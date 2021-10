La extraña prisa de EE UU por desclasificar un informe favorable a Cuba

Dos medios, uno de EE UU y el otro cubano, han publicado en los últimos días sendos artículos que intentan cerrar el caso del llamado síndrome de La Habana, que acabó con el deshielo entre los dos países y provocó la decisión de Washington de sacar de la Isla a la mayor parte de su personal diplomático.

El 30 de septiembre, BuzzFeed News difundía un informe recién desclasificado por el Departamento de Estado de EE UU que atribuye a insectos el ruido grabado por algunas de las víctimas y no lo relacionan con ningún arma de microondas. Dos días después, Juventud Rebelde, publicaba una entrevista con un oficial del Ministerio del Interior bajo el título El síndrome del absurdo y llegaba a esta conclusión: "Todo fue una operación política para acompañar la reversión de la política de acercamiento y diálogo promovida por Barack Obama".

Llama la atención la prisa del Departamento de Estado por desclasificar, a petición de un medio, un documento secreto después de apenas tres años. No suele ocurrir, y esta decisión sugiere el deseo de algunos sectores de la Administración de Biden de dejar atrás el asunto de los presuntos "ataques acústicos" y buscar una nueva vía de entendimiento con La Habana.

Ese documento, firmado por el grupo de científicos JASON en 2018, concluye con rotundidad que los ruidos relacionados con los casos de diplomáticos estadounidenses en Cuba proceden de insectos y no de un arma de microondas, tal y como sostendrá dos años después la Academia de Ciencias de EE UU.



El grupo analizó dos grabaciones vinculadas a ocho casos, del total de los 21 primeros incidentes detectados en funcionarios de la Embajada de EE UU en Cuba y sus familiares, y luego las comparó con varias especies, y concluyó con "gran seguridad" que los sonidos en esos casos provenían de una especie de grillo particularmente ruidosa y muy común en el Caribe Anurogryllus celerinictus.

"Ninguna fuente de energía plausible (de radio/microondas o sónica) puede producir tanto las señales de audio y video grabadas como los efectos médicos reportados", dice el documento revelado. "Creemos que los sonidos grabados son de origen mecánico o biológico, más que electrónico. La fuente más probable es el grillo de cola corta de las Indias".

Sin embargo, reconoce que "no se puede descartar que los sonidos percibidos, si bien no son perniciosos, fueran introducidos por un adversario como un engaño para enmascarar una manera totalmente distinta de causar la enfermedad".

James Lin, un ingeniero biomédico de la Universidad de Illinois que dice que la explicación de las microondas como origen de las lesiones es bastante probable, declaró a BuzzFeed News que las grabaciones analizadas por el grupo JASON pueden no provenir de casos reales de síndrome de La Habana. "Una grabadora ordinaria no podría recoger el 'sonido de microondas', punto".

Que el ruido estaba producido por grillos, señala el mismo medio, es la misma conclusión a la que llegó un grupo de científicos en 2019 a partir del análisis de una grabación que les hizo llegar la agencia The Associated Press, pero no menciona que, cuando se dieron a conocer esas grabaciones, los primeros análisis indicaban que no se escuchaba solamente un sonido.

El informe del grupo JASON, que sugiere como posibilidad que los "efectos psicogénicos de la psicología de masas" puedan "haber jugado un papel" en los síntomas de los afectados, no consideraba que surgieran "eventos potenciales" en otros países fuera de Cuba.

Sin embargo, desde que se dieron los primeros casos, a raíz de los cuales el entonces presidente Donald Trump decidió reducir el personal en la sede diplomática en La Habana, se han dado alrededor de 200 incidentes similares, algunos en lugares tan distantes como China, Vietnam o, incluso, Washington.

El informe no llega a ninguna conclusión definitiva sobre el origen de las lesiones que presentaron los afectados, pero la hipótesis que sostiene, la de los grillos, ha sido usada por el Gobierno de Cuba para descalificar los ataques acústicos.



La tesis de los insectos va en contra de la teoría principal manejada por el Gobierno de EE UU, basada en el informe de diciembre de 2020 realizado por la Academia Nacional de Ciencias. Esto es, que el síndrome de La Habana fue provocado por rayos de microondas dirigidos a edificios y residencias gubernamentales, ya fuera involuntariamente, como parte de una labor de espionaje, o como un ataque deliberado.

La Academia de Ciencias, destaca BuzzFeed News, no tuvo acceso al informe del grupo JASON cuando hizo el suyo, y el Departamento de Estado no dio explicaciones al medio estadounidense de por qué los hallazgos de ese equipo nunca se hicieron públicos ni se proporcionaron a la Academia.

