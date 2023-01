La cumbre de la Celac pide en su clausura el fin del 'bloqueo' a Cuba y celebra el diálogo con Venezuela

La Declaración de Buenos Aires, que cerró la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), afirmó este martes el compromiso de la región por avanzar en el proceso de integración en la diversidad, pidió poner fin al "bloqueo" en Cuba y saludó el diálogo en Venezuela.

La Cumbre –rodeada de la polémica por la invitación a Venezuela, Cuba y Nicaragua, denunciados en diversas instancias por no democráticos y por violaciones a los derechos humanos– logró el consenso para afirmar el compromiso de los miembros para "avanzar con determinación en el proceso de integración, promoviendo la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural".

El foro concluyó en un documento de cien puntos y once declaraciones especiales que el propósito de América Latina y el Caribe tiene "plena conciencia de su proyección" y es "capaz de profundizar los consensos en temas de interés común".

La Celac reiteró el llamado a la Asamblea General de las Naciones Unidas "a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba", y el "rechazo a las listas y certificaciones unilaterales" que afectan a países de América Latina y el Caribe.

Así mismo demandó "la exclusión de Cuba de la lista unilateral sobre países que supuestamente patrocinan el terrorismo internacional".

Respecto a Venezuela, la Celac saludó "los acuerdos" alcanzados el 26 de noviembre de 2022 en el marco del proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno de Venezuela y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela, fomentado por los Gobiernos de México y Noruega.

La presencia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y la ausencia a último momento del venezolano, Nicolás Maduro, que se sumó a la del nicaragüense, Daniel Ortega, marcaron el clima del foro

En este sentido, dio la bienvenida "al apoyo de la comunidad internacional a la implementación de dichos acuerdos".

La Declaración de Buenos Aires reiteró el "más firme respaldo regional a los legítimos derechos" de Argentina en la disputa de soberanía por las Islas Malvinas.

El canciller argentino, Santiago Cafiero, destacó en una rueda de prensa posterior el consenso que se alcanzó para acordar los puntos de la declaración, que también abordan asuntos sobre el compromiso con la democracia, la plena vigencia de que la región es zona de paz, la importancia de priorizar la recuperación económica sostenible.

La presencia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y la ausencia a último momento del venezolano, Nicolás Maduro, que se sumó a la del nicaragüense, Daniel Ortega, marcaron el clima del foro entre la oposición política en Argentina y los propios líderes de la región.

En el documento, la Celac también manifestó la preocupación por el hecho de que varios países de la región "emergieron" de la pandemia de covid-19 con mayores niveles de deuda pública, al tiempo que reconoció las "fragilidades de los sistemas agroalimentarios".

Los Estados latinoamericanos y caribeños reiteraron que el tratamiento del problema mundial de las drogas requiere de cooperación internacional efectiva, con apego a las legislaciones nacionales.

La nota discordante de la Cumbre la marcó este martes el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou

También recordaron la urgencia de que los países desarrollados cumplan su compromiso de movilizar conjuntamente los 100.000 millones de dólares por año entre 2020 y 2025 para el financiamiento climático, con la finalidad de apoyar a los países en desarrollo, al tiempo que destacaron la importancia de la cooperación regional en la gestión y reducción del riesgo de desastres.

La nota discordante de la Cumbre la marcó este martes el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien advirtió de que que "para que estos foros subsistan no pueden tener el carácter de club de amigos ideológicos".

"Es más, en la variedad y en el cambio y en la alternancia, estará la fortaleza de esta organización, de este foro", recalcó el mandatario, que en la Cumbre anterior protagonizó un altercado con el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel al recitarle un fragmento del tema musical Patria y Vida, devenido en himno de las protestas populares de julio de 2021.

En esta ocasión, aunque no aludió a la Isla, llamó a no tener "una visión hemipléjica" y señaló que en la cita hay países "que no respetan ni la democracia ni las instituciones ni los derechos humanos", una clara indirecta a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"Yo he escuchado discursos que comparto casi totalmente, discursos que comparto la mitad y discursos que no comparto casi nada". No obstante, Lacalle pidió evitar "la tentación ideológica en los foros internacionales, porque lo que sucede es que cuando cambie la ideología de un lado o cambie para otro, los foros se desvanecen".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.