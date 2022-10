"Emigrar" o "escapar", tendencia en las redes chinas antes de la reelección de Xi

(EFE).- El descontento con la estricta política de "cero covid" y con la evolución política del país han hecho aumentar en China las búsquedas en internet de información sobre cómo emigrar.

Durante el XX Congreso del Partido Comunista de China, en el que se espera que el actual líder, Xi Jinping, revalide su liderazgo para un tercer mandato inédito entre sus predecesores cercanos, algunos chinos están más pendientes de los papeleos para emigrar que de las deliberaciones del partido gobernante.

No es tarea fácil: desde marzo de 2020, China, cerrada al turismo internacional, aplica estrictos controles en las fronteras que, bajo el principio "no salir del país sin necesidad", incluyen obstáculos a la concesión de nuevos pasaportes y denegaciones de viajes que no sean por trabajo, familia, estudios o salud.

Nicole, una antigua habitante china de Shanghái que habla con EFE desde Francia, empezó hace años a pensar en emigrar, cuando trabajaba como periodista y sus contenidos "eran censurados o borrados todo el tiempo".

En la pasada primavera, Shanghái, que se enfrentaba al mayor rebrote de covid registrado en China desde el de Wuhan, decretó un estricto confinamiento que duró aproximadamente dos meses y durante el cual hubo problemas en el suministro de víveres y en el acceso a servicios médicos en la urbe, de más de 20 millones de habitantes.

Logró trasladarse a Europa después del confinamiento, el cual asegura que "violó los derechos humanos": "Gente murió por no acceder a atención médica. Contrasta con lo que debería ser una vida acomodada en una megalópolis desarrollada", explica.

Nicole, que asegura que el cierre hizo que mucha gente "dejara de creer que tienen una seguridad básica en China y de confiar en invertir su dinero y futuro allí", describe su salida como "extraña": "Antes de 2020, no había preguntas en el control de pasaportes. Cuando me fui, preguntaban a los pasajeros el propósito del viaje y si tenían pensado volver".

Desde entonces, las grandes ciudades chinas aumentaron los controles e instauraron la práctica de "pruebas PCR normalizadas", según la cual los residentes se someten a PCR cada 72 horas para entrar a lugares públicos.

Desde esta primavera, ha sido tendencia en las redes sociales chinas un carácter chino cuya transcripción fonética es "run" y que se usa como sinónimo de "emigrar" o "salir" por su coincidencia con la palabra inglesa "run", que significa "correr" o "escapar".

Nicole atestigua dicho ánimo entre sus amigos shanghaineses: "Casi toda la gente que conozco en Shanghái tiene planes para irse en los próximos meses o años"

A partir del confinamiento de Shanghái y de otros lugares en primavera, el índice de popularidad de "run" se ha mantenido en alrededor del doble del registrado en los últimos tres años y ha registrado picos de viralidad hasta cuatro veces superiores al habitual según Baidu, el principal buscador chino y que no permite consultar las tendencias de la palabra "emigrar".

Nicole atestigua dicho ánimo entre sus amigos shanghaineses: "Casi toda la gente que conozco en Shanghái tiene planes para irse en los próximos meses o años".

Las tendencias son similares para las búsquedas en Baidu de "salir del país" o "estudiar en el extranjero", cuya popularidad cayó en picado en 2020 a medida que China controlaba la pandemia mientras esta se extendía por el mundo.

En aquel año, sucedía lo contrario: chinos residentes en el extranjero, pese a los altos precios de los billetes, buscaban la forma de volver a su país, donde la vida era relativamente normal mientras el número de muertes por covid aumentaba en el resto del mundo.

"En China, todo gira ahora alrededor del covid, ¿dónde quedan nuestros sueños? ¿Quién querría fundar ahora un negocio?"

En Douyin, la versión china de la aplicación de vídeos Tiktok, basta con buscar "run" para encontrar testimonios de chinos que salieron y cuentan su experiencia y sus consejos para emigrar.

Al contrario que Baidu, Douyin sí permite consultar la popularidad de la palabra "emigrar", cuyas búsquedas aumentaron en los últimos doce meses un 330% con respecto a los doce anteriores.

En la red social Weibo abundan tanto los mensajes de comentaristas que aseguran que "si no se va la pandemia, me iré yo" tanto como de cuentas nacionalistas que critican a los que emigran: "Que se larguen todos los que endiosan a cualquier país menos al suyo propio".

China mantiene su política de cero covid, que incluye campañas de pruebas PCR, confinamientos donde se detectan casos y el aislamiento de todos los contagiados y sus contactos cercanos.

"En China, todo gira ahora alrededor del covid, ¿dónde quedan nuestros sueños? ¿Quién querría fundar ahora un negocio?", lamenta Nicole, que no volverá a China si esta no "garantiza un entorno abierto" y "pone los derechos humanos sobre la política de 'cero covid'".

Según las cifras oficiales, fallecieron desde el comienzo de la pandemia 5.226 personas en China, cuyas autoridades sostienen que el "cero covid" ha salvado millones de vidas.

