EE UU detiene a 13 balseros cubanos que tocaron tierra en Cayo Hueso, al sur de Florida

Un grupo de 13 balseros cubanos fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos al tocar tierra este martes en Cayo Hueso, al sur de Florida.

Los migrantes llegaron en una embarcación rústica y se encuentran bajo custodia, según informó en su cuenta de Twitter el oficial Thomas G. Martin, jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de Miami.

A finales de la semana pasada otros 14 balseros de la Isla fueron detenidos al tocar tierra en Tavernier, en el condado de Monroe. Estos otros migrantes también arribaron en una embarcación de fabricación casera.

Habitualmente, los cubanos interceptados, tanto en mar como tierra, son repatriados si no demuestran "miedo creíble" de persecución durante una entrevista con las autoridades migratorias.

El pasado domingo, un ciudadano avistó a un náufrago a bordo de una endeble embarcación cerca de Cayo Vizcaíno, en la bahía de Miami, y lo comunicó inmediatamente a las autoridades locales.

En ella viajaba un cubano que estuvo a la deriva durante 10 días. Otras tres personas que iban con él murieron, indicaron las autoridades en un comunicado. Agentes del Departamento de Bomberos de Miami-Dade acudieron a rescatarlo y lo trasladaron a un hospital.

Los datos oficiales más recientes indican que desde el 1 de octubre de 2020 la Guardia Costera ha interceptado en el mar a 697 cubanos en comparación con los 49 de un año antes.

Tras el fin de la política de pies secos/pies mojados, aprobada durante la Administración de Bill Clinton y eliminada por el expresidente Barack Obama durante el llamado deshielo con Cuba, se redujo sustancialmente el número de balseros rumbo a las costas de EE UU.

Sin embargo, el empeoramiento de la crisis económica en Cuba acompañada de un aumento de la represión por parte del régimen, ha empujado a un mayor número de cubanos a huir de la Isla. La actual Administración estadounidense devuelve a todos los migrantes que lleguen sin visado o documentos legales a su territorio.

