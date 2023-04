Carlos y Daria Jiménez inician el proceso para pedir asilo en Trinidad y Tobago tras salir de Cuba

El cubano Carlos Jiménez y Daria, su esposa de nacionalidad rusa, tienen cita para el próximo 18 de mayo en la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Puerto España, Trinidad y Tobago, para solicitar el asilo. Ambos salieron este martes de Cuba en medio de presiones y amenazas de las autoridades migratorias.

"Ahora hay que ver cómo sobrevivimos", dice a 14ymedio Jiménez. "En cualquier caso seguimos adelante que uno no puede rendirse". No obstante, advierte de que "igual aún no nos dejan en paz. Recibí anoche un mensaje de un amigo pidiéndome que no hiciera nada más y que me callase. Parece que lo presionaron".

Jiménez detalla a este diario que "hasta el día 25 de este mes tenemos donde vivir. Después veremos qué hacer. Estoy seguro de que algo se resolverá. Si logramos salir de Cuba habiendo encabronado a un montón de gente, todo se puede".

El joven cuenta que a la salida de la Isla, por la terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, los hicieron esperar largos minutos en el control migratorio, pero finalmente lograron abordar el vuelo sin mayores tropiezos.

Con su marcha del país, el matrimonio puso punto final a una pesadilla que comenzó en enero pasado, cuando llegaron escapando del reclutamiento del cubano como soldado para la guerra en Ucrania. Hasta entonces, ambos vivían en Kushelevskaya Doroga, San Petersburgo.

La pareja decidió entonces volar a Cuba, donde el joven mantiene su residencia oficial en la casa de sus padres. Sabía que la convivencia sería difícil por las divergencias ideológicas, pero no tenía otra opción. Con el paso de los días las contradicciones políticas familiares se hicieron insostenibles.

"En la mañana del 8 de marzo un hombre uniformado entró a nuestra habitación acompañado de mi padre. Esta vez no tocaron a la puerta. Era un oficial de Inmigración. Dijo que mi esposa había estado en el país más tiempo de lo que está reglamentado para los extranjeros, pero eso era falso porque solo llevábamos 55 días y lo establecido son 90 días. Actuaba extraño y agresivo", contó entonces Carlos a este diario.

El uniformado no podía precisar los objetivos de su visita y cambiaba su versión diciendo que había quejas de ruidos, pero sin aclarar de dónde venía la denuncia. Finalmente dejó una cita para el otro día en las oficinas de Inmigración del municipio de Habana del Este, donde les explicaron que el problema era que Daria no era solvente económicamente, lo cual también resultaba falso, según denunció el esposo.

Lo primero que se le ocurrió a Daria fue contactar con el Consulado ruso en La Habana para pedir ayuda. "Llamé al teléfono del Consulado y expliqué mi situación, entonces un hombre me dio otro número para que hablara con el cónsul de guardia. Cuando segundos después marqué ese número, salió al teléfono la misma voz que, sin ocultar sus risas, me hizo saber que allí no ayudaban a los traidores", contó ella a este diario.

Las presiones sobre la pareja fueron subiendo de tono y ambos decidieron salir de la Isla rumbo a otro país donde poder solicitar el asilo. Con pocos recursos y limitaciones de visado, la opción que finalmente fraguó fue la de Trinidad y Tobago donde esperan encontrar la protección que no lograron recibir en Cuba.

