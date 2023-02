Biden anuncia en una visita sorpresa a Kiev 500 millones de dólares en ayuda adicional a Ucrania

(EFE).- El presidente de EE UU, Joe Biden, anunció este lunes durante su visita sorpresa a Kiev 500 millones de dólares en ayuda adicional a Ucrania y adelantó que esta semana anunciará más sanciones contra Rusia.

Biden hizo ese anuncio en unas declaraciones junto a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Palacio Mariinsky de Kiev.

El mandatario estadounidense explicó que el nuevo paquete de ayuda incluirá más equipo militar, además de municiones de artillería, obuses y misiles Javelin, un arma portátil diseñada para destruir tanques y otros vehículos pesados. Sin embargo, Biden no anunció el envío a Ucrania de nuevos equipos militares, como los aviones de combate F-16, que Zelenski reclama para defenderse de Rusia.

"Un año después, Kiev sigue de pie. Ucrania sigue de pie y la democracia sigue de pie", proclamó el presidente estadounidense.

Biden dijo que no quería que hubiera ninguna duda sobre el apoyo "inquebrantable" de Estados Unidos con la democracia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y que, por esa razón, se había desplazado este lunes a Kiev.

Junto a Biden, Zelenski le agració su presencia en Kiev y explicó que ambos había hablado "sobre armas de largo alcance y armas que aún podrían suministrarse a Ucrania pero que no se han suministrado antes", sin dar más detalles sobre a qué tipo de armamento se refería exactamente.

La Casa Blanca no había adelantado la visita de Biden a Kiev por motivos de seguridad y no informó de ella hasta que ésta ya estaba en curso.

Esta es la primera vez que el presidente de EE UU visita Kiev desde el inicio de la guerra, aunque la primera dama, Jill Biden, visitó la ciudad ucraniana de Uzhhorod, en la frontera con Eslovaquia, el 8 de mayo del año pasado, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre en Ucrania.

Otros líderes mundiales ya había visitado Kiev durante el último año para mostrar su solidaridad con Ucrania. Entre ellos figuran el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Biden tiene previsto iniciar mañana martes una visita oficial a Polonia para reafirmar su compromiso con los países del flanco este de la OTAN.

En el campo de batalla, sin embargo, el panorama se ha complicado a Ucrania en los últimos días. Zelenski ha reiterado este lunes que la situación en el este del país, especialmente en la región de Donetsk, es difícil para su Ejército, pero precisó: "Estamos peleando. Estamos acabando con el invasor e infligiendo pérdidas extremadamente tangibles a Rusia".





En su mensaje diario a la población emitido anoche y publicado hoy en su página oficial, Zelenski explicó que había mantenido una reunión con la cúpula militar y recibió informes tanto "del comandante en jefe, como de los comandantes de las diferentes direcciones del frente e incluso desde la línea del frente mismo".



"Estamos nivelando la situación, haciendo todo lo posible para preparar nuestras acciones de cara al futuro, para el futuro más cercano", agregó. Mostró su preocupación por la situación en Bajmut, en la región de Donetsk, punto estratégico que se disputan actualmente las fuerzas rusas y ucranianas.



En esa zona y en el cercano frente de Vuhledar "se encuentra el grupo operativo y táctico de Donetsk. La situación es muy difícil. Estamos peleando. Estamos acabando con el invasor e infligiendo pérdidas extremadamente tangibles a Rusia", aseguró el mandatario.



"Repito una y otra vez: cuanto más pierda Rusia allí, en el Donbás: Bajmut, Vuhledar, Maryinka, Kreminna, antes podremos terminar esta guerra con la victoria de Ucrania", enfatizó el gobernante ucraniano en su discurso.



Zelenski ha prometido a sus ciudadanos mayor transparencia sobre la situación en el frente y aunque "las cuestiones militares, los detalles de las acciones de inteligencia no se pueden contar en su totalidad", dijo querer que los ucranianos puedan conocer lo que ocurre en cada momento y tengan la sensación de que "Ucrania avanza hacia sus objetivos".

Además, el factor chino está entrando en escena más que nunca. El domingo, Blinken dijo tener pruebas de que China contempla enviar armas a Rusia para su guerra contra Ucrania y alertó de las consecuencias que eso podría tener para las relaciones bilaterales.





"En China realmente no hay distinción entre empresas privadas y el Estado. Hasta ahora hemos visto que proporcionan apoyo no letal a Rusia para su uso en Ucrania. Nuestra preocupación ahora se basa en que están considerando brindar apoyo letal, según la información que tenemos", afirmó.

El secretario de Estado advirtió este lunes de que si Pekín entrega armas a Rusia tendrá "un verdadero problema en sus relaciones con muchos otros países, no sólo con Estados Unidos".

"Nos preocupa que China esté considerando apoyar el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania con ayuda letal, algo que estamos observando muy, muy de cerca", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en Ankara junto a su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu.

"No voy a exponer cuáles serían las consecuencias", añadió Blinken, que relató que trasladó ese contenido el sábado en Múnich, en los márgenes de una conferencia de seguridad, al director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), Wang Yi.

"Creo que China comprende el riesgo que correría si prestara ese tipo de apoyo material a Rusia", agregó el secretario de Estado.

China respondió por su parte que es Estados Unidos quien envía material bélico a la zona. "Quien no para de proporcionar armas al campo de batalla es Estados Unidos, no China. EE UU no está cualificado para dar órdenes a China, y nunca aceptaremos que EE UU dicte o imponga cómo deben ser las relaciones chino-rusas", dijo hoy en rueda de prensa el portavoz de Exteriores Wang Wenbin.





"Deben dejar de culpar a otros y de propagar información falsa. China seguirá en el lado del diálogo y la paz y jugará un rol constructivo para enfriar la crisis"

Desde el estallido de la guerra en Ucrania, China ha mantenido una postura ambigua dentro de la cual ha pedido respeto para "la integridad territorial de todos los países", incluida Ucrania, y atención para las "legítimas preocupaciones de todos los países", en referencia a Rusia.



"La posición de China sobre la crisis en Ucrania se puede resumir en una frase, y es promover la paz y el diálogo. Es lo que está pidiendo la comunidad internacional", agregó Wang.



El portavoz también instó a Estados Unidos a "reflexionar sobre lo que ha hecho" y a "dar pasos prácticos para enfriar la situación y promover la paz". "Deben dejar de culpar a otros y de propagar información falsa. China seguirá en el lado del diálogo y la paz y jugará un rol constructivo para enfriar la crisis", señaló.

