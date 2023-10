Irán afirma que está dispuesto a mediar en la liberación de rehenes en manos de Hamás

(EFE).- Irán anunció este jueves que está dispuesto a jugar un papel en la liberación de rehenes israelíes en manos de Hamás, a cambio de la excarcelación de 6.000 palestinos recluidos en prisiones israelíes.

La propuesta la hizo el ministro de Exteriores iraní, Hosein Amir Abdolahian, ante una sesión de la Asamblea General de la ONU pedida por el grupo de países árabes con el fin de parar la guerra en Gaza.

Abdolahian dijo que Hamás ha mostrado su disposición a liberar a "los rehenes no militares", pero sería un canje por los 6.000 presos palestinos, muchos de ellos encarcelados sin un debido proceso, según han denunciado repetidamente las organizaciones pro derechos humanos.

El ministro añadió que esa operación de mediación se haría conjuntamente con Turquía y Catar (este último ha mediado en la puesta en libertad de los primeros rehenes israelíes), sin dar otros detalles.

No parece sencillo que Israel –enemigo jurado de Irán– acepte su mediación oficialmente

No parece sencillo que Israel –enemigo jurado de Irán– acepte su mediación oficialmente, pero el ofrecimiento iraní es significativo porque es en Irán donde Hamás tiene su dirección política en el exilio y probablemente es su más firme aliado en el mundo.

Irán es uno de los pocos países que no ha condenado el ataque de Hamás del 7 de octubre, y Abdolahian volvió a dejar claro por qué no piensa hacerlo: "La operación Al Aqsa fue solo una reacción a la ocupación y agresión contra los palestinos en respuesta a los crímenes sionistas (...). Según la ley internacional, resistir a la agresión y la ocupación, incluso con las armas, es inherente a los derechos legítimos de los palestinos y de cualquier nación".

Por otra parte, el ministro quiso salir en auxilio del secretario general de la ONU, António Guterres, duramente atacado por Israel en los pasados días por haber dicho que los ataques de Hamás del 7 de octubre "no venían de la nada", lo que para Israel equivale a una justificación de las acciones del grupo islamista.

"Quiero agradecer las posturas positivas y realistas del secretario general António Guterres –dijo el ministro ante los delegados de los 193 países, incluido Israel–, y sus esfuerzos por enviar ayuda humanitaria a Gaza y parar inmediatamente la guerra".

Por su parte, Rusia, que no reconoce a Hamás como organización terrorista, ha instado desde un principio al grupo islamista a liberar de inmediato a todos los rehenes que mantiene en su poder y también ha pedido a ambos bandos una pausa humanitaria. Sin embargo, el Kremlin anunció este jueves que no piensa reunirse con Hamás.

Una delegación de Hamás encabezada por el vicejefe de su buró político, Musa Abu Marzuq, mantuvo el jueves conversaciones con el viceministro ruso de Exteriores, Mijaíl Bogdánov, enviado especial del Kremlin para Oriente Medio y África.

Hamás alabó la postura del presidente ruso sobre el conflicto, ya que, al tiempo que ha expresado sus condolencias a Israel, ha condenado la muerte de civiles

Al término de las conversaciones, Hamás alabó la postura del presidente ruso sobre el conflicto, ya que, al tiempo que ha expresado sus condolencias a Israel, ha condenado la muerte de civiles en los ataques israelíes contra territorio palestino.

"La delegación valoró altamente la postura del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y también los activos esfuerzos de la diplomacia rusa", señala la declaración de Hamás recogida por la agencia estatal RIA Nóvosti.

Rusia exigió al grupo que libere "inmediatamente" a los extranjeros secuestrados en la Franja de Gaza y también abordó con Hamás "la evacuación de los rusos y otros ciudadanos extranjeros del territorio del enclave palestino", informó Exteriores.

A su vez, en su declaración Hamás destacó que durante las conversaciones mantenidas con Bogdánov se abordaron las vías para el cese "de los crímenes de Israel respaldados por Occidente".

Del otro lado del conflicto, el Ejército de Israel reveló este jueves su reciente incursión en el norte de la Franja de Gaza. "Durante la noche las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo una incursión selectiva utilizando tanques en el norte de la Franja de Gaza, como parte de los preparativos para las próximas etapas del combate", indicó Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí.

En la operación, "los soldados localizaron y atacaron a numerosos terroristas, infraestructura terrorista y puestos de lanzamiento de misiles antitanque", explicó. Así, las fuerzas israelíes "operaron para preparar el campo de batalla" y "abandonaron la zona al finalizar la actividad".

A su vez, según agregaron, "aviones de combate israelíes atacaron más de 250 objetivos" de Hamás en el último día, lo que incluyó "centros de comando operativo, túneles y lanzadores de cohetes ubicados en el corazón de áreas civiles", desde donde el Ejército alegó que las milicias dispararon durante toda la guerra". Además, tropas navales "atacaron un puesto de lanzamiento de misiles tierra-aire de Hamás en la zona de Jan Yunis".

Las tropas israelíes ya han realizado breves incursiones terrestres en el norte de la Franja

Desde que Israel declaró la guerra contra Hamás el 7 de octubre, tras un ataque masivo del grupo islamista que dejó más de 1.400 muertos, las tropas israelíes ya han realizado breves incursiones terrestres en el norte de la Franja, mientras sostienen sus constantes bombardeos que han dejado más de 6.500 muertos en el enclave.

De su lado, las milicias palestinas de Gaza continuaron lanzando cohetes hacia distintos puntos de territorio israelí hasta la noche del miércoles, y por primera vez desde el comienzo de la contienda, en dirección a la ciudad de Eilat, en el extremo sur de Israel.

La noche del miércoles, Netanyahu reafirmó en una locución televisada que "habrá intervención terrestre en Gaza" y que "se trabaja contra reloj" en los preparativos, en coordinación con el ministro de Defensa, Benny Gantz, y el jefe del Estado Mayor teniente general Herzi Halevi.

"No voy a dar detalles sobre cuándo, cómo y cuánto, ni tampoco voy a especificar las diversas consideraciones que estamos tomando en cuenta, muchas de las cuales no son conocidas por la población de Israel, lo que es positivo, porque queremos proteger las vidas de nuestros soldados", indicó.

Por otro lado, el mandatario israelí reiteró la orden de que todos los gazatíes civiles abandonen el norte de la Franja, pese a que no hay condiciones de seguridad para ello.

Más de un millón de palestinos, la mitad de la población de la Franja de Gaza, han sido desplazados hacia el sur –donde también se llevan constantes bombardeos por parte de las fuerzas israelíes– en medio de una crisis humanitaria sin precedentes tras el corte total de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible por parte de Israel.

Muchos gazatíes no han querido o no han podido evacuar por tener familiares enfermos o discapacitados, mientras muchos hospitales ya colapsaron y no pueden atender a los más de 17.000 heridos, la inmensa mayoría niños, mujeres y ancianos, pues la ayuda humanitaria que ha entrado por la frontera con Egipto es insuficiente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también expresó este miércoles su preocupación por los rehenes que permanecen en manos de Hamás y pidió a sus captores que muestren pruebas de que siguen vivos y reciben cuidados médicos.

