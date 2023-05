EE UU repatrió a otros 77 balseros a Cuba y Bahamas en siete días

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este jueves que en los últimos siete días ha repatriado a 77 balseros a Cuba y Bahamas. A través de sus redes sociales, la dependencia reiteró que la frontera de EE UU está cerrada a la migración ilegal. "Si lo intenta, resultará en su descalificación para el proceso de libertad condicional ( parole humanitario)", subrayó en un comunicado el teniente Matt Miller.

El gobierno de EE UU retornó el pasado martes a 23 cubanos que habían abandonado la Isla en dos embarcaciones rústicas. Con el grupo del jueves, ya son más de 2.898 los balseros devueltos por la Guardia Costera estadounidense en 48 operaciones durante 2023.

Desde el 1 de octubre de 2022, las autoridades estadounidenses impidieron el desembarco de 6.701 cubanos y 4.512 haitianos. El oficial Miller insistió en que EE UU mantiene firme su compromiso con "una migración regular, segura y ordenada", y como es habitual en cada deportación, insistió sobre "el peligro y condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país por mar".

