Detienen a varios policías en México que pedían 7.500 dólares a unos coyotes que ocultaban a cubanos

Al menos cuatro policías municipales del estado mexicano de Oaxaca fueron detenidos por intentar extorsionar a coyotes, a quienes les exigieron 150.000 pesos (7.500 dólares) para no delatar a 25 migrantes de Cuba, Guatemala y El Salvador que tenían hacinados en una casona en el municipio de Pueblo Nuevo.

Una discusión entre los oficiales y los polleros alertó a los vecinos de la localidad, quienes se percataron que los civiles no eran de la zona. "El reclamo fue por una cuota que no era la convenida", señaló a 14ymedio un testigo que se identificó como Felipe López. "Uno de los policías amenazó con sacar su arma si no pagaban".

Según la fuente, por la mañana una patrulla se estacionó frente al domicilio donde ocultaban a los migrantes, que el mes anterior había sido cubierto con láminas. "Había movimiento por la noche, llegaban en una camioneta, pero nunca habíamos visto a la gente que sacaron", dijo López.

"Mientras afuera estos tipos discutían, se escuchó que dentro empezaron a llorar unos niños, por lo que pensamos que eran secuestradores", contó el testigo. "Con el apoyo de los transportistas y vecinos rodeamos a policías y polleros, hasta que llegaron los de seguridad del estado... ¿Cuándo íbamos a imaginar que eran migrantes? Los tenían en el suelo, ahí les pusieron cartones para que durmieran".

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, a los uniformados detenidos se les abrió una investigación por el presunto delito de extorsión, pero será la dependencia policial la que defina el castigo.

Oaxaca es un punto de referencia para los cubanos. El Gobierno de México ha detectado en esa región varias redes de coyotes que cobran entre 4.500 y 10.000 dólares a los migrantes hasta EE UU. Además, la llamada región central es una de las vías principales que explotan los traficantes para trasladar a los nacionales de la Isla en camionetas y camiones de carga.

Los extranjeros detenidos, entre ellos cinco niños, fueron entregados al Instituto Nacional de Migración del estado de Oaxaca. Será en los próximos días cuando se defina su situación migratoria.

En Ciudad del Carmen, en la península de Yucatán, este jueves la Guardia Nacional detuvo a un grupo de 16 cubanos y nicaragüenses que eran trasladados al estado de Tabasco en una camioneta. Una fuente de seguridad estatal confirmó a 14ymedio, que estas personas serían expulsadas a su país de orígen.

Según cifras oficiales, México ha repatriado a la Isla en este año a 1.657 cubanos. Este viernes se informó de la llegada al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana de un grupo de 28 personas.

En tanto, desde Estados Unidos la Guardia Costera repatrió este jueves a 95 balseros a bordo del buque William Trump, con lo que suman 5.086 cubanos retornados desde octubre del año pasado.

Estas repatriaciones no han disminuido la llegada de balseros a la Isla. Este viernes la Guardia Costera dio a conocer que una embarcación con al menos 25 cubanos naufragó frente a los cayos de Florida.

"Socios y tripulaciones de buenos samaritanos respondieron al naufragio de una embarcación y personas en el agua cerca de Islamorada como resultado de una aventura de inmigrantes ilegales", detalló la Guardia Costera en sus redes sociales. Fueron "puestos bajo custodia 20 migrantes, cuatro supuestamente llegaron a tierra, y continúa la búsqueda de uno, reportado como desaparecido".

Los balseros rescatados, precisó la dependencia gubernamental, se encuentran a bordo de un escampavías y serán repatriados a Cuba.

