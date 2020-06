Atentan contra el jefe de seguridad de la Ciudad de México

(EFE). Un atentado contra el jefe de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, derivó en su hospitalización y varios fallecidos y detenidos, según informó este viernes la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum. "El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad sufrió un atentado, él se encuentra fuera de peligro siendo atendido en un hospital. Hubo fallecidos y varios detenidos; se están realizando las investigaciones correspondientes", indicó Sheinbaum en un breve mensaje en Twitter.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México detalló que el suceso tuvo lugar a las 6.38 hora local (11.38 GMT). Sheinbaum indicó que al momento se está "recabando información" y que, junto con la Guardia Nacional, se están tomando "las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la ciudad". Posteriormente, la alcaldesa indicó que García Harfuch está "bien y fuera de peligro". En el ataque fallecieron dos escoltas del secretario y una mujer que pasaba por el lugar.



El atentado, con armas de alto calibre, tuvo lugar en la parte alta del Paseo de la Reforma, una zona acomodada de la ciudad. El grupo armado atacó contra el vehículo en el que viajaba García Harfuch, quien asumió el cargo en octubre del pasado.

En una breve tarjeta informativa, la SSC puntualizó que hubo "un intercambio de disparos entre escoltas del secretario de Seguridad Ciudadana y personas en posesión de armas de armas largas tipo Barret y granadas de fragmentación".

Según el organismo de seguridad capitalina, al momentos "se tiene un reporte preliminar de dos policías lesionados". En tanto, la Fiscalía capitalina aseguró por Twitter que ya se encuentra en el lugar de los hechos con peritos y agentes recabando información. La zona se encuentra fuertemente acordonada en estos momentos.

"Todo esto tiene que ver sin duda con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad tanto en la Ciudad de México como en el país", expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde la ciudad de Morelia, en el occidental estado de Michoacán. El mandatario interrumpió su conferencia de prensa matutina para informar del ataque y confirmó que "el informe preliminar habla de que el jefe de Seguridad Pública está herido y hay fallecidos en este atentado". "Nuestro apoyo total, completo y absoluto a la jefa de Gobierno y a los integrantes del equipo de Seguridad Pública de la Ciudad de México", expresó el mandatario, quien dijo que dará más tarde dará más información.

La pugna entre grupos criminales como La Unión de Tepito, Fuerza Anti Unión y el Cártel de Tláhuac –que tienen alianzas con poderosos cárteles del país– se vincula a la violencia existente en la Ciudad de México, si bien en los últimos meses las cifras oficiales reflejan una disminución de la inseguridad. La capital registró 115 asesinatos en el mes de mayo, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En Glasgow, Reino Unido, tres personas fueron acuchilladas en un hotel del centro de la ciudad por un hombre que fue abatido por la Policía, informaron este viernes las autoridades de este cuerpo de seguridad.

Las fuerzas policiales confirmaron que no buscan a nadie más en relación a este incidente, en el que un agente también recibió heridas de arma blanca y fue trasladado al hospital. "Nos gustaría asegurar a la ciudadanía que se trata de un incidente contenido y que la ciudadanía en general no está en riesgo. Agentes de la policía armada asistieron al suceso y puedo confirmar que un sospechoso fue abatido por un oficial armado", indicó la Policía escocesa en un comunicado. Añadió que no se busca "a nadie más en relación con este incidente" e instó a los ciudadanos a evitar circular por las calles West George Street y Renfield Street que han sido cerradas al tránsito de vehículos y peatones "hasta nuevo aviso".

La zona cerrada forma parte del área comercial del centro de Glasgow, normalmente muy concurrida, aunque debido a la pandemia de COVID-19 la mayoría de comercios se encuentran cerrados.

Según la BBC, el hotel, que estaría cerrado al público por las restricciones del confinamiento que todavía no se han levantado en Escocia, podría estar siendo usado como alojamiento temporal para varias personas.

El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó estar "profundamente triste" ante lo ocurrido en la mayor ciudad de Escocia. "Mis pensamientos están con todas las víctimas y sus familias. Gracias a nuestros valientes servicios de emergencia que están respondiendo", indicó en Twitter.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, instó a los ciudadanos a "seguir la recomendación" de las autoridades policiales de evitar la zona acordonada, mientras "gestionan el incidente".

"Las informaciones sobre el centro de la ciudad de Glasgow son realmente terribles. Mis pensamientos están con todos los involucrados. Estoy siendo actualizada a medida que la situación se aclara. Ayuden a los servicios de emergencia a hacer su trabajo manteniéndose alejados del área y no compartan información no confirmada", afirmó Sturgeon en Twitter.

