Borrell defiende su visita a Cuba y mantener el diálogo: "No todo en diplomacia es el megáfono"

El alto representante para política exterior europea, Josep Borrell, defendió este martes frente al Parlamento Europeo su reciente viaje a Cuba señalando que sirvió para impulsar las reformas que abran el sistema político y económico en el país, en un momento de crisis social y económica.

"Hice lo que tenía que hacer. Nuestra política no es la de bloquear el diálogo por la situación política de Cuba, sino la de aprovechar las posibilidades que nos da este acuerdo. No todo en diplomacia es el megáfono", ha subrayado el jefe de la diplomacia europea durante el debate en la sede parlamentaria de Estrasburgo.

En este sentido, Borrell ha reivindicado que la UE aproveche los instrumentos de diálogo con el régimen de Miguel Díaz-Canel a su disposición, insistiendo en que la anterior posición de la UE, auspiciada por España durante la etapa de José María Aznar "no dio ningún resultado tangible".

Borrell ha señalado que la UE ofrece un modelo socioeconómico basado en una sociedad democrática que es el "punto de partida" para mantener un "diálogo crítico y constructivo"

Así las cosas, ha señalado que la UE ofrece un modelo socioeconómico basado en una sociedad democrática que es el "punto de partida" para mantener un "diálogo crítico y constructivo" con La Habana.

La visita de Borrell a finales de mayo a Cuba, la primera desde que es el encargado de las relaciones exteriores de la UE, ha sido objeto de debate en la Eurocámara como parte de la evaluación del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba. El Parlamento europeo elaborará una resolución para el próximo mes de julio sobre esta cuestión.

Borrell se ha enfrentado a las críticas de eurodiputados conservadores por "normalizar" las relaciones con el régimen y no mantener reuniones con opositores cubanos durante su estancia en la Isla.

En este sentido, el eurodiputado del PP Leopoldo Gil ha demandado al Alto Representante que la UE suspenda el diálogo con Cuba ante las violaciones de Derechos Humanos por parte de La Habana y que se revise su invitación a la próxima cumbre en Bruselas de la UE y la Celac.

Este martes, sin embargo, la historiadora Alina Bárbara López Hernández, represaliada en el último año por el Gobierno, reveló que el pasado día 25 participó en un intercambio con el canciller europeo, pero no amplió información sobre quién más estuvo presente y qué se dijo.

"No comentaré en detalles lo que ahí se habló por la debida discreción a que me siento comprometida. Entre las cosas que expliqué, una fue la importancia de que la Unión Europea intente mediar para lograr la liberación de los presos políticos, pero aclaré que esa no es la solución al enorme conflicto existente entre un estado opresor y una ciudadanía indefensa. Estas fueron mis palabras: 'el sistema político cubano es una fábrica en potencia de nuevos presos políticos'. Espero que si voy a prisión recuerde lo que allí dije", escribió en un mensaje de Facebook.

Además, el propio Borrell, en una entrevista en la emisora española Onda Cero, contó este martes que una persona de su equipo se entrevistó con familiares de presos.

"Una de las personas que me acompañaba, de mi equipo, pudo entrevistarse con los familiares de algunos de los detenidos durante las últimas manifestaciones", dijo

"Naturalmente, expresamos nuestra preocupación por la situación en la que se encuentran los derechos humanos en Cuba, como siempre hacemos. Espero que la renovación del diálogo sobre este aspecto, y la presencia del señor [Eamon] Gilmore en Cuba, ayude a ello", agregó en la entrevista. También añadió que la Isla no es el único país con problemas en derechos humanos, sino que hay muchos otros y con ellos hay que mantener la relación.



El alto representante, que fue criticado por el Gobierno cubano por sus críticas a Rusia, de la que Cuba es socio fiel, consideró poco o nada preocupante el nexo entre ambos países. "La economía cubana está tan hecha trizas que, francamente, el apoyo que Cuba le pueda prestar a Rusia, lo puedo calificar de no especialmente importante. La situación en Cuba, y en eso hay que tomar en cuenta el impacto que tiene el bloqueo americano, es simplemente catastrófica", afirmó.

