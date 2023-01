El presidente de Uruguay llama a que la Celac no se convierta en un "club de amigos ideológicos"

La VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) no está dejando solo promesas y discursos optimistas sino también críticas incisivas. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, advirtió este martes en Buenos Aires, Argentina, que "para que estos foros subsistan no pueden tener el carácter de club de amigos ideológicos"

"Es más, en la variedad y en el cambio y en la alternancia, estará la fortaleza de esta organización, de este foro", recalcó el mandatario que en la Cumbre anterior protagonizó un altercado con el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, al decirle un fragmento de el tema musical Patria y Vida, devenido en himno de las protestas populares de julio de 2021.

En esta ocasión, aunque no aludió a la Isla, llamó a no tener "una visión hemipléjica" y señaló que en la cita hay países "que no respetan ni la democracia ni las instituciones ni los derechos humanos", una clara indirecta a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, estos dos últimos sin la presencia de sus gobernantes en la Cumbre.

"Yo he escuchado discursos que comparto casi totalmente, discursos que comparto la mitad y discursos que no comparto casi nada". No obstante, Lacalle pidió evitar "la tentación ideológica en los foros internacionales, porque lo que sucede es que cuando cambie la ideología de un lado o cambie para otro, los foros se desvanecen".

La Celac, que ha perdido fuelle en los últimos años, busca con esta Cumbre revitalizar su agenda y sacar adelante algunas iniciativas regionales que van desde lo financiero hasta lo migratorio. Para lograr esos planes las esperanzas de sus miembros se ponen especialmente en las alianzas que puedan lograr Brasil, Argentina, Chile y Colombia, los pesos pesados del continente.

Las críticas a los regímenes autoritarios también se escucharon en la voz del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien pidió este martes durante su intervención la liberación de los "opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna" en Nicaragua y aseguró que Perú necesita un "cambio de rumbo" ante la violencia "inaceptable" del último mes.

"No podemos ser indiferentes cuando hoy en día en nuestra hermana nación de Perú personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas", indicó Boric ante el plenario del bloque.

El mandatario chileno, que se estrena en un cónclave de la Celac tras asumir el poder hace un año, recalcó "la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en Perú.

"El saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia -tras el fallido autogolpe de estado del ex presidente Pedro Castillo- es inaceptable", agregó.

Boric, que desde que ha llegado al poder ha criticado duramente los regímenes autoritarios de la región, aunque sin aludir directamente a Cuba, y por eso muchos analistas le consideran referente de la nueva izquierda latinoamericana, también habló de la crisis de Venezuela y pidió la vuelta del país suramericano "a los foros multinacionales".

La única referencia a la Isla la hizo para mencionar lo que considera la inutilidad del embargo norteamericano: "La política de la exclusión no ofrece resultados auténticos ni durables. Así lo demuestra la historia de nuestra América Latina y el Caribe con el ignominioso bloqueo de Estados Unidos a Cuba y más recientemente a Venezuela".

Justo al embargo de Estados Unidos dedicó parte de su discurso el gobernante cubano, Miguel Díaz- Canel, cuando agradeció "a esta Comunidad y a sus Estados miembros, por su contundente reclamo para que se retire a Cuba de dicha lista [de patrocinadores del terrorismo] y se levante el bloqueo", aseveró.

En sus palabras, Díaz-Canel aprovechó para cerrar filas con Nicolás Maduro, ausente a la cita, y mostró "la más firme solidaridad con los legítimos Gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, sometidos a persistentes intentos de desestabilización".

