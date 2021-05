Fidel Castro fue derrotado en Bahía de Cochinos según una moneda acuñada en 1961

Sesenta años después de la fallida invasión de Bahía de Cochinos, la CIA tuiteó este martes la imagen de una moneda acuñada en abril de 1961 en la que el Gobierno de EE UU se anticipaba a una victoria que nunca llegó. La fotografía, enlazada al museo de la Central de Inteligencia, en Virginia, muestra el anverso de la pieza, con el contorno de Cuba, un rebelde avanzando ante el cuerpo caído de un militar castrista y la frase en español "No habrá más fin que la victoria" en relieve.

El reverso de la moneda lleva estampadas una cruz, un escudo y la bandera cubana con las palabras en inglés: "Crusade to free Cuba. There will be no end but victory" (Cruzada para liberar a Cuba. No habrá final hasta la victoria).

En la página del museo de la CIA se explica que la moneda se creó anticipándose a un triunfo que nunca se produjo y añade contexto histórico a los sucesos.

"De 1956 a 1959, el Gobierno cubano de Fulgencio Batista libró una campaña finalmente infructuosa contra los rebeldes liderados por Fidel Castro. El presidente Dwight Eisenhower ordenó a la CIA que derrocara al régimen de Castro. El plan acordado en última instancia, entrenar y armar a los exiliados cubanos para invadir Cuba en Bahía de Cochinos, llegó a la fase de combate en abril de 1961, bajo la Administración de John F. Kennedy. La invasión fue un desastre absoluto.

"Las fuerzas militares de Castro capturaron o mataron a la gran mayoría de la fuerza invasora en tres días. La Unión Soviética, habiendo encontrado un aliado en Castro, temía por la supervivencia de su Gobierno"

Las fuerzas militares de Castro capturaron o mataron a la gran mayoría de la fuerza invasora en tres días. La Unión Soviética, habiendo encontrado un aliado en Castro, temía por la supervivencia de su Gobierno. Las tensiones aumentaron entre Estados Unidos y los soviéticos, allanando el camino al año siguiente para la crisis de los misiles cubanos que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear", dice el texto.

La moneda tiene unas dimensiones de 3,7 cm x 0,2 cm y, aunque la web no lo especifica, se estima que se acuñaron en torno a 5.000 piezas, lo que la convierte en una edición de coleccionista. En algunas páginas de subastas pueden encontrarse algunos raros ejemplares a precios que superan los 200 dólares.

La publicación ha provocado algunas reacciones de burla y muchos tuiteros han ironizado con el hecho de que EE UU promocione una pieza que deja constancia de un fracaso militar.

Hace pocas semanas, algunos exiliados cubanos en Miami conmemoraron el 60º aniversario del histórico suceso y lamentaron que la impericia del entonces novato presidente John F. Kennedy llevase al fracaso.

"La guerra se perdió antes de entrar en Cuba", dijo Hugo Sueiro, uno de los veteranos en referencia a las decisiones erróneas del entonces presidente, al que acusan de falta de compromiso e indecisión, continuos cambios de planes y la falta de cobertura aérea para amparar el desembarco.

Unas semanas después, en Viena, Kennedy se encontró con Nikita Jruschov, mucho más experimentado. Ambos políticos mantuvieron un encuentro que ahora se rememora a partir de la noticia de la próxima reunión entre Joe Biden y Vladímir Putin.

Kennedy declaró públicamente que la cumbre fue "sobria" y "sin amenazas ni ultimátum, pero, en privado, el mandatario dijo a un periodista de The New York Times que Jruschov "le había dado una paliza". "Fue el peor momento de mi vida. Fue salvaje", reconoció el estadounidense.

Dos meses después del encuentro, Jruschov dio luz verde a Berlín del Este para construir el Muro, y un año después envió misiles nucleares a Cuba, lo que desató una enorme crisis y puso al mundo al borde del holocausto nuclear.

