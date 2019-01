Colombia y Chile buscan crear un organismo de integración que reemplace Unasur

(EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, informó este lunes que junto a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, avanzan en la creación de un organismo de integración que reemplace la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), del cual el país cafetero anunció su retiro en agosto pasado.



"Con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, hemos venido avanzando en ese final de Unasur y la creación de Prosur, que más que una organización burocrática o al servicio de un gobierno particular, sea un mecanismo de coordinación suramericano", manifestó Duque durante una entrevista con la emisora Oye Cali.



El mandatario detalló que ese bloque comunitario, cuya fecha de inicio de trabajo no precisó, se enfocará en el desarrollo de "políticas públicas" en defensa de la democracia, la independencia de poderes y la economía de mercados, así como en la inclusión de una "agenda social con sostenibilidad y con debida aplicación".



El pasado 27 de agosto Duque anunció que el Gobierno colombiano notificó a Unasur su decisión de retirarse del bloque al considerar que no ha denunciado "los tratos brutales" del Estado venezolano hacia los ciudadanos de ese país.



"Hemos venido avanzando conversaciones con varios presidentes de América Latina para que Unasur llegue a su final y se inicie más bien la construcción de una etapa muchos mas ágil, menos burocrática, más coordinada de cooperación", agregó hoy el jefe de Estado.

Duque calificó además la creación de Prosur como "importante" porque es una muestra de que el país no solo defiende la democracia, sino que busca una "mayor coordinación para que termine la dictadura de Venezuela" y "construyamos un mejor escenario de cooperación" de los países "comprometidos" con la defensa de la democracia en la región.



La creación de este organismo hace parte del trabajo de Colombia para cercar diplomáticamente a Venezuela después de que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, asumiera el pasado 10 de enero un nuevo periodo por seis años.



La mayor parte de la comunidad internacional no reconoce ese mandato por ser producto de unas elecciones que el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, califica de "fraudulentas".



Además de esto, Colombia conforma junto a otros 13 países el Grupo de Lima, que busca restablecer la democracia en Venezuela y que, a excepción de México, desconoció el nuevo Gobierno de Maduro.

