La semana pasada, WikiLeaks había informado de que Assange iba a ser expulsado en "unas horas o días" de la embajada de Ecuador.

Las relaciones entre Assange y el Gobierno ecuatoriano se habían deteriorado en los últimos tiempos. Aunque ya bajo el mandato del expresidente Rafael Correa se limitó la conexión del australiano por presumir que incumplía las normas, desde que Moreno llegó al poder la ruptura se fue haciendo irreversible.

La sospecha de que trató de influir en las elecciones de EE UU o el referendum independentista de Cataluña fueron solo el comienzo.

Ecuador denunció pocas semanas atrás ante la ONU la difusión por WikiLeaks de fotos, videos y conversaciones privadas del presidente a través del hackeo de su teléfono y los de sus familiares. El mandatario dijo saber quién estaba detrás de las filtraciones.

Assange estaba refugiado en la embajada en la capital británica desde 2012 para evitar su extradición a Suecia.



Su petición de asilo a Ecuador se produjo al término de un largo proceso de extradición a Suecia en los tribunales británicos y dio comienzo a un caso difícil de solucionar, pues el Reino Unido se ha negado reiteradamente a facilitarle un salvoconducto que le permita poner rumbo al país latinoamericano.





En 2010, WikiLeaks divulgó más de 90.000 documentos clasificados relacionados con acciones militares estadounidenses en Afganistán y cerca de 400.000 documentos secretos sobre la guerra de Irak

Ese mismo año comenzó a airear unos 250.000 cables diplomáticos provenientes del Departamento de Estado de EE UU.

El fundador de Wikileaks siempre ha manifestado su temor a ser entregado a la justicia estadounidense, que nunca ha revelado de qué lo acusaría pero tiene preparado un documento con cargos que podrían estar relacionados con delitos de conspiración, robo de propiedad gubernamental y violación de la Ley de Espionaje.



El informático considera que su caso tiene paralelismo con el de Edward Snowden, el exempleado de la Agencia Nacional de Seguridad de EE UU (NSA, siglas en inglés) refugiado en Rusia.

