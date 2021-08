Dos cubanoamericanos entran en el Gobierno de EE UU

Dos cubanoamericanos entran esta semana en el Gobierno de EE UU. El cubanoamericano Carlos del Toro, nacido en La Habana en 1961, es ya nuevo secretario de la Marina de EE UU después de que el Senado lo confirmara en una votación celebrada el sábado, según la prensa local. Además, hoy lunes trascendió la dimisión del cienfueguero José Walfredo Fernández como consejero de la eléctrica española Iberdrola para ser el nuevo subsecretario de Estado de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente.

El presidente de EE UU, Joe Biden, nominó el pasado junio a Del Toro, comandante retirado, que emigró con sus padres a ese país en 1962 y se convierte ahora en el segundo dirigente latinoamericano de la Marina, después del mexicano Edward Hidalgo, que ocupó el mismo puesto entre 1979 y 1981.

Del Toro tiene cuarenta años de experiencia en seguridad nacional y operaciones y ha desarrollado una carrera en la Armada durante 22 años en los que ocupó, entre otros cargos, el del primer comandante del destructor USS Bulkeley y el de subdirector de la oficina de gestión y presupuestos.

Es fundador de SBG Technology Solutions, Inc., empresa cuya presidencia ha ocupado hasta ahora y que provee tecnología y servicios para la Armada.

El cubanoamericano se formó en la Academia Naval de Annapolis (Maryland), la Escuela de Guerra Naval y en la Universidad George Washington, y forma parte de la junta directiva del Centro Stimson, cuyo objetivo es mejorar la paz y la seguridad internacionales. También fue el primer hispano que presidió la Fundación de Amigos de la Casa Blanca.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo de él al dar a conocer su confirmación en el cargo: "Como inmigrante que ha dedicado su vida al servicio público, Carlos ejemplifica los valores fundamentales de honor, coraje y compromiso en defensa de nuestro país. Él comprende de primera mano los desafíos y oportunidades más urgentes que enfrenta nuestra Marina, desde abordar el desafío del ritmo de China y modernizar nuestras capacidades, hasta invertir en nuestro activo más valioso: nuestra gente".

Por su parte, José Walfredo Fernández, nacido en Cienfuegos en 1955, dimitió el pasado viernes de su cargo de consejero y de vocal de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo de la eléctrica Iberdrola para desembarcar en la Administración de Biden. Este lunes se hizo efectiva la decisión, tomada por ser incompatible con su nueva función pública.



El ahora exconsejero de Iberdrola comenzó a ejercer sus funciones en el consejo de administración en febrero de 2015 y fue reelegido en marzo de 2019, pero ya había sido anteriormente subsecretario de Estado de Asuntos Económicos, Empresariales y de Energía en EE UU.

Graduado en Historia por Dartmouth College y doctor en Derecho por la Universidad de Columbia, ha sido consejero de Darmouth College, NPR Station WBGO-FM, Middle East Institute y el Ballet Hispanico of New York, y de organizaciones no gubernamentales como Acción Internacional.

También ha sido representante del Departamento de Estado en el Comité de Inversión Exterior de los Estados Unidos de América y nombrado uno de los World's Leading Lawyers por Chambers Global por su trabajo en el sector de fusiones y adquisiciones, Experto por la International Financial Law Review, uno de los World's Leading Privatization Lawyers por Euromoney y Embajador de la Marca España.

