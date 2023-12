El mayor turoperador del mundo no volará a Cuba a partir de 2024

La compañía alemana TUI, el mayor turoperador del mundo, dejará de operar a partir de abril de 2024 la ruta entre Manchester y Varadero, informaron fuentes de la empresa. Según el portal especializado Reportur, los vuelos programados entre el Reino Unido y Cuba para este invierno —la única conexión que existe en la actualidad entre las dos naciones— se mantendrán según lo previsto.

"Revisamos periódicamente nuestro programa de vuelos y, como resultado, ya no operaremos a Cuba para el verano de 2024", dijo un portavoz de TUI la revista especializada en turismo Travel Weekly. Añadió que los clientes que ya tenían reservaciones "serán contactados directamente y se les ofrecerá un cambio sin cargo a otro destino de larga distancia" o el reembolso del 100% del boleto.

Con esta suspensión, sólo se podrá volar desde Europa a la Isla por medio de aerolíneas como World2Fly, Air France, Condor, Air Europa, KLM e Iberia, que para este destino trabaja junto con British Airways.

Hace unas semanas también se conoció que la compañía española Iberojet dejará de volar a La Habana en 2024. Según confirmó una empleada de la empresa a 14ymedio, no tendrán conexión con la Isla a partir del próximo 15 de enero y no saben cuándo reanudarán las operaciones. No obstante, abrirán dos rutas a Santa Clara, explicó la misma fuente, desde Madrid y Lisboa, pero "a partir del verano que viene".

La aerolínea ya había cancelado su ruta Madrid-Santiago de Cuba el pasado septiembre, apenas un año después de inaugurarla, pero, en esta ocasión, se trata de una medida que tendrá lugar en plena temporada alta y que evidencia la debacle del turismo extranjero a la Isla.

Aunque algunas rutas dejarán de operar este 2024 otras se incrementarán como es el caso de San Petersburgo y Cayo Coco (Ciego de Ávila). El embajador de la Isla en Moscú, Julio Garmendia, informó a la prensa oficial el pasado jueves sobre un acuerdo entre Rusia y la Isla para establecer esta conexión a finales de año. La decisión, que responde al acuerdo entre ambas naciones de impulsar el turismo ruso en Cuba, también incluye un vuelo entre La Habana y la capital rusa.

"A finales de diciembre está previsto reanudar los viajes directos de Aeroflot, realizados por la aerolínea Rossiya, entre las capitales de ambos países, así como uno cada diez días desde San Petersburgo a Cayo Coco", adelantó Garmendia.

Hasta octubre pasado, la Isla había recibido 1.973.085 viajeros internacionales desde enero, muy lejos de la meta de 3,5 millones fijada por el régimen para 2023. Ese mes solo entraron al país 158.935 turistas.

