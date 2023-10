Blinken llega a Tel Aviv para expresar su apoyo a las autoridades de Israel

(EFE).- El secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, llegó este jueves a Tel Aviv en el marco de una visita para expresar su apoyo a las autoridades de Israel tras el ataque sin precedentes de Hamás, que ha derivado en una nueva guerra con Gaza.

Blinken fue recibido por el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, informó un comunicado oficial de Israel, según la cual ambos mantendrán una reunión. Posteriormente, el secretario de Estado se entrevistará con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Antes de partir, Blinken anticipó a la prensa en la base aérea Andrews, en Maryland, en las afueras de Washington, que tenía previsto verse con Netanyahu, y con el presidente de Israel, Isaac Herzog.

Según la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el jefe de la diplomacia estadounidense se reunirá mañana, viernes, en Amán con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás. Ese encuentro es "parte del esfuerzo realizado las 24 horas del día por los dirigentes palestinos para detener esta guerra devastadora", precisó el secretario general del comité ejecutivo de la OLP, Husein al Sheij.

En sus declaraciones del miércoles, Blinken afirmó que su país está "resuelto" a garantizar que Israel tiene lo que necesita para defenderse y proporcionar seguridad a su pueblo.

Sobre los contactos para abrir un corredor seguro para la salida de los civiles de Gaza a Egipto, Blinken admitió el miércoles que esos contactos se están llevando a cabo: "Estamos hablando sobre eso y vamos a hablar sobre eso con Israel. Estamos hablando con Egipto sobre eso", señaló.

Subrayó que, pese a que es complicado, EE UU quiere asegurarse, al igual que Israel, de que "ningún civil es dañado". Aun así, defendió que "Israel tiene que adoptar medidas para defenderse, tiene que garantizar que aniquila cualquier amenaza en marcha".

Las fuerzas armadas israelíes se centran en estos momentos en localizar y bombardear de forma intensa a miembros de las unidades de élite de Hamás, la organización islamista que domina la Franja de Gaza, pero aún no se ha decidido si próximamente pasará a una operación terrestre, informó este jueves un portavoz del Ejército.



El ataque lanzado por sorpresa por Hamás el sábado pasado, que ha causado 1.300 víctimas en Israel, fue planificado por unidades selectas y especialmente entrenadas de la organización, conocidas como Nukba (Élite) informó en una rueda de prensa virtual el teniente coronel Richard Hecht, vocero de la institución castrense.





"Ahora estamos centrados en hacer pagar a Nukba el precio. Estamos centrados en identificar a esa gente, entender sus redes y centrarnos en sus infraestructuras. Planificamos acabar con cada uno de ellos, nuestro espionaje se dedica a identificarlos y acabaremos con cada uno de ellos. Pagarán con su vida ", señaló Hecht.



Anoche, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió "destruir y matar completamente a Hamás, el Isis (Estado Islámico) de Gaza", adelantando que "se esfumará de la Tierra, ya no existirá".



El portavoz desmintió hoy rumores de que el Ejército ya estaba planificando una invasión terrestre en Gaza, aunque señaló que está preparándose para todas las eventualidades.



"Estamos preparándonos para la próxima fase de la guerra, que podría ser desde el aire, podría ser combinado de aire y mar... Eso depende de los líderes políticos, pero aún no hay nada decidido. No se ha decidido aún una operación terrestre", insistió Hecht.



El portavoz indicó que aún seguían los intentos de milicianos de Hamás de infiltrarse en Israel, sobre todo por mar, y que el Ejército había "interceptado varios objetivos", al tiempo que había restablecido a grandes rasgos, aunque no al cien por cien, la valla fronteriza destruida el sábado durante el asalto.



"Disparamos a cualquiera que se acerque a la valla. A cualquiera", advirtió. También continúan combates esporádicos con milicianos en territorio israelí, agregó. "Aunque estamos limpiando la zona, todavía es zona de guerra y tardaremos un rato en completar la limpieza. Ayer matamos a cinco y capturamos a dos", detalló el militar.



Hecht confirmó que los bombardeos sobre Gaza son mayores que nunca antes, pero negó que se tratase de golpes masivos e indiscriminados, asegurando que el Ejército dispone de datos concretos sobre cada objetivo y sigue avisando a los habitantes de un edificio residencial antes de bombardearlo, para dar tiempo a evacuarlo.





Testimonios de Gaza indican que esta práctica, habitual antes, no se está observando en los últimos días, lo que ha llevado al alto número de muertos en la Franja, incluyendo a 11 trabajadores de Naciones Unidas

Hecht aseguró que cada bombardeo se dirige contra directivos de Hamás, no solo de la rama militar sino también de la ideológica, mencionando como último éxito el golpe contra Muhammad Abu Shamla, un operativo del sector naval de la organización.



El martes se había anunciado la muerte en bombardeos de Yoad Abu Shmala, ministro de Economía de la Franja de Gaza, y Zacaría Abu Maamar, jefe del departamento de relaciones internas.



Hecht admitió no saber cuál sería la estrategia última de la guerra, ya que eso lo deberán decidir los políticos, insistió.



"Estamos centrados en destruir la capacidad militar de Hamás en Gaza. El juego final... eso no lo sé. Lo deciden los políticos, y es una patata caliente, aún no se ha decidido nada. Habrá que esperar", concluyó el militar.

Ascienden ya a 1.300 el número de muertos en Israel por el ataque de la organización islamista Hamás del sábado pasado, de acuerdo a fuentes médicas citadas por la prensa israelí, mientras que los causados por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza alcanza los 1.203, indican datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

Además, hay un total de 3.268 heridos hospitalizados en Israel, de los que 28 están en estado crítico, 348 graves y 581 moderados, apuntan los últimos datos del Ministerio de Sanidad israelí. En el lado de Gaza, se cuentan 5.763 heridos de diversa consideración.

