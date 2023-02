Crece la indignación en México por la entrega a Díaz-Canel de la Orden del Águila Azteca

Los mexicanos no vieron con buenos ojos el recibimiento de Miguel Díaz-Canel por su homólogo Andrés Manuel López Obrador este sábado en Campeche, al sureste del país. El rechazo aumentó al conocerse que el mandatario cubano será condecorado con la prestigiosa Orden Mexicana del Águila Azteca, en el grado de Collar, que también recibió Fidel Castro en 1988.

"Cada vez más cubanos huyen de su patria porque el dictador los mata de hambre y los encarcela. López Obrador insulta a los cubanos y a los mexicanos al dar el Águila Azteca a Díaz-Canel, violador de los derechos humanos", escribió en Twitter la senadora mexicana Lilly Téllez, una de las gobernantes más críticas de la administración de López Obrador.

Además, varios medios de comunicación publicaron críticas a la visita, entre ellos, el periodista Manuel Lopez San Martín, de la cadena ADN 40, quien señaló: "El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, no debería ser bienvenido en México. Un represor, que atropella las libertades y violenta los derechos humanos, no debe ser condecorado por nuestro país. No hay nada que aplaudirle ni reconocerle a un autoritario antidemócrata".

El presidente cubano, a pocos minutos de descender del avión en Campeche, dijo que venía a "ratificar la voluntad" del pueblo y el Gobierno cubanos "de seguir estrechando y profundizando las relaciones con México, pero no como acto protocolar, sino como expresión de la hermandad" que une a ambos países.

En su cuarto viaje a México, desde que ocupa la presidencia cubana, Díaz-Canel aseguró que se siente feliz de volver para reecontrarse con sus "amigos" y compartir algunas horas con López Obrador.

"Cada vez más cubanos huyen de su patria porque el dictador los mata de hambre y los encarcela. López Obrador insulta a los cubanos y a los mexicanos al dar el Águila Azteca a Díaz-Canel, violador de los derechos humanos"

"Venimos a devolver en persona el abrazo que recibimos en horas difíciles junto con ayuda material y asesoría técnica en áreas y actividades vitales por parte del Gobierno mexicano", añadió el Díaz-Canel, en referencia al huracán Ian, que dejó dos muertos en el país el pasado septiembre.

Uno de los objetivos de la visita de Díaz-Canel es supervisar, junto a López Obrador, las obras del Tren Maya, que pasa por Campeche, en la península de Yucatán, y para cuya construcción se emplea piedra extraída de una cantera de Cienfuegos. La infraestructura, convertida en un pequeño salvavidas para la economía cubana, es una vía férrea de 1.460 kilómetros que conectará las principales ciudades turísticas de la zona, para lo cual será necesario el envío de más de 1.400.000 metros cúbicos de rajón desde la Isla.

Por otra parte, el gobernante cubano dijo que la relación actual entre México y Cuba logró concretar varios programas y acciones "de mutuo beneficio", como el envío de especialistas de la salud.

"En menos de un año estamos cumpliendo lo acordado y hay resultados para mostrar", expuso el mandatario, que partirá el domingo a Belice, en referencia a los más de 500 profesionales de la salud que prestan servicios en México como parte de un convenio de salud firmado entre ambos Gobiernos.

Por su parte, López Obrador dijo que Díaz-Canel es un "huésped distinguido, admirado, y fraterno".

"En menos de un año estamos cumpliendo lo acordado y hay resultados para mostrar"

La presencia de centenares de médicos cubanos en hospitales de la capital mexicana contratados para combatir la pandemia de covid-19 despertó en 2020 una controversia en el país por sus costos y las actividades que realizaban.

En la actualidad, más de 600 sanitarios cubanos se encuentran trabajando en varios centros de salud urbanos de México, y por el momento no ha trascendido si serán trasladados hacia hospitales de zonas alejadas, que fue el propósito inicial para el que, supuestamente, fueron contratados por la Administración de López Obrador.

Al mismo tiempo, el Gobierno mexicano ha usado menos del 3% de las nueve millones de vacunas Abdala compradas a Cuba para ser aplicadas bajo el esquema de refuerzo, pues prevalece la desconfianza del fármaco entre la población al no contar con el aval de la Organización Mundial de la Salud ni estudios que certifiquen su eficacia.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, NO debería ser bienvenido en México



Un represor, que atropella las libertades y violenta los derechos humanos, no debe ser condecorado por nuestro país



No hay nada que aplaudirle ni reconocerle a un autoritario antidemócrata



[ @adn40 ] pic.twitter.com/iKMoL8t1Hh — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 11, 2023

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.