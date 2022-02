EE UU responde a Putin con castigos económicos y el refuerzo militar del Báltico

(EFE).- Estados Unidos respondió este martes al "principio de la invasión" rusa a Ucrania, como la denominó el presidente, Joe Biden, con duras sanciones económicas a Rusia y el refuerzo militar con tropas estadounidenses en los países bálticos —Estonia, Letonia y Lituania—.



En un breve discurso desde la Casa Blanca, Biden reaccionaba así a la autorización del presidente ruso, Vladímir Putin, de enviar tropas rusas a las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk y mantener su presencia en la vecina Bielorrusia. "Para decirlo con sencillez, Rusia acaba de anunciar que ha arrebatado un buen trozo de Ucrania", explicó el mandatario.



Como consecuencia, Biden subrayó que aprobó "movimientos adicionales de fuerzas y equipamiento, ya situados en Europa para fortalecer a nuestros aliados del Báltico: Estonia, Letonia y Lituania".





En total, hay actualmente a más de 80.000 militares estadounidenses que se encuentran en el continente en misiones permanentes o rotatorias

Este nuevo despliegue, que incluye 800 uniformados más, se sumaría a los 6.000 soldados recientemente desplazados por Estados Unidos de manera temporal a Europa (en países del flanco este de la OTAN como Rumanía, Alemania o Polonia) para responder a la crisis en Ucrania.



Asimismo, Biden anunció las primeras sanciones económicas directas contra dos grandes instituciones financieras rusas, el VEB (uno de los principales bancos de inversión y desarrollo de Rusia) y el banco militar (PSB), considerado fundamental para el sector de defensa ruso.



El presidente estadounidense también reveló sanciones "integrales" contra la deuda soberana de Rusia, para bloquear el acceso del Gobierno de Moscú a financiación occidental. "(Rusia) ya no va a poder conseguir dinero de Occidente y no va a poder comerciar con nueva deuda en nuestros mercados o los mercados europeos tampoco", subrayó el presidente estadounidense.



En una llamada con periodistas, un alto cargo de la Casa Blanca enfatizó que las medidas económicas son "severas", a la vez que advirtió que no son las últimas disponibles.



Biden, en su contundente discurso, adelantó que Washington tiene preparadas futuras sanciones contra las "elites" de Rusia si Moscú prosigue en la escalada militar en Ucrania, ya "que comparten los beneficios corruptos de las políticas del Kremlin y deben compartir también su dolor".





En la lista de sanciones del martes figuran tres cargos: El director de los servicios de inteligencia rusos (FSB), Alex Bortnikov; el actual jefe de gabinete adjunto de Putin, Serguéi Keriyenko; y el consejero delegado del PSB, Piotr Fradkov.



El mandatario estadounidense insistió, no obstante, en la preferencia por la vía diplomática para solucionar la confrontación con Moscú por sus nuevas acciones militares contra Ucrania, después de la anexión de la península de Crimea en 2014.



Tras semanas de tensiones por la concentración militar rusa en la frontera ucraniana, la autorización de Putin de enviar soldados a las regiones del Donbás, en el este de Ucrania, ha desencadenado una lluvia de sanciones por parte de los aliados occidentales.



Tanto el Reino Unido como la Unión Europea (UE) anunciaron rondas de sanciones económicas contra Rusia, y Washington ha remarcado que las medidas fueron coordinadas internacionalmente para tener el mayor impacto posible en la economía rusa. Estados Unidos aplaudió, asimismo, el bloqueo por parte de Alemania de la certificación del gasoducto Nord Stream 2 con el que se preveía transportar gas ruso a Alemania.



Una señal clara del deterioro de la situación es el viaje de madrugada del ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, a Washington donde se reunió con el propio Biden y el jefe del Pentágono, Lloyd Austin. En un comunicado, la Casa Blanca informó de que el mandatario estadounidense reafirmó ante Kuleba el "compromiso de Estados Unidos con la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania".

El Gobierno cubano, tras días de silencio, se ha alineado con Rusia en la crisis y ha pedido a los países occidentales y, especialmente a Estados Unidos, que dejen de intervenir en ese país e imponer la expansión de la OTAN.

"El empeño de Estados Unidos por imponer la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia constituye una amenaza a la seguridad nacional de este país y a la paz regional e internacional", asegura el ministerio de Relaciones Exteriores cubano en un comunicado.

La Habana asegura que "el Gobierno de Estados Unidos lleva semanas amenazando a Rusia y manipulando a la comunidad internacional sobre los peligros de una 'inminente invasión masiva' a Ucrania".

También agrega que EE UU "ha suministrado armas y tecnología militar, ha desplegado tropas en varios países de la región, ha aplicado sanciones unilaterales e injustas, y amenazado con otras represalias. Paralelamente, desató una campaña propagandística antirrusa".

La Habana recuerda que ha alertado con anterioridad sobre la peligrosidad de esta política y que en 2014, durante la crisis de Crimea, territorio ucraniano que fue finalmente ocupado por Rusia, ya señalaron que "en Ucrania estaban ocurriendo acontecimientos alarmantes".

Cuba, no obstante, "aboga por una solución diplomática a través del diálogo constructivo y respetuoso. Llamamos a preservar la paz y la seguridad internacionales", pide el Ministerio

"La intervención de potencias occidentales debe cesar (...) No debe ignorarse que estos hechos pueden tener consecuencias muy graves para la paz y la seguridad internacionales", dijo el entonces presidente Raúl Castro.

Y en 2018, en el seno de las Naciones Unidas, el nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, alertó de que "la continuada expansión de la OTAN hacia las fronteras con Rusia provoca serios peligros, agravados por la imposición de sanciones arbitrarias que rechazamos".

"Llamamos a Estados Unidos y a la OTAN a atender de manera seria y realista los fundados reclamos de garantías de seguridad de la Federación de Rusia, que tiene derecho a defenderse", dijo el Gobierno cubano en el comunicado.

Cuba, no obstante, "aboga por una solución diplomática a través del diálogo constructivo y respetuoso. Llamamos a preservar la paz y la seguridad internacionales", pide el Ministerio.

