EE UU pide a Cuba explicaciones por la situación de ocho presos políticos

(EFE).- El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, pidió este lunes a su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, que dé explicaciones "sustanciales" sobre la continua detención de ocho "presos políticos", entre los que figura Martha Sánchez, del grupo disidente Damas de Blanco.

Pompeo formuló esa petición en una misiva en la que recuerda el supuesto compromiso que hizo durante una rueda de prensa en marzo de 2016 en La Habana el entonces presidente de Cuba, Raúl Castro (2008-2018), quien dijo que si Estados Unidos era capaz de darle una lista de "presos políticos" los pondría en libertad esa misma noche.

Con base en esa idea, Pompeo ofreció ayer una "lista ilustrativa de presos políticos en Cuba" con ocho nombres, entre ellos el de Sánchez, que según EE UU fue condenada a cinco años de prisión por tres delitos (desacato, desobediencia y perjuicio).

En la lista de Pompeo aparecen también Yosvany Sánchez Valenciano, Melkis Faure Echevarria y Yanier Suárez Tamayo, tres activistas de Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); así como Eduardo Cardet Concepción, del Movimiento Cristiano Liberación (MCL); y el periodista Yoeni de Jesús Guerra García.

Los dos "presos políticos" que completan la lista son José Rolando Casares Soto y Yamilka Abascal Sánchez, los dos de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.

"EE UU -escribió Pompeo en su carta- reconoce el derecho soberano de cada Estado para juzgar y condenar a los individuos que violan las leyes 'criminales' (sic) siempre y cuando cuenten con las garantías de un juicio justo por un tribunal independiente e imparcial".

"Ese principio, sin embargo, no justifica el encarcelamiento de individuos cubanos por el simple ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales, incluida la libertad de religión, expresión, reunión o asociación", añadió el jefe de la diplomacia estadounidense.

En la rueda de prensa de 2016, junto al entonces presidente de EE UU Barack Obama (2009-2017), Castro cuestionó la existencia de "presos políticos" en Cuba y ante las preguntas de un periodista respondió: "Dame la lista de los presos políticos ahora mismo para soltarlos (...) ¿Qué presos políticos?".

Las declaraciones de Castro provocaron que algunas organizaciones del exilio en Florida, como la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), hicieran públicas listas de presos que consideran políticos.

En su carta, Pompeo aseguró que funcionarios de EE UU han mencionado el tema en numerosas ocasiones a las autoridades y, al no obtener una respuesta satisfactoria, dio a conocer públicamente la carta que envió al canciller cubano, fechada el 7 de diciembre.

Coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, Kimberly Breier, secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica y el Caribe, señaló a Cuba, Venezuela, y Nicaragua como países con "regímenes" o "dictaduras".

"En el día de los Derechos Humanos, pensamos en el pueblo de Cuba, que ha sufrido décadas de represión y abuso a manos del régimen (...). Estamos comprometidos a apoyar al pueblo cubano en su afán de vivir en libertad y prosperidad", dijo Breier en Twitter.

La secretaria citó como último ejemplo de esta "represión" y "abuso" el Decreto 349, la iniciativa del Gobierno de Cuba que requiere a los artistas obtener un permiso oficial para desarrollar su actividad en espacios públicos o privados.

"Recordamos al mundo la continua represión en Nicaragua a manos del régimen de (Daniel) Ortega. EE UU apoya al pueblo nicaragüense en sus exigencias de respeto por los derechos humanos y el regreso a la democracia plena", añadió Breier en otro mensaje.

