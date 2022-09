Casi 200 cubanos entran en cuatro días en EE UU por una pequeña localidad de Arizona

La localidad estadounidense de Lukeville, en Arizona, se ha convertido en los últimos cuatro días en el punto de ingreso ilegal para 193 cubanos. Este miércoles se informó del arresto de un grupo conformado por 51 migrantes originarios de la Isla, cuatro colombianos y un dominicano. "Diez eran niños, entre ellos había un menor que tenía solo 11 meses de edad", detalló en sus redes sociales el jefe de la Patrulla Fronteriza del sector Tucson, John Modlin.

El fin de semana, los agentes de la estación Ajo encontraron dos grandes grupos cerca de Lukeville. Modlin precisó que entre los 174 detenidos se encontraban 142 cubanos, 29 brasileños y tres dominicanos.

La Patrulla Fronteriza ha alertado sobre las redes de coyotes que cruzan a migrantes por el desierto en motocicletas y vehículos todo terreno, pero este tránsito sigue siendo peligroso para la mayoría de los grupos que realizan la travesía por áreas del desierto, poniendo en riesgo su vida.

"Las organizaciones criminales transnacionales, aprovechan la vulnerabilidad de extranjeros con promesas falsas de estatus legal y arriesgan vidas al fomentarcruces peligrosos por la frontera", advirtió la Patrulla Fronteriza.

En el límite entre el estado mexicano de Sonora y Arizona están ingresando cientos de migrantes. El periodista de Fox News Bill Melugin compartió un video en que se aprecia a personas vestidas de camuflaje usar una cuerda para escalar el muro fronterizo y cruzar a EE UU. "En solo un lapso de 45 minutos, en Naco, nuestro equipo vio a más de una docena de inmigrantes escalar el muro fronterizo y luego correr hacia Arizona", expuso, y añadió que se han presentado más de 500.000 de este tipo de salidas en lo que va del año.

