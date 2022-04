Devueltos a Cuba por no pagar un soborno a Migración en México

Samanta María suplicó a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza, en Eagle Pass (Texas), no devolverla a México. La imagen de esta niña cubana de nueve años, sus padres, Yairely Andreu y Ramón Tejera, y 22 migrantes al descender de una furgoneta en el punto medio del Puente Internacional II, que conecta Piedras Negras (Coahuila) con EE UU, fue compartida por varios medios el pasado 26 de marzo.

A esta familia, Migración los deportó a Cuba a pesar de tener salvoconductos de estancia legal por 180 días. En la estación de Piedras Negras, a la que los llevaron tras detenerlos en Ciudad Acuña, dice a 14ymedio Tejera a través del móvil, "estábamos expuestos a hambre, a maltrato, frío, no teníamos con qué taparnos... en el grupo había un muchacho con su esposa embarazada que golpeó la puerta y aprovechamos para salir".

Un grupo de 25 migrantes, entre los que había varios niños, logró llegar a Eagle Pass, "donde nos tomaron los nombres, apellidos y nos preguntaron nuestra nacionalidad, pero no nos dieron oportunidad de más, nos retornaron sin una explicación", menciona este cubano que ahora se encuentra en Camagûey.

"Nos deportaron y no tenemos nada en este país, solo nos queda la fe y la virtud de estar con vida", subraya Tejera, el padre de Samanta. "No tenemos casa ni dinero para alimentar a mi hija, es muy duro y difícil lo que nos espera".

El retorno a la Isla se ha convertido para este ingeniero naval y su familia en "un infierno". Tejera sabe que la situación no va a cambiar en este país al que considera "asesino" y del que trató de "huir" con su familia, pero la corrupción de algunos agentes de Migración en México le impidieron llegar a EE UU. "Ya he tenido problemas en estos días en Cuba y me negaron el empleo en varias partes".

"Necesito ayuda, que alguien me asesore para calificar para asilo en EE UU o México", pide este cubano al que los agentes de Migración mexicanos, afirma, lo maltrataron y lo deportaron junto con su esposa e hija por no pagar extorsiones. Este diario ha documentado estas arbitrariedades en centros para extranjeros irregulares, además de la red de polleros y narcotraficantes a los que se enfrentan los cubanos en su camino hacia la frontera norte.

El ómnibus en que buscaban llegar a la ciudad fronteriza de Ciudad Acuña fue detenido por policías de enlace el pasado 23 de marzo, quienes les pidieron 1.500 pesos a cambio de dejarlos pasar. "Como no pudimos pagar nos llevaron al centro de detención" que se ubica cerca del Puente Fronterizo II de Piedras Negras, relata este padre de familia que logró escapar e intentó sin éxito cruzar la frontera hacía EE UU con su mujer e hija.

"Nos dieron para atrás y nos entregaron a Migración. En el video que difundieron en redes se ve a un hombre con un pulóver blanco, que les dijo: 'Me dan 4.000 dólares por persona y los pongo en el río Bravo para que crucen'", denuncia Tejera. "Como no accedimos nos llevaron para Villahermosa, en Tabasco, y allá nos pidieron 1.000 dólares para soltarnos, pero como no conseguí lo que pedían, a nosotros nos devolvieron".

Los que pagaron, entre ellos un hombre de apellido Mansur, su esposa y sus hijos fueron liberados.

Tejera y su familia vendieron todo para salir de Cuba el 20 de febrero vía Panamá, "cuatro horas de escala y de ahí a Managua", cuenta. "En Nicaragua pagamos un coyote que nos llevó hasta México pero eso fue algo infernal: nos metieron en los maleteros de los carros".

En Honduras los asaltaron casi al llegar a la frontera y aquí, "la Policía Nacional nos exigió 20 dólares por persona para poder seguir. Ellos dicen que todo cubano tiene un familiar en Estados Unidos y hay que pagarles. Te quitan el teléfono y ellos mismos llaman a tu familia y le piden dinero por transferencia", denuncia.

Ingresaron por Chiapas a México el día 26 de febrero. "Nos presentamos en la delegación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) el lunes 28 de febrero, pero con la visita del presidente de México a Chiapas, de las oficinas de Migración en Tapachula nos mandaron a Ciudad Hidalgo, donde quedó asentado que entregamos papeles el 15 de marzo y nos dieron los documentos el 17 de marzo", subraya Tejera, quien cuenta con videos de estos momentos.

Con el salvoconducto emprendieron el viaje hacia la frontera con EE UU, pasaron por la Ciudad de México, donde hicieron una breve escala y de ahí se dirigieron a Ciudad Acuña, donde fueron detenidos antes de ser devueltos a Cuba.

