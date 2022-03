Biden presenta un presupuesto con más gasto en defensa ante la guerra en Ucrania

(agencias).- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó hoy un proyecto presupuestario de 5,79 billones de dólares, con un mayor gasto en defensa coincidiendo con la guerra en Ucrania, que quiere financiar subiendo los impuestos a las corporaciones y los más ricos.

En su propuesta, de 277 páginas, la Casa Blanca solicita que el Congreso apruebe para el año fiscal 2023, que comienza el mes de octubre, un presupuesto de 5,79 billones de dólares, frente a los 5,85 billones de 2022.

En total, el Gobierno estadounidense quiere destinar 813.000 millones de dólares a defensa, lo que supone un incremento del 4% respecto al año fiscal 2022, de los que 31.000 millones de dólares serían en gasto nuevo. Para la guerra en Ucrania y reforzar el flanco este de la Otan, la Administración de Biden busca asignar 6.900 millones de dólares con el fin de "contrarrestar" la invasión rusa del territorio ucraniano.

Biden solicitó que el gasto continúe para responder "a la agresión" del presidente ruso, Vladímir Putin, a Ucrania, "con el apoyo de EE UU a las necesidades económicas, humanitarias y de seguridad" de Kiev

En una rueda de prensa posterior, Biden subrayó que el aumento del gasto en defensa se debe a que "el mundo ha cambiado" por la competencia que suponen países como China y Rusia, lo que va a requerir de inversiones contra los ciberataques y en nuevas capacidades en el espacio, lo que incluye misiles hipersónicos. "Esta será una de nuestras mayores inversiones en seguridad nacional", apuntó Biden.

En Rusia, mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado que las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la intervención de países terceros en la "operación militar especial" no se referían a las armas nucleares y que nadie está pensando en utilizar este tipo de armas en Ucrania.

"Cualquier resultado de la operación, por supuesto, no es motivo para el uso de un arma nuclear. Tenemos un concepto de seguridad que establece muy claramente que solo cuando existe una amenaza para la existencia del estado en nuestro país, podemos usar y realmente usaremos armas nucleares para eliminar la amenaza", ha explicado.

De esta manera, ante la posibilidad de utilizar armas nucleares en el caso de que un tercer actor se involucre, Peskov ha dejado claro en una entrevista en la cadena de televisión PBS que "no cree" que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se refiriera, con sus palabras, a usar armas nucleares.

En concreto, Peskov se refería al discurso pronunciado por el presidente ruso cuando anunció la "operación militar especial" en la región del Donbás, en el que advirtió "a diferentes estados que no interfirieran en los asuntos entre Ucrania y Rusia durante la operación".

"Nadie está pensando en usar (o) ni siquiera en la idea de utilizar armas nucleares", ha dicho, agregando que Putin fue "bastante audaz" al decir (a terceras partes) "no interfieran", ya que, en el caso de hacerlo, "tenemos todas las posibilidades para impedirlo y castigar" a todos los que vayan a hacerlo.

El portavoz del Kremlin ha descrito, además, como "alarmantes" las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre Putin, horas después de que el inquilino de la Casa Blanca matizara que no aboga por un cambio de régimen en el país euroasiático.

"Su declaración sobre si Putin no debería o debería estar en el poder en Rusia es, por supuesto, inaceptable. No corresponde al presidente de Estados Unidos decidir quién va a ser y quién es el presidente de Rusia, es el pueblo de Rusia el que lo decide durante las elecciones", ha incidido Peskov.

Asimismo, Peskov ha descartado que Rusia planee enviar tropas a países de la Otan "si no es un acto recíproco". "Si no nos hacen hacer eso, no podemos pensar en ello, y no queremos pensar en ello", ha explicado durante la entrevista concedida a la cadena PBS.

Peskov ha reiterado además que Moscú "no acepta la jurisdicción" de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ha ordenado a Rusia poner fin a sus operaciones militares. "No la reconocimos antes, no la aceptamos ahora y no la aceptaremos en el futuro", ha reseñado. Además, el portavoz del Kremlin ha negado que el Ejército ruso haya llevado a cabo ataques contra objetivos civiles en Ucrania y ha dicho que cuenta con "órdenes muy estricta" para no perpetrar este tipo de ataques. "No lo está haciendo", ha asegurado.

"No están atacando casas. No está atacando apartamentos. No está atacando objetivos civiles. Sólo están atacando y apuntando contra infraestructura militar en el contexto de uno de los principales objetivos de la operación, que es desmilitarizar Ucrania", ha dicho.

En esta línea, ha argüido que los responsables de esta destrucción en ciudades como Mariúpol son "batallones nazis" que se encuentran en la localidad. "Están matando a los que quieren escapar de la ciudad. Estos batallones nazis están usando los apartamentos como escondite para pistolas, armamento, carros de combate y francotiradores. Eso está causando un fuego en respuesta. No es el Ejército ruso el que lo hace", ha zanjado.

Por otra parte, Peskov ha hecho hincapié en que los países occidentales han declarado una guerra económica total contra Rusia. "Tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones. Desgraciadamente, esas condiciones son bastante poco amistosas", ha dicho respecto las sanciones impuestas a Rusia.

"Los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, en realidad están dirigiendo la guerra contra nosotros en el comercio, en la economía, en el embargo de nuestras propiedades, en el embargo de nuestros fondos, en el bloqueo de nuestras relaciones financieras. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad", ha destacado el portavoz del Kremlin.

El propio Peskov dijo el lunes de que Rusia no proporcionará gas "por caridad" a los países "hostiles" que no quieran pagarlo en rublos. Así, reconoció que el proceso de suministro de gas es "muy complicado" e indicó que Moscú aún evalúa los detalles de este suministro tras revelar sus planes de exigir el pago por la materia prima en rublos para los países que han impuesto sanciones en represalia a la invasión de Ucrania.

Putin expresó la intención de cambiar la moneda de pago del gas la semana pasada, aunque garantizó que Rusia continuará suministrando gas de acuerdo con los volúmenes y los precios establecidos. Por su parte, los países del G7 han expresado este lunes su rechazo ante la intención de Rusia y han considerado que la imposición es "inaceptable".

Las delegaciones de Rusia y Ucrania han llegado este martes a la Oficina Presidencial del Palacio de Dolmabahçe de Estambul con la intención de reanudar sus negociaciones y buscar un compromiso que ponga fin al conflicto armado que los enfrenta.



En medio de grandes medidas de seguridad, los delegados llegaron con una hora de antelación al lugar donde tienen previsto mantener estas conversaciones cara a cara durante dos días. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, los recibió con un breve discurso, televisado en directo, en el que expresó su esperanza de que se logre acordar un alto el fuego.



"Creemos que no hay perdedores de una paz justa y equitativa. La continuación de la guerra no es del agrado de ninguna de las partes y un alto el fuego inmediato beneficiaría a todos", declaró . Para los analistas, ya sería una señal positiva si hoy no se interrumpen las negociaciones y, como está previsto inicialmente, al final del día se anuncia que continúan mañana.



Los delegados rusos aterrizaron en el aeropuerto Ataturk de Estambul hacia las 16:00 hora local del lunes y los ucranianos llegaron unas seis horas después. Ambas delegaciones se alojan en hoteles cercanos a Dolmabahçe. El Ministerio de Asuntos Exteriores turco informó de que las conversaciones tendrán lugar a puerta cerrada.





Hasta ahora, las dos partes se reunieron de forma presencial en tres ocasiones -el 28 de febrero, el 3 de marzo y el 7 de marzo- en territorio bielorruso, en tanto que el día 10 se reunieron en Antalya (Turquía) los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Serguéi Lavrov y Dmitro Kuleba, respectivamente.



Desde entonces las negociaciones se han sucedido prácticamente a diario en formato de videoconferencia a nivel de las dos delegaciones y de grupos de trabajo.

Según el diario Financial Times, Rusia ya ha aceptado la posible entrada de Ucrania en la Unión Europea y ha abandonado el concepto de "desnazificar" el país, en el que tanto ha insistido.

