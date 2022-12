Cruza la frontera de EE UU el mayor grupo de cubanos hasta ahora, más de medio millar

Nada menos que 535 cubanos cruzaron a la vez este jueves el Río Bravo por el estado de Piedras Negras, antes de entregarse a la Patrulla Fronteriza en Eagle Pass, Texas. Los naturales de la Isla fueron reunidos en un área cercana al rancho Lehmann junto con otros 74 migrantes de Nicaragua, 49 de Colombia, tres de Ecuador y tres de México y 12 niños no acompañados.

Mientras les eran tomados sus datos a los indocumentados, el periodista de Fox News, Bill Melugin, informó en sus redes sociales que el grupo estaba conformado por casi 700 migrantes. "La Patrulla Fronteriza se había llevado varios autobuses llenos cuando nuestro equipo llegó al lugar", señaló.

Se trata del grupo más grande del que hasta el momento se tenga documentada su llegada por Eagle Pass. El alguacil del condado de Maverick, Tom Schmerber, reconoció en entrevista con el medio local Zócalo la crisis migratoria que se vive en la región, advirtiendo de la llegada de más migrantes, que han sido localizados del lado de Piedras Negras a la espera de que la noche caiga para cruzar el Río Bravo.

NEW: An enormous single group of nearly 700 migrants crossed illegally into Eagle Pass, TX during the pre dawn hours this morning, almost all of them single adults. Several busloads of migrants had been transported away by Border Patrol by the time our team got on scene. @FoxNews pic.twitter.com/clt1WQ52jl