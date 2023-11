Colaboradores de AP, Reuters y CNN acompañaron a Hamás en el ataque contra Israel

(EFE).- El Gobierno de Israel exigió explicaciones este jueves a las agencias internacionales de noticias AP y Reuters, así como a la cadena CNN y al diario The New York Times, por haber utilizado imágenes de periodistas gazatíes que cruzaron la frontera durante el ataque de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre, y acusa a esos reporteros de complicidad en los crímenes.

"Cuatro fotógrafos que trabajan para estos medios documentaron los horrores perpetrados por los terroristas de Hamás tras traspasar la valla fronteriza" entre Israel y la Franja de Gaza, indica un comunicado de la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel (GPO).

En ese parte, el jefe de la GPO, Nitzán Chen, exige explicaciones a los jefes de las oficinas de AP, Reuters, CNN y The New York Times, al asegurar que sus periodistas "filmaron el asesinato de civiles, el abuso de cadáveres y el secuestro de hombres y mujeres", algo que consideró "cruza todas las líneas rojas, profesionales y de moral".

Por otro lado, la Dirección Nacional de Diplomacia Pública de la Oficina del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, exigió que "se tomen medidas inmediatas respecto de los fotógrafos al servicio de Hamás".

"Estos periodistas fueron cómplices de crímenes de lesa humanidad; sus acciones fueron contrarias a la ética profesional", indicó la institución en un comunicado.

El ex ministro de Defensa y actual miembro del gabinete de guerra Beny Gantz escribió este jueves a través de sus redes sociales que "los periodistas que hayan sabido de la masacre y aún así optaran por permanecer como espectadores ociosos mientras los niños eran masacrados no son diferentes de los terroristas y deben ser tratados como tales".

La organización israelí Honest Reporting, que monitorea las publicaciones de medios internacionales, publicó un artículo titulado Fotógrafos sin fronteras: Imágenes de AP y Reuters de las atrocidades de Hamás suponen cuestionamientos éticos, en el que se plantea la pregunta "¿Fotoperiodistas o infiltrados?".

Honest Reporting alegó que los crímenes cometidos por los milicianos de Hamás en territorio israelí "fueron capturados por fotoperiodistas radicados en Gaza que trabajan para las agencias" AP y Reuters. "¿Qué estaban haciendo allí?", la cobertura "¿fue coordinada con Hamás?","los fotoperiodistas que trabajan por cuenta propia para otros medios, como CNN y The New York Times, ¿notificaron a estos medios que habían violado una frontera?", cuestiona el artículo, que omite, sin embargo, que los agujeros en la valla de separación permanecieron abiertos varias horas, durante las cuales no cruzaron solo milicianos de Hamás, sino también residentes de la Franja.

Honest Reporting publicó demás varias imágenes atribuidas a cuatro fotógrafos palestinos para AP y Reuters y que muestran varias escenas: un grupo de palestinos con bicicletas, aparentemente entrando a la aldea israelí Kfar Aza, una de las más afectadas por las masacres; viviendas incendiadas y milicianos armados corriendo dentro de ese lugar; y milicianos transportando a rehenes desde las aldeas hasta el enclave palestino.

Además, la organización israelí publicó una foto en la que asegura que aparece uno de los fotógrafos abrazando al líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, aunque no precisó cuándo fue tomada la fotografía.

La agencia AP aclaró que el periodista que envió las fotografías era un trabajador 'freelance' que no trabaja más con la empresa

La Asociación de Prensa Extranjera en Israel dijo a EFE que "los periodistas en cuestión no son miembros" y que decidirá "cómo actuar más tarde". En tanto, se espera que los medios en cuestión hagan más tarde sus propias declaraciones.

La agencia AP publicó un comunicado en el que negó categóricamente tener información sobre el ataque de Hamás antes de que se produjera, aclaró que el periodista que envió las fotografías era un trabajador freelance que no trabaja más con la empresa y defendió que "ningún trabajador de plantilla de AP cruzó la valla en ningún momento".

Por su parte, Estados Unidos aseguró hoy que Israel ha accedido a permitir "pausas humanitarias" diarias de cuatro horas en el norte de Gaza para permitir la salida de civiles.

En una llamada telefónica con periodistas, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, anunció que Israel ha comunicado a EE UU que durante estas pausas, que comenzarán este jueves, "no habrá operaciones militares".

Kirby admitió que sigue habiendo "preocupación" sobre la posibilidad de que el grupo islamista palestino Hamás trate de impedir la salida de civiles.

En cualquier caso, hizo un llamamiento para que los civiles traten de salir de las zonas "activas" del conflicto, y también consideró "crucial" que la ayuda humanitaria se extienda a las zonas a las que se trasladan esas personas.

El portavoz de la Casa Blanca recordó que las pausas en el sur de Gaza han permitido la salida de miles de personas y la entrada de ayuda humanitaria, pero esta tiene que aumentar.

Valoró así que 106 camiones hayan entrado al sur de Gaza por el paso de Rafah en Egipto, pero espera que esta cifra se eleve cuanto antes. "Necesitamos ver más y necesitamos ver más pronto", dijo Kirby, quien consideró que deberían entrar al día 150 camiones de ayuda humanitaria, y aunque haya días que no sea posible, ese debería ser, al menos, el objetivo.

Kirby recalcó que Israel está luchando contra un enemigo –las milicias terroristas de Hamás– que está "incrustado en la población civil, utilizando hospitales e infraestructuras civiles en un esfuerzo por protegerse" y que pone en un riesgo mayor al "inocente pueblo palestino". Pero también insistió en que Israel tiene "la obligación de cumplir plenamente el Derecho internacional", y consideró que estas pausas humanitarias son "un paso en la dirección correcta porque buscan que los civiles tengan "la oportunidad de llegar a zonas más seguras".

Preguntado por si estas pausas forman parte de un acuerdo más amplio que conllevaría la liberación de rehenes, Kirby dijo que no iba a "negociar" en público. Pero sí recalcó que EE UU continúa trabajando con sus aliados en la región para tratar de liberar a los rehenes, y consideró que estas pausas serán "útiles" para la salida "segura" de rehenes llegado el caso.

Sí entiende Washington la necesidad de un periodo "transitorio" en el que las fuerzas israelíes estarían presentes, "pero eso no supone el gobierno de Gaza"

En cualquier caso, ya son útiles para otros propósitos como la salida de civiles, su traslado a zonas seguras y la entrada de ayuda, por eso insistió en que Estados Unidos "se alegra" de que Israel esté dispuesto a dar este paso, que puede servir para "multitud de objetivos".

Kirby subrayó la implicación directa del presidente estadounidense, Joe Biden, junto con otros cargos de la administración, como el secretario de Estado, Antony Blinken, y el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en constantes contactos con Israel que han permitido estas decisiones.

Por otro lado, el portavoz de la Casa Blanca reiteró que Estados Unidos no cree que una ocupación indefinida de Gaza por parte de Israel sea "lo mejor para el interés de Israel ni del pueblo palestino". Una posición que, recalcó, "no va a cambiar".

Sí entiende Washington la necesidad de un periodo "transitorio" en el que las fuerzas israelíes estarían presentes, "pero eso no supone el gobierno de Gaza", insistió Kirby.

Reiteró que el pueblo palestino tiene "derecho a determinar su futuro y cómo quiere ser gobernado", así como contar con una estructura de gobierno que "cuide de sus intereses y les permita perseguir sus aspiraciones"."Y creemos absolutamente que la Autoridad Nacional Palestina debe formar parte de ese proceso", recalcó.

