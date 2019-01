EE UU traspasa el control de cuentas del Estado venezolano a Guaidó, según Marco Rubio

(EFE).- El senador republicano Marco Rubio aseguró este domingo que el Gobierno estadounidense ha traspasado el control de varias cuentas del Estado venezolano bajo jurisdicción de EE UU al que reconoce como presidente legítimo del país, Juan Guaidó.

"Estados Unidos ha dado el control de cuentas bancarias en EE UU del Gobierno venezolano y el Banco Central Venezolano al gobierno legítimo del presidente interino @jguaido", escribió Rubio en su cuenta de Twitter.

The U.S. has given control of U.S. bank accounts of the Venezuelan government & Venezuelan Central Bank over to the legitimate government of Interim President @jguaido . https://t.co/W1OaLjaabw #WinterIsComing

Rubio enlazó su mensaje a un artículo de opinión en el diario The Wall Street Journal cuya columnista afirmaba que "el viernes, EE UU dio al señor Guaidó el control de cuentas del Gobierno venezolano en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y otros bancos asegurados por EE UU".

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no confirmó inmediatamente la afirmación de Rubio, pero la Casa Blanca ya había adelantado que esa medida era una posibilidad.

Con el reconocimiento de Guaidó, cambian las autoridades que "toman legítimamente las decisiones respecto a las transacciones económicas entre Venezuela y EE UU, lo cual tendrá muchas consecuencias", explicó un funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato, el pasado miércoles.

No está claro si la medida afectaría a todas las cuentas del Estado venezolano en EE UU, que en algunos casos han quedado sujetas a sanciones económicas de Washington.

Rubio, que ha estado muy implicado en las consultas con la Casa Blanca sobre Venezuela, pronosticó también que en los próximos días habrá más detalles sobre el futuro de las transacciones relacionadas con el petróleo entre EE UU y el país caribeño.

"Casi el 75 % del efectivo, que recibe PDVSA (la petrolera estatal venezolana) (...) viene a través del crudo que le mandan a refinerías de los EE UU (...) Lo que es lógico es que se siga comprando pero que el dinero que se debe se ponga a disposición del Gobierno legítimo" de Guaidó, dijo Rubio a la cadena Univisión.

Por su parte, John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, endureció su discurso hacia Maduro este domingo advirtiéndole de las consecuencias que puede tener si toma represalias contra la oposición.

"Cualquier (acto de) violencia e intimidación contra el personal diplomático estadounidense, el líder democrático de Venezuela, Juan Guiado (sic), o la Asamblea Nacional representaría un grave asalto a la legalidad y estará seguido de una respuesta significativa", escribió el asesor de Trump en su cuenta de Twitter.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2