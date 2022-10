La oposición cubana se solidariza con Ucrania y rechaza el apoyo de La Habana a Moscú

(EFE).- Una coalición de grupos opositores de Cuba ha expresado su "solidaridad" a Ucrania en una carta abierta a su presidente, Volodímir Zelenski, en la que rechazan la posición del Gobierno de su país en el conflicto, que ha apoyado a Rusia.

El colectivo D Frente, que agrupa a distintos grupos de la disidencia cubana "contrarios al sistema totalitario imperante en Cuba", asegura en la misiva que "una parte considerable de la sociedad civil cubana ha visto con profundo dolor y preocupación" la "justificación" y el "apoyo" de La Habana a la invasión rusa.

Recalcan que la decisión del pasado febrero de Moscú de atacar Ucrania está "en franca violación de los principios del derecho internacional, de la libre determinación y soberanía de su pueblo, de la solución pacífica y negociada de controversias, así como el quiebre de la paz y la buena vecindad".

Los firmantes aseguran a Zelenski que "el pueblo cubano no es su Gobierno". La Habana no ha condenado la invasión, no ha aplicado sanciones contra Rusia y se ha abstenido en las votaciones sobre la cuestión en Naciones Unidas. Los medios oficiales en la isla replican los términos y la narrativa de Moscú sobre la guerra.

D Frente aplaude en la carta el "coraje, profundo amor y apego a su cultura, soberanía e integridad territorial" de los ucranianos

La carta remite a Zelenski al pasado soviético de Ucrania en el "que fueron ignorados los deseos y aspiraciones ciudadanas". "Somos muchos los que no nos sentimos representados por su dirigencia y que además rechazamos las posiciones de nuestro Gobierno respecto a este innecesario y cruel conflicto", indican.

D Frente aplaude en la carta el "coraje, profundo amor y apego a su cultura, soberanía e integridad territorial" de los ucranianos y le traslada a Zelenski su "más sincero respeto y sentimientos de solidaridad hacia su pueblo y su gobierno".

"Estamos convencidos que una Cuba plural, democrática y libre de totalitarismo, en la que primen el Estado de derecho y la voluntad del pueblo cubano, rechazaría categóricamente los actos de agresión a su país y haría todos los esfuerzos por alcanzar una paz en la que sean respetadas las legítimas aspiraciones del pueblo ucraniano", afirman.

Las relaciones bilaterales entre los Gobiernos de Cuba y Rusia son cercanas en lo político y simbólico, pero no terminan de estrecharse en lo económico y comercial.

