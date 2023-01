Con la 'app' CBP One, EE UU procesa a 200 migrantes al día, entre ellos cubanos

(14ymedio/EFE) Los cubanos Elaen García y José Luis Escalona ingresaron este miércoles a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One, la app del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras estadounidense a través de la cual los migrantes pueden solicitar asilo. "Todo salió bien y fue rápido", contó al periodista Daniel Benítez, entrevista que compartió en su canal de YouTube.

Escalona, quien es originario de Moa, detalló que él había sido llevado a México en dos ocasiones por el Título 42, la norma sanitaria implementada durante la pandemia por la Administración de Donald Trump que permitía la expulsión inmediata de migrantes. "El 5 de enero entré a EE UU por Mexicali y me expulsaron para México por Tijuana y el día 6 ingresé por Yuma (Arizona), también me expulsaron para Tijuana".

Este cubano contó que luego de dos días "atrancado ahí" se enteró de que había una alternativa por una plataforma que se lanzó en 2020 y que fue ampliada en enero para los solicitantes de asilo, donde pueden proporcionar información anticipada y solicitar documentos de viaje y una cita.

El día 11 de enero "no dormí esperando la cita", dijo. Escalona estuvo al pendiente hasta que pudo ingresar a la aplicación. La respuesta a la cita solicitada llegó seis días después, el 17 de enero. Este miércoles realizó el proceso, "hice el 70031". El proceso, reiteró, fue rápido, y le entregaron parole de un año, a otros migrantes de tres meses y a otros más de seis.

Los migrantes sin documentos que ingresan de manera ilegal a EE UU son devueltos a México. Cubanos, nicaragüenses y haitianos al igual que los venezolanos pueden utilizar la aplicación CBP One para solicitar una cita para ingresar a territorio estadounidense.

Elaen García, también obtuvo parole por un año. Este cubano contó otra vez Benítez en entrevita que compartió en su canal de YouTube, que tenía una orden de expulsión de México que le fue entregada tras estar detenido en la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula (Chiapas).

García mencionó que a través de la App CBP One se le informa sobre el día y puerto de ingreso a EE UU. Él se encontraba junto con Escalona y otros 19 migrantes, cinco cubanos entre ellos, una haitiana y los demás ucranianos y rusos. "Todos fueron procesados".

Mencionó que los oficiales les preguntaron a qué lugar se dirigían, el motivo por el que querían ingresar a EE UU y por qué salían de sus países.

Estos cubanos son parte de los 200 migrantes que cruzaron a EE UU a través de CBP One, confirmó a 14ymedio el director de Atención al Migrante, Enrique Lucero Vásquez. "Va a ser más difícil que caigan en manos de coyotes".

Leibis María Reyes García, quien fue retornada a México y se encuentra en Hermosillo con un código QR que le entregaron las autoridades estadounidenses para solicitar asilo, dijo desconocer su futuro.

Lucero Vásquez recomendó acercarse a los asesores que acuden a los albergues para ver su posibilidad de recurrir a la CBP One. "Si ahorita se habilitan las citas van a ser recibidos dentro de 14 días. Se estiman que hay más de 5.000 migrantes en albergues y creemos que más de la mitad ya tiene su cita con CBP One, va a haber mucho movimiento y ya no vamos a ver esas imágenes de migrantes esperando afuera para poder entrar a un lugar".

Las autoridades migratorias de EE UU liberaron casi 3.000 solicitantes de asilo que estaban a la espera de ser deportados y que figuraban en una lista con datos confidenciales de más de 6.000 inmigrantes que se filtró de forma accidental a finales del año pasado.

Entre los casi 3.000 migrantes que han obtenido la libertad para seguir su proceso en EE UU hay 17 cubanos que iban a ser deportados a la Isla en diciembre pasado

El pasado 28 de noviembre (Coma) el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE UU (ICE, en inglés) difundió en internet por error un documento con las identidades, edades y nacionalidad, entre otros datos, de 6.252 inmigrantes, que en ese momento estaban bajo su custodia, los cuales aseguraban ser víctimas de tortura y persecución en sus países de origen.

Tras conocerse el incidente, los abogados de los inmigrantes advirtieron que la información revelada podía originar represalias contra sus clientes por parte de los individuos, pandillas o gobiernos de los que huyen, y los ponía en riesgo de muerte.

Las regulaciones federales prohíben que se revele, sin aprobación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), información personal de los solicitantes de asilo u otras protecciones migratorias.

Entre los casi 3.000 migrantes que han obtenido la libertad para seguir su proceso en Estados Unidos se encuentra un grupo de 17 cubanos que iban a ser deportados a la Isla en diciembre pasado.

No obstante, unos cien solicitantes de asilo afectados por la publicación de sus datos fueron deportados por ICE el año pasado. La agencia ha dicho que está dispuesta a ayudar a estos migrantes a regresar a los EE UU y solicitar el asilo político.

