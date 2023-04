Discordia en la oposición venezolana por una petición de alivio de las sanciones de EE UU

Crisis en la oposición venezolana tras las declaraciones de Fernando Blasi, su nuevo representante en EE UU desde enero. En una entrevista con la agencia estadounidense Associated Press (AP), el político contó que ha pedido a Joe Biden que relaje las sanciones a Venezuela para evitar que su país se convierta en una nueva Cuba.

"Si seguimos por este camino, Venezuela está destinada a ser otra Cuba", dijo Blasi el viernes a AP en una conversación en Miami. "Se convertirá en un problema para los políticos de Florida ganar las elecciones. Ese sería un destino extremadamente triste para un país", insistió.

Blasi expuso que, a pesar de la autorización que Chevron recibió para volver a extraer petróleo en noviembre de 2022, el Gobierno de EE UU debería dar más pasos encaminados al alivio de las sanciones, especialmente en el contexto de crisis mundial y alta inflación que repercute en la calidad de vida de los venezolanos. Para el opositor, si el cambio no se produce, Caracas seguirá el ejemplo de La Habana y buscará en Washington un enemigo frente al que aglutinar a la población, responsabilizándolo de los problemas y el aumento del autoritarismo.

"Tenemos que empezar ya con un plan coherente en el que demos algo y el Gobierno responda con reciprocidad, intentando generar el mejor escenario posible para 2024"

"El tiempo se acaba", dijo Blasi. "Tenemos que empezar ya con un plan coherente en el que demos algo y el Gobierno responda con reciprocidad, intentando generar el mejor escenario posible para 2024", añadió en referencia a las elecciones presidenciales del próximo año. Las negociaciones entre el chavismo y la oposición, que se reúnen en México para acordar las condiciones de esos comicios, llevan meses estancadas y, aunque las conversaciones siguen de manera informal en Caracas, oficialmente todo está parado.

En enero de este año, cuando la oposición venezolana votó a favor de desmontar el "gobierno interino" dirigido desde 2019 por Juan Guaidó, los partidos colocaron al frente del Consejo de Administración y Protección de Activos en el exterior a varios ex diputados. Entre ellos está Blasi, del partido Un Nuevo Tiempo, que fue nombrado también representante ante EE UU, un país que sigue sin reconocer oficialmente a Nicolás Maduro como presidente.

Blasi, precisamente, quiso dejar claro en su entrevista ante AP que no hablaba en nombre de Venezuela ni de la oposición venezolana y avanzó que muchos de sus colegas se molestarían al ver sus declaraciones.

No se equivocó. Freddy Guevara, presidente de la Comisión de exteriores de la Asamblea Nacional (AN) paralela –la que se votó en 2015–, ha expresado su malestar a través de su cuenta en Twitter y sus palabras permiten adivinar que habrá consecuencias.

"Como Presidente de la Comisión de exteriores de la AN, quiero dejar absolutamente claro que esa NO es la posición de la AN. Estamos trabajando una posición oficial y lo más unitaria posible al respecto", escribió este lunes Guevara.

En la misma línea se ha manifestado la ex diputada Dinorah Figuera, cuyo mensaje ha sido retuiteado por su colega. "Las declaraciones dadas por Fernando Blasi representante de la Asamblea Nacional en USA en relación a aliviar las sanciones son de opinión personal no oficial", expuso.

Muchos usuarios de la red social han pedido a los opositores que retiren de su cargo a Blasi, cuyas palabras representan una ruptura total con el discurso mantenido por la oposición venezolana en los últimos años

Muchos usuarios de la red social han pedido a los opositores que retiren de su cargo a Blasi, cuyas palabras representan una ruptura total con el discurso mantenido por la oposición venezolana en los últimos años. Sin embargo, algunos, entre los que está el político de Un Nuevo Tiempo, consideran fracasada la anterior estrategia.

El Departamento de Estado, a quien AP pidió una valoración de las declaraciones de Blasi, afirmó que "la política de Estados Unidos es calibrar las sanciones sobre una base de las necesidades humanitarias y la evolución democrática, siempre en estrecha coordinación con la Plataforma Unitaria".

Blasi reside en Miami desde 2013, donde dirige una empresa de financiación inmobiliaria. Su postura no es única dentro de su partido, de tendencia socialdemócrata y dirigido por Manuel Rosales, que en los últimos tiempos se ha mostrado favorable a la eliminación de las sanciones a pesar de ser uno de los cuatro que forman la coalición opositora.

Associated Press recuerda que la oposición necesita cobertura diplomática para acceder al dinero que el Banco Central de Venezuela tiene depositado en la Reserva Federal de EE UU, que asciende a 144 millones de dólares y de los que depende para financiar el denominado Freedom Forum con el que intenta forzar la transición política.

Blasi también declaró querer mejorar las relaciones con los Demócratas como garantía de mantener el apoyo bipartidista y no únicamente el de los Republicanos. "No quiero hacer lo que sucedió en el pasado y simpatizar con un partido político para boicotear los esfuerzos del otro", subrayó.

La polémica llega en el momento en que Juan Guaidó, ex presidente interino de Venezuela, ha denunciado que Nicolás Maduro pretende detenerlo vinculándolo a una presunta mala gestión en el manejo de los activos en el exterior y en la gestión de la empresa petroquímica estatal Monómeros, con base en Barranquilla (Colombia).

"A Guaidó lo caracteriza su valentía, su lucha por la democracia y por la libertad de Venezuela", expresó la formación

Varios miembros de la oposición rechazaron este lunes esa posibilidad, que calificaron de "amenaza", entre ellos el partido Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López desde España, y que alertó este lunes a la "comunidad internacional sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela y de lo que pueda pasarle a Juan Guaidó y a su equipo".

"A Guaidó lo caracteriza su valentía, su lucha por la democracia y por la libertad de Venezuela", expresó la formación, que añade que el "régimen" quiere "perseguir" al opositor para "cambiar el foco de atención" y desviarlo de los casos de corrupción descubiertos las últimas semanas, que se ha saldado con la detención de 44 personas, entre ellas varios funcionarios, y con la renuncia del ex ministro de Petróleo Tareck El Aissami.

Dinorah Figuera también rechazó "contundentemente las amenazas de detención del régimen de Nicolás Maduro" contra Guaidó y "otras personas", que no especificó.

"A Juan lo respalda una historia de valentía, lucha y representatividad. Todo el apoyo".

