Cuba monopoliza los becarios mexicanos y les cobra más que Reino Unido, Francia o EE UU

México le paga a Cuba 27.914 dólares en divisa (484.041 pesos mexicanos) anuales por cada uno de los 428 estudiantes de especialidades médicas que están en la Isla. Las cifras revelan, según un reportaje publicado este jueves en El Universal, que le sale más caro a la Administración de Andrés Manuel López Obrador la educación de estos becarios en la Isla que, por ejemplo, en Reino Unido, donde desembolsa por cada uno poco más de 21.000 dólares.

Las becas son, de hecho, uno de los mecanismos de inyección de dinero al régimen cubano, de acuerdo a los datos recogidos en el mismo diario. Mientras que aumentó el número de plazas para estudios de Medicina en la Isla, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México (Conahcyt) disminuyó drásticamente otras ayudas en otros países. Sin ir más lejos, las otorgadas para maestría pasaron de 1.793 en 2015 a 148 en 2022, en tanto las de doctorado sufrieron un desplome de 813 a 103, en el mismo período.

El diario mexicano denuncia, además, que por el pago excesivo de estos estudios "no se obtienen grados de maestría o doctorado". La información obtenida de la base de datos de beneficiarios de becas de posgrado revela que a México le sale más económico tener un estudiante becado en Estados Unidos (actualmente hay 285), por el que paga 20.970 dólares anuales, 7.000 menos que en Cuba. En otros países, el costo es menor, si cabe: en Países Bajos (71 becados), 20.389 dólares; en España (149), 18.666 dólares; en Canadá (316), 18.415 dólares; en Alemania (110), 17.379 dólares, o en Francia (86), 16.689 dólares.

"Una beca en Alemania cuesta 61,7% de lo que cobra Cuba. Francia cuesta 59,2% de lo que cuesta ir a estudiar a la Isla", destaca El Universal.

En octubre del año pasado, una funcionaria de Salud que pidió reservar su nombre confirmó a 14ymedio que "México empezó a quitar las plazas para estudiar en Estados Unidos, Alemania, España y Reino Unido y las abrió en Cuba".

Las cifras publicadas por El Universal no abordan el tema de las deserciones, que según la funcionaria, fueron varias por la "falta de transparencia" de las convocatorias. "Cuba no atrae como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y España. No faltó quien denunció la falta de infraestructura", reconoció entonces.

Ante la posibilidad de más deserciones, en 2022, al Conahcyt se le aprobó la entrega de 1.500 euros como "apoyo único adicional" a los estudiantes de medicina mexicanos que aceptaron seguir con su beca en la Isla. El dinero, pagado en una sola entrega, se suma a los 1.100 dólares que se les deposita mensualmente a los becados sin dependientes económicos y 1.400 dólares a los que tienen hijos o están casados.

Entre 2021 y 2023, recordó esta misma fuente, el Conahcyt ha otorgado becas a estudiantes mexicanos para cursar su especialidad en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, el Ministerio de Salud Pública o el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas.

La encargada de recibir los pagos de los 428 estudiantes de medicina en la Isla es la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A., la empresa estatal acusada internacionalmente de trata de personas y trabajos forzados por quedarse con la mayor parte de los salarios (entre el 70% y el 90%) del personal sanitario de las misiones desplegadas en numerosos países.

