Detienen a 76 balseros cubanos tras tocar tierra en Florida y repatrían a otros 68

(EFE).- La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo este sábado a 33 cubanos que desembarcaron en Playa de Smathers, en Cayo Hueso. Este grupo se suma a los 43 que fueron puestos bajo custodia tras tocar tierra en Cayo Vizcaíno, un islote ubicado en la bahía de Miami.

En horas de la mañana del viernes, agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) respondieron a tres desembarcos de migrantes y detuvieron a 43 cubanos, informó en Twitter el jefe de CBP en el sector de Miami, Walter Slosar.

Según detalla el medio local WPLG, al menos uno de los desembarcos ocurrió en el Parque Estatal Bill Baggs Cape Florida, que ocupa aproximadamente el tercio sur de la isla de Cayo Vizcaíno y donde se encuentra un conocido faro marino.

Slosar señaló en su tuit que cada uno de los tres arribos "involucró una embarcación de estilo rústico o casero", y añadió que una investigación se encuentra en curso.

Por su parte, el séptimo distrito de la Guardia Costera estadounidense informó de que la tripulación del guardacostas Richard Snyder repatrió a 68 cubanos detenidos en varias interdicciones en las inmediaciones de Florida.

Desde el pasado 1 de octubre, la Guardia Costera ha interceptado a 388 cubanos en el mar, según un comunicado de la institución.

Durante el año fiscal 2022, es decir entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, un total de 6.182 migrantes cubanos fueron interceptados en aguas del Estrecho de la Florida, bastante más que los 838 detenidos en el anterior periodo fiscal.

"Elija un camino seguro y legal cuando venga a los EE UU para que no haya dudas sobre si se pierden vidas en el mar", informó en un comunicado el teniente Matthew Miller, del séptimo distrito de la Guardia Costera.

#Breaking @USCG Station Marathon’s crew stopped this illegal migration venture from landing in the U.S.



People wanting to come to the U.S. are encouraged to do so through legal means and not on unsafe voyages or by paying smugglers.

#DontTakeToTheSea

@USEmbCuba pic.twitter.com/cjwZtrkM8q