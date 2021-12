Devuelven a Cuba a 30 balseros tras ser interceptados por los guardacostas de EE UU

La temporada invernal no ha disuadido a los cubanos de echarse al mar para emigrar. La Guardia Costera de Estados Unidos devolvió este martes a la Isla a 30 balseros detenidos en tres operativos cerca de Cayo Hueso, Florida, indicó en un comunicado la institución federal.

Las autoridades estadounidenses informaron además que las tres detenciones ocurrieron el pasado jueves en horas de la tarde y que los cubanos fueron devueltos a la Isla en la nave guardacostas Raymond Evan.

La Guardia Costera insistió en que mantiene efectivos en el estrecho de Florida para que las personas no "pierdan la vida en estos peligrosos intentos" en el intento de llegar a suelo estadounidense.

Hace tan solo cuatro días que dos balseros cubanos murieron y 21 fueron rescatados luego de naufragar la lancha rápida en la que intentaban salir del país. La nave, con registro FL 7176SU de los Estados Unidos, quedó semihundida en las proximidades del poblado de Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque, según informó el Ministerio del Interior.

Tras este trágico hecho, el Gobierno cubano culpó a Estados Unidos de "estimular la emigración irregular", la cual, según dijo, "es aprovechada por traficantes de personas, quienes con ánimo de lucro ponen en riesgo la vida y provocan la muerte de seres humanos".

Desde el 1 de octubre pasado, las autoridades han interceptado a 410 cubanos en el mar, casi la mitad del número registrado entre octubre de 2020 y septiembre del presente año cuando fueron detenidos 838 balseros provenientes de la Isla.

Un año antes solo habían sido interceptados por los guardacostas 49 cubanos.

#DontTakeToTheSeas @USCG Cutter Raymond Evan's crew repatriated 30 people to Cuba, Tues., following 3 interdictions due to #SOLAS concerns. @CBPAMO flight & boat crews helped prevent people from losing their lives in 2 of these dangerous attempts.



