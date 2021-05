Las autoridades de Estados Unidos interceptan a 29 balseros cubanos en un cayo de Florida

Un grupo de 29 balseros cubanos fue interceptado este lunes en Cayo Boca Grande, Florida, en una operación conjunta entre agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras y de la Guardia Costera de Estados Unidos.

En el operativo "no hubo heridos y todos fueron entregados a la Guardia Costera para su procesamiento", indicó Aduanas y Protección de Fronteras en un comunicado. Los migrantes viajaban en una precaria embarcación de color azul en la que se lee la frase: "Dios está con nosotros".

El Servicio de Guardacostas recordó a inicios de mes que el Gobierno de EE UU normalmente repatría a todos los migrantes que son interceptados en el mar, pero reconoció que los balseros pueden solicitar y recibir protección.

Un portavoz del Séptimo Distrito de los guardacostas con sede en Miami dijo a Radio Televisión Martí que "si algún migrante tiene temor de regresar a su país de origen, se le brinda la oportunidad de que lo comunique a la Guardia Costera". La fuente puntualizó que los extranjeros que requieren protección contra la persecución o la tortura no son repatriados como parte de una política establecida por EE UU.

A inicios de abril pasado, la Embajada de Estados Unidos en Cuba advirtió sobre un "leve" incremento de la emigración ilegal de balseros cubanos que intentan llegar a su territorio a través del Estrecho de la Florida. El Gobierno de Washington instó a usar las vías legales para emigrar a EE UU.

Sin embargo, actualmente es imposible realizar trámites migratorios en la sede de la legación estadounidense en La Habana debido a la reducción de personal en respuesta a los "ataques acústicos" denunciados por Washington en 2017.

El teniente comodoro Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, también declaró en abril que "estos viajes son peligrosos y las personas a bordo de los botes están poniendo en riesgo sus vidas".

El oficial dijo además que el trabajo de los guardacostas siempre será para preservar la seguridad de la vida en el mar y apoyar la política nacional de "migración ordenada, segura y legal". "Desanimamos a cualquiera que se haga a la mar en estas embarcaciones mal equipadas y no aptas para navegar".

La Guardia Costera ha interceptado desde octubre a más de 228 cubanos. Los últimos repatriados fueron, el pasado 14 de mayo, 22 balseros, entre ellos, informó Univision 23, Yanet Bitón Santamaría, quien supuestamente arribó a las costas de Florida en una moto acuática.

La semana pasada, el grupo del exilio cubano Movimiento Democracia, con sede en Miami, emitió un comunicado en el que urgió al Gobierno de Estados Unidos para que no deportaran a Bitón. El grupo afirmaba que "es la primera vez que alguien usa este vehículo ( jet ski ) para escapar de la Isla".

Al conocer la noticia de la deportación de Bitón, el líder del Movimiento Democracia, Saúl Sánchez, en su perfil de Facebook lamentó que la repatriación sucediera a pesar de súplicas hechas por el hermano de la joven, Manuel Borges.

"Una vez más queda la duda de si se están siguiendo los debidos procedimientos requeridos por la ley internacional del derecho al asilo político cuando el guardacosta recoge a personas en el mar", expuso el activista.

Great work between #DHS partners in the Florida Keys. Yesterday, 24 migrants from #Cuba were taken into #BorderPatrol custody. https://t.co/duG0hMn2yg