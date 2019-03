EE UU busca "una coalición amplia" para reemplazar a Maduro en Venezuela

(EFE).- El asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó este domingo que EE UU busca una "coalición amplia" internacional para reemplazar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a "todo el régimen corrupto".

"Me gustaría ver una coalición tan amplia como podamos reunir para reemplazar a Maduro, reemplazar a su régimen corrupto. Eso es lo que estamos intentando hacer", dijo Bolton en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN.

Bolton hizo referencia a su frenética actividad en Twitter, donde afirmó que ha llegado a publicar unos 150 mensajes sobre Venezuela, la mayoría en español, en el marco de los esfuerzos para recabar apoyos para "una transición pacífica del poder de Maduro a Juan Guaidó", a quien EE UU y medio centenar de países han reconocido como presidente legítimo de Venezuela.

Venezuelan Interim President Juan Guaido has announced his planned return to Venezuela. Any threats or acts against his safe return will be met with a strong and significant response from the United States and the international community.