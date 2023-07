Sin éxito la mediación de Cuba para reconciliar a Evo Morales y al presidente boliviano, Luis Arce

El presidente de Bolivia, Luis Arce, y el ex mandatario de ese país Evo Morales coincidieron esta semana en La Habana, donde se reunieron con las autoridades cubanas. Ambas visitas, que transcurrieron por separado según declaraciones de las partes, apuntan a una posible mediación del Gobierno de la Isla entre los dos políticos en un momento de crisis interna del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido al que pertenecen ambos.

Los comentarios publicados en la prensa boliviana poco después del regreso a La Paz de ambos lideres en pugna parecen indicar que la mediación de La Habana no ha dado fruto. "Teníamos las esperanzas de que se puedan sentar y limar asperezas. Nosotros, como militantes, pedimos que solucionen los problemas. Esperemos que, en algún momento, se puedan sentar y lo hagan por la militancia del MAS", dijo el presidente de la Dirección Municipal del MAS, Hernán Ayllón.

Arce, que arribó a Cuba el pasado viernes con una "intensa agenda", sostuvo encuentros con Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y con Raúl Castro, y aseguró que el objetivo de su viaje era "impulsar la cooperación bilateral" entre la Isla y su país.

El ex presidente apoyó la candidatura de Arce desde Argentina, país en el que se encontraba exiliado tras las protestas por su intento de reelección

Por su parte, Morales también asistió a una reunión con Raúl Castro, de la cual salió "convencido de que Fidel [Castro] ha sido el hombre más solidario del mundo".

Las confrontaciones entre Arce y Morales han ido haciéndose más graves en los últimos meses. El ex presidente, que apoyó la candidatura de Arce desde Argentina –país en el que se encontraba exiliado tras las protestas por su intento de reelección– no recibió bien el hecho de que, una vez elegido, el actual mandatario no incluyera en su gabinete a sus seguidores y le negara, de esa manera, una recuperación parcial de su poder.

A inicios de este año se filtró un audio personal en el que Morales atacaba al actual mandatario. "¿Qué está haciendo, cuándo le vamos a sacar (del poder)?", cuestionaba. Los partidarios de Arce inmediatamente respondieron con amenazas de procesarlo por conspiración a pesar de que Morales aseguró que se habían manipulado sus palabras para generar división entre los miembros de MAS.

Desde entonces, las riñas entre ambos políticos se han intensificado. Recientemente, Morales acusó a Arce de "protección al narcotráfico" y dijo que su vida corría peligro. En su defensa, Arce volvió a señalar los planes de Morales, que sigue siendo considerado el "líder histórico" de MAS, para sacarlo de la presidencia.

Hasta el momento, ninguno ha revelado si hubo un diálogo en la Isla y en qué términos transcurrió

Hasta el momento, ninguno ha revelado si hubo un diálogo en la Isla y en qué términos transcurrió, pero no sería la primera vez que Cuba intenta mediar entre las riñas internas de otros partidos o movimientos aliados. Fidel Castro ya se había involucrado en los años 70 en las luchas nicaragüenses contra la dictadura de Somoza, de las que surgió el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), "inspirado" en la –entonces joven– revolución cubana.

La influencia de Cuba también ayudó a conformar y entrenar a miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que unía a las guerrillas de El Salvador bajo un mismo mando en la década siguiente. Más recientemente, en 2016, Raúl Castro trasladó a La Habana las conversaciones entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), logrando sucesivos acuerdos para el cese de los enfrentamientos, entre ambas partes.

Aunque Cuba ya no cuenta con el poder simbólico que ostentaba en América Latina durante las últimas décadas del pasado siglo, sus aliados históricos ven en La Habana una suerte de terreno neutral para la discusión de sus intereses.

