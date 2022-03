Detenidos siete cubanos que viajaban en un taxi por vías secundarias en México

En un intento por evitar los retenes policiales, algunos taxistas trasladan a los migrantes por caminos poco frecuentados en México. Uno de ellos fue detenido este domingo, cuando se detuvo en el municipio de Santa Lucía del Camino, en el estado de Oaxaca, con siete cubanos, dos de ellos menores de edad.

El conductor aceleró al ver una patrulla de la policía municipal, por lo que le fue cerrado el paso metros adelante, a la altura de avenida Lázaro Cárdenas. Al descender el chofer, identificado como Herculano, dijo que le pagaron por llevar a una familia al centro de Oaxaca.

"El acento delató a la gente que venía en el automóvil e indicaron que ingresaron por Chiapas, hace dos semanas, pero no presentaron ni visa humanitaria ni QR para certificar su estancia legal", dice a 14ymedio Agustín Téllez, de la policía municipal, quien detalló que fueron trasladados a una estación migratoria.

El municipio de Santa Lucía del Camino se ubica a unos cuatro kilómetros del centro de Oaxaca, desde donde se puede conectar a Puebla o Veracruz. "Esta vía es de tránsito constante de indocumentados". Hasta el mes de febrero se habían interceptado a 5.020 migrantes irregulares, un 13,2% en el estado veracruzano, según datos del INM.

La travesía la realizan en camiones de carga, taxis, motos y camionetas. El pasado 15 de marzo murieron tres cubanos en un accidente automovilístico. Seis días después del siniestro, las autoridades mexicanas guardan silencio sobre los nombres de las víctimas mortales y de los hospitalizados.

Este diario confirmó que entre los fallecidos se encuentran Anet Patricia Aguilera Canto, de 36 años, y su hija Anyelina Rodríguez Aguilera, de 12. Ni Migración ni la Embajada de Cuba en México han ofrecido detalles sobre el traslado de los cuerpos a Ciego de Ávila, como tampoco la identidad de la tercera víctima.

El pasado 15 de marzo murieron tres cubanos en un accidente automovilístico. Seis días después del siniestro, las autoridades mexicanas guardan silencio sobre los nombres de las víctimas mortales

A los hospitalizados se les ofreció atención y el retorno a la Isla, pero algunos de los accidentados luego de recibir atención médica, siguieron su camino hacia la frontera con Estados Unidos.

Ailed Díaz, una de la jóvenes accidentadas, fue sometida a una cirugía debido a que presenta una lesión en su columna vertebral. La joven de 25 años salió el primero de marzo con la intención de reunirse con su padre, que se encuentra en Houston, Texas, contó a Telemundo. "Solo recuerdo que estaba montada en el asiento y no me acuerdo más nada, hasta que me desperté en el hospital".

El padre de Díaz viajó a México y, para evitar que sea deportada su hija, está solicitando apoyo para que le otorguen la visa humanitaria y que no sea movida del hospital en el que se encuentra.

El paso de migrantes por Veracruz se ha vuelto una constante. Este domingo, las autoridades del municipio de San Andrés Tuxtla interceptaron ocho vehículos, en los que trasladaba a 50 migrantes de Cuba, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras y se detuvo a nueve coyotes.

En Quintana Roo, las autoridades investigan la procedencia de una embarcación con la leyenda Carlos Roldán Leyva, que fue abandonada en Playa Tortuga, en la zona hotelera de Cancún, luego de que 11 cubanos tocaran tierra.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.