El expresidente Uribe buscó el contacto con el ELN para reabrir las negociaciones de paz en Colombia

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe ha confirmado a W Radio que se había reunido con un veterano guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para hablar de negociaciones de paz con esta organización, cuyos dirigentes están en Cuba y enfrentan una petición de extradición de Bogotá.

Uribe, "jefe natural" del Centro Democrático, el partido actualmente en el poder con el presidente Iván Duque, contó a la radio colombiana que Gerardo Antonio Bermúdez, alias Francisco Galán lo fue a visitar a su casa junto al sacerdote Francisco de Roux: "Les dije que el ELN le debería dar una señal de tranquilidad al país, por ejemplo un cese de actividades criminales indefinido y sin ultimátum. Me preguntaron por la protección de los del ELN y les dije que el presidente Duque es un demócrata y un humanista y que encontrarían esa protección".

El alto comisionado para la paz en Colombia, Miguel Ceballos, lamentó no haber sido informado de esta iniciativa de Uribe que, sin embargo, parece estar en la línea de las últimas declaraciones del presidente Duque. El diálogo con el ELN está suspendido desde enero de 2019 como consecuencia del atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía en el que murieron 23 personas.

Ceballos insistió en que el Gobierno colombiano está esperando a que el ELN muestre "verdaderos gestos de paz", que incluyen cumplir las condiciones establecidas por el presidente Iván Duque.

El alto comisionado aseguró este martes que, si el grupo libera a los secuestrados y desiste del reclutamiento de menores, el Gobierno colombiano iniciará un proceso de paz y suspendería las órdenes de extradición de los jefes de la guerrilla que están en Cuba.

"Les dije que el ELN le debería dar una señal de tranquilidad al país, por ejemplo un cese de actividades criminales indefinido y sin ultimátum"

"Las órdenes de extradición y captura están activas, por supuesto, porque los jueces de la República lo solicitan, pero de acuerdo con la ley esas órdenes se pueden suspender si hay un proceso de paz", expresó el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos.

Con el aval de la Santa Sede, a través del Nuncio Apostólico, Luis Mariano Montemayor, las Naciones Unidas y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA), Colombia ha verificado en los últimos 17 meses "la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil" de la guerrilla.

"Fueron cuatro viajes a La Habana, Cuba, y en este momento es muy importante que el ELN le diga al país si quiere avanzar en un espacio de diálogo y lo digo porque las condiciones están claras: no más secuestros, no más reclutamiento de menores y no más minas antipersonales", expresó Ceballos.

El alto comisionado para la paz afirmó que, por ejemplo, un "gesto" que demuestre la voluntad de negociar de la guerrilla sería "la liberación inmediata de Tulio Mosquera Asprilla", un candidato del Partido Liberal a la Alcaldía del municipio de Alto Baudó, en el selvático departamento del Chocó (oeste), que fue secuestrado en septiembre de 2019.

"Él está secuestrado por el Frente Occidental del ELN en el Chocó y de acuerdo con información que tenemos, de fuentes muy válidas, alias Fabián no quiere liberarlo, quiere exigir 3.000 millones de pesos (unos 800.000 dólares). ¿Será que la paz de Colombia está sometida al pago de un secuestro? La palabra la tiene el ELN", agregó.

Finalmente Ceballos expreso que "el papa Francisco y el secretario general de las Naciones Unidas", Antonio Guterres, han apoyado "esa exploración indirecta y esperamos que si hay voluntad, podamos avanzar".

El ELN inició en febrero de 2017 en Quito negociaciones de paz con el anterior Gobierno colombiano que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana donde la última ronda de diálogo concluyó sin avances a principios de agosto de ese mismo año.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.