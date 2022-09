México intenta convencer a sus estudiantes de medicina de quedarse en Cuba con 1.500 euros

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entregará 1.500 euros como "apoyo único adicional" a los estudiantes de medicina mexicanos que hayan aceptado las polémicas becas para cursar una especialidad en Cuba.

Según la convocatoria, que no especifica el número de beneficiados, el apoyo es para incentivar la "permanencia en sus programas académicos" dadas las deserciones y las negativas a aceptar estudiar en la Isla. El dinero será depositado en el Banco Popular de Ahorro, que es la entidad que gestiona estas becas del Gobierno mexicano.

En el primer año del programa, que inició en el 2020, de 1.600 espacios previstos para estudiar la especialidad en Cuba solo se cubrieron 172. Por estos residentes, el Gobierno de México entregó 1.501.766 dólares a Cuba. La transacción fue realizada por el Conacyt a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A., la empresa cubana que ha sido acusada en innumerables ocasiones de promover la "trata de personas y trabajos forzados".

La egresada de la carrera de medicina en la UNAM, Luz Elena Rodríguez, descarta viajar a la Isla para cursar la especialidad en neumología. "No me convence su plan de estudios y por la experiencia que me han compartido algunos médicos mexicanos que han estado en Cuba, es preferible hacer la especialidad en México".

Rodríguez asegura a 14ymedio que la parte teórica "es aceptable, pero en la práctica se adolece de lo elemental" en los hospitales. "El año pasado una amiga se presentó a una beca en el extranjero, pero la única opción era Cuba", refiere.

Cuenta, además, que lo que terminó desanimando a su amiga fueron varios reportajes que empezaron a salir, en los que "se denunciaban el desabasto de medicamentos y la falta de insumos". Eso no asusta, asevera, porque "en México existe en las zonas rurales, pero para qué irte a otro país, si aquí las condiciones parecen ser mucho mejores para seguir especializándome".

Sobre la segunda generación de estudiantes becados en la Isla que fueron seleccionados en enero pasado, hay total hermetismo, lo que sugiere que quizá, de nuevo, la convocatoria ha vuelto a ser acogida con tibieza.

En una publicación de marzo en sus redes sociales, el consultor para temas sanitarios Xavier Tello señaló que de "las 995 plazas para residencias médicas el Conacyt se sacó de la manga, sólo se ocuparon cinco". Por este desinterés, "ahora, acusan a los médicos de egoístas y que solo quieren becas en Reino Unidos, Estados Unidos y Alemania".

Además del polémico programa de becas, el Gobierno de México contrató a 641 médicos cubanos para atender en zonas marginales. Estos supuestos sanitarios, fueron denunciados por el presidente de la asociación Prisoners Defenders, Javier Larrondo, quien aseguró que no contaban con ninguna especialidad y entre el grupo había agentes de la Seguridad del Estado.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.