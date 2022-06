Biden afirma en la Cumbre de las Américas que "la inmigración ilegal no es aceptable"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este jueves que la "inmigración ilegal no es aceptable" en la IX Cumbre de las Américas que se celebra estos días en Los Ángeles.

"Una migración segura y ordenada es buena para todas nuestras economías, incluida la de Estados Unidos. Puede ser un catalizador del crecimiento sostenible. Pero la migración ilegal no es aceptable", ha subrayado Biden, agregando que va a reforzar las fronteras, "incluso mediante una acción innovadora y coordinada con los socios regionales".

"Empezamos fuerte", inició Biden su discurso tras la intervención de su homólogo argentino, Alberto Fernández, que ha criticado la exclusión de Nicaragua, Cuba y Venezuela.

"El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión", expresó el argentino durante la primera sesión plenaria de la cumbre, ante decenas de mandatarios de la región.

Fernández invitó al mandatario estadounidense a la próxima reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), organismo cuya presidencia rotatoria ostenta Argentina y del que son miembros Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Además, cargó contra la Organización de los Estados Americanos (OEA), que definió como un "gendarme" que "facilitó un golpe de Estado en Bolivia", y abogó por una "reestructuración" de su dirección que saque "de inmediato" a su secretario general, Luis Almagro, presente en la sala.

A pesar de las quejas, el presidente argentino dijo haber acudido a la cumbre con la intención de "construir puentes", y tras su discurso se acercó a Biden para estrecharle la mano.

Minutos antes, intervino el primer ministro de Belice, John Briceño, quien calificó de "incomprensible e imperdonable" las exclusiones de Cuba y de Venezuela, países de los que dijo haber recibido ayuda en el ámbito sanitario y energético.

Además, se dirigió a Biden, situado a unos pocos metros junto a la vicepresidenta, Kamala Harris, para pedirle que levante el embargo a Cuba, una política que calificó de "afrenta contra la humanidad".

Los reproches no inmutaron a Biden, que concluyó la sesión quitando hierro al asunto y destacando la unidad de los países americanos.

"A pesar de algunos desacuerdos sobre la participación (en la Cumbre), en los temas sustantivos, lo que he escuchado es unidad", dijo Biden, quien pidió centrarse "en lo que está en juego" en el continente, para poder "resolver algunos problemas serios".

Antes de la plenaria, el presidente estadounidense había sido preguntado por los periodistas si le preocupa el boicot de algunos países, liderado por López Obrador, a lo que Biden respondió con un tajante "no".

Durante la sesión también hablaron el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, quien en un claro guiño hacia Washington encomió las democracias, y el panameño Laurentino Cortizo, quien centró su discurso en la inmigración irregular.

Al ser preguntado por las exclusiones a la salida del cónclave, el flamante presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, evitó mojarse y dijo que entre todos se debería ayudar a los ciudadanos de esos países a "lograr la democracia".

Por lo demás, Biden ha hecho hincapié en que su intención es "intensificar" la relación con el Caribe porque son países muy importantes para Estados Unidos "en todos los sentidos", y espera que Estados Unidos "sea importante" para ellos también.

"No estoy aquí para decirles nada, sino para escuchar lo que tienen en mente. Esto es una asociación. No estamos aquí para dictar. Estamos aquí para aprender, así como para decirles lo que estamos dispuestos a hacer y pueden preguntarme cosas adicionales que creen que deberíamos o no deberíamos hacer", ha explicado el inquilino de la Casa Blanca.

Asimismo, ha recalcado que quiere trabajar "para fortalecer la capacidad de la región para adaptarse al cambio climático", la propuesta Energía Renovable en Latinoamérica y el Caribe, ha sido el eje central de su intervención y ha marcado como meta que para 2030 el 70 por ciento de la energía que se produzca en la región se genere de forma renovable.

"Voy a seguir trabajando (...) para ayudar a los países que necesitan asistencia a acceder a la financiación y para ayudar a la región a alcanzar los ambiciosos objetivos de energía renovable para 2030", ha indicado.

Biden no ve "ninguna razón" por la que la región durante la próxima década "no se pueda convertir en el hemisferio más democrático del mundo".

"Tenemos todo. Tenemos la gente, tenemos los recursos, y tenemos más democracias en este hemisferio que en cualquier otro hemisferio. Podemos hacer mucho", ha agregado.

También ha instado a los Ejecutivos a "intensificar los esfuerzos" y "desempeñar un papel más importante", y ha solicitado que tanto el sector privado como el Gobierno trabajen juntos para "brindar una mejora real en la vida de las personas".

