Dorian azota y descarga su furia sobre las Bahamas

(EFE).- El azote y la furia del huracán de categoría 5 Dorian, que se encuentra sobre las Islas Ábaco, ha causado una caída en las comunicaciones, cientos de viviendas destruidas, calles convertidas en auténticos ríos y tanto vehículos como casas sumergidos, así como falta de luz, mientras los escasos habitantes de Gran Bahama sienten también sus efectos.

Medios locales ofrecen testimonios dramáticos de habitantes de las Bahamas, donde Dorian tocó tierra este domingo en el Cayo Elbow, en las islas Ábaco del archipiélago atlántico. Posteriormente tocó tierra, a las 14:00 hora local, una segunda vez, cerca de Puerto Marsh, también en las islas Ábaco.

Puerto Sandy y zonas del oeste de Nueva Providence se quedaron sin comunicaciones y muchas partes de la isla estaban a oscuras según informan medios locales.

En las imágenes difundidas por varios habitantes eran visibles coches y casas de las que solo se veía el tejado sumergidos debido a las inundaciones que han convertido las calles en ríos, todo ello acompañado de vientos, en algunos momentos de entre 297 y 350 kilómetros por hora.

También había postes de la luz y árboles arrancados y esparcidos por el viento, además de innumerables casas sin techo y pertenencias repartidas por los alrededores. Cientos de personas se refugiaron en las 14 iglesias y escuelas habilitadas como refugios.

"No se puede distinguir el inicio de algunas calles con el del mar en muchas partes", dijo este domingo el primer ministro bahameño, Hubert Minnis.

La directora general del Ministerio de Turismo y Aviación de Bahamas, Joy Jibrilu, dijo ayer que la situación en las Islas Ábaco es devastadora e indicó que no hay información sobre perdidas de vidas pero si de enormes daños materiales, mientras los rescatistas piden rezar para que todo salga bien.

En un mensaje a la población pidió calma e indicó que hay cuantiosos y grandes daños en las estructuras.

La Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Bahamas (NEMA) pidió, a su vez, rezar para que todo salga bien y advirtió a la población de que actualmente "están haciendo todo lo posible" para ayudar, a medida que pasa por el noroeste del archipiélago atlántico el huracán Dorian, de categoría 5.

Se trata del huracán más potente que haya pasado por las Bahamas y el de mayor categoría este año en el mundo.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter la NEMA también pidió que no se comparta o difunda información a través de las redes sociales de presuntas imágenes del paso del ciclón, ya que podría no obedecer a la realidad y "llevar a la confusión" a la ciudadanía.

En una conferencia de prensa antes de la llegada del huracán, el primer ministro, quién se emocionó en varios momentos de la misma, afirmó que era el peor día y el más triste de su vida. "Como médico he sido entrenado para aguantar muchas cosas, pero nada como esto", dijo.

Los primeros testimonios ofrecidos por residentes de las islas Ábaco a medios locales eran relatos de destrucción masiva de los edificios, así como de inundaciones.

El diario The Tribune reprodujo las declaraciones de varias personas confiadas en que serán rescatadas pronto y otras relatando que se han quedado sin vivienda, así como algunas encerradas en habitaciones rezando desesperadamente.

Según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, el lunes y martes Dorian seguirá moviéndose hacia el oeste más lentamente que ahora y después hará un giro gradual hacia el noroeste.

"Se espera que Dorian siga siendo un huracán catastrófico durante los próximos días", señala el NHC.

Loa avisos y advertencias del NHC para la costa este de Florida abarcan una zona que tiene su punto más meridional en Deerfield Beach, a 67 km al norte de Miami, que vivió esta domingo a medio gas, con calles, playas, comercios, bares y restaurantes con mucho menos público de lo normal.

En un fin de semana largo por el feriado de este lunes, Día del Trabajo en Estados Unidos y con el que oficialmente concluye el receso estival y el país regresa a la normalidad, la "Ciudad mágica" parecía inusualmente tranquila.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, exhortó a "no subestimar la fuerza" de Dorian, solo equiparable a la del huracán que el Día del Trabajo de 1935 causó una "destrucción total" en el sur del estado y especialmente en los Cayos de Florida.

Esta vez ese rosario de pequeñas islas en el extremo meridional de la península floridana, muy castigado por el huracán Irma en 2017, parece que se librará del embate del viento y la lluvia, según los patrones de trayectoria de Dorian.

También Miami parece quedar fuera del cono de trayectoria de Dorian, en el que sí está una vasta porción de la costa este floridana hasta la frontera con Georgia, y también las costas de este último estado y las de las dos Carolinas.

Sin embargo, con "la naturaleza nunca se sabe", como dijo a Efe Guillermo, un trabajador de origen cubano que estaba dedicado ayer a colocar vallas metálicas para evitar la entrada del agua en el centro comercial Mary Brickell Village.

El centro, un lugar muy frecuentado por turistas que se alojan en los numerosos hoteles y apartamentos turísticos de la zona de Brickell, estaba casi desierto a las 15:00 horas del domingo. La mayoría de los locales comerciales no abrió ayer y los pocos abiertos estaban desiertos, salvo una barbería.

Nadia, que trabaja como dependienta en una óptica en ese centro, dijo a Efe que "obviamente" no había hecho muchas ventas.

La situación de emergencia creada por el huracán es la causa de la falta de público, pero, según Nadia, también hay que tener en cuenta que los miamenses que no han abandonado la ciudad han gastado "mucho dinero" en hacer acopio de víveres y de materiales para proteger sus viviendas y no están para muchos gastos.

"Nunca se sabe cuanto tiempo puede estar uno sin luz y agua y sin poder hacer su vida normal", dice Nadia, resignada a pasar el resto de su jornada laboral de brazos cruzados, aunque esperaba abrir este lunes, en función del curso que tome Dorian.

A las puertas de la óptica y de otros locales del centro comercial se alineaban pequeños sacos de arena para colocarlos detrás de las barreras de un metro de altura hechas con tablones metálicos que están rematados con un reborde de goma para hacerlos impermeables.

Guillermo, que medía las fachadas de los locales para colocar estas barreras, dijo que ayudan a evitar la entrada de agua pero no garantizan al cien por cien que no haya daños, porque con "la naturaleza no se puede".

Las zonas más bajas del barrio de Brickell, que es ribereño de la Bahía de Vizcaya y del río Miami, suelen inundarse cuando se produce la combinación de las lluvias de un huracán con la marejada ciclónica que los acompaña.

Así sucedió con Irma, que tocó tierra en la costa oeste de Florida el 10 de septiembre de 2017 con vientos de categoría 4 y cuyos efectos se sintieron en Miami. Irma fue el huracán más potente en tocar tierra en territorio continental de Estados Unidos después de Katrina, que asoló Nueva Orleans en 2015.

El 10 de octubre de 2018 Michael superó a Irma, al tocar tierra en Mexico City (extremo noroccidental de Florida) con vientos de 256 kilómetros por hora, de categoría 5, aunque no tan potentes como los que acompañaron a Dorian cuando llegó ayer al cayo Elbow, en Bahamas, que eran de 259 km/h.

Los edificios de apartamentos de la zona de Brickell también se han dotado de defensas por si el huracán llega. Las ventanas de muchos apartamentos están herméticamente cerradas con cortinas metálicas anti-huracanes y las que lucen como siempre es porque cuentan con cristales a prueba de ciclones.

En un popular restaurante del cayo Virginia, unido a Miami por uno de los puentes que conectan la ciudad y cayo Vizcaíno (Key Biscayne), una de las camareras, Raisa, dijo a Efe que tenían pensado abrir este lunes aunque normalmente no trabajan ese día de la semana, pero finalmente decidieron no hacerlo.

La terraza de este restaurante, donde habitualmente hay que hacer fila para poder comer un domingo, lucía totalmente vacía a las 13:30 horas y en el comedor interior solo algunas mesas estaban ocupadas.

En las playas cercanas se notaba afluencia de público, pero a tenor de las plazas libres en el estacionamiento no había un lleno total como suele ser habitual un domingo.

El día amaneció claro y soleado aunque a primeras horas de la tarde el cielo se oscureció y cayeron varios chaparrones y ya no volvió a lucir el sol.

